Láká vás paušální daň a plánujete hypotéku? Ještě to pořádně zvažte

Výhoda v nevýhodě

Jednou z výhod paušální daně je, že se OSVČ prostřednictvím jedné paušální platby zbaví povinnosti přiznávat na třech různých formulářích daň z příjmu, sociální pojistné a zdravotní pojistné. Sníží se tak administrativa, ale na druhou stranu banky daňové přiznání používají právě k prokázání příjmů například u úvěrů a hypoték. Je pro ně totiž důležitým zdrojem informací o příjmech a výdajích klienta. Pokud klientům jejich příjmy banka nebude umět dostatečně vyhodnotit, nemusí být takový příjem akceptován = klient na tento způsob danění nemusí získat hypotéku v potřebné výši nebo ji nezíská vůbec, zdůrazňuje Veronika Hegrová, CSO z Hyponamiru.cz.

Jak jsme informovali dříve, podle Filipa Hanzlíka, náměstka výkonného ředitele a hlavního právníka České bankovní asociace, by poplatníci daně museli vést evidenci nejen příjmů, ale i výdajů. Samotné příjmy bez výdajů by pro hodnocení úvěruschopnosti byly totiž nedostatečné. Je nutné podotknout, že na tom, aby banky od klientů při posuzování úvěruschopnosti vyžadovaly doložení jejich příjmů i výdajů, trvá i ČNB – a v současnosti k tomu slouží právě daňové přiznání, dodává.

Většina bank stále nemá jasno

První situace, kdy se živnostníci nebudou moci prokázat daňovým přiznáním, nastane už v březnu letošního roku. Většina z tuzemských bank však stále nemá konkrétní řešení a pracuje na něm. Například podle Michaely Průchové, která je zodpovědná za externí komunikaci ČSOB, klienti musí vždy prokázat dostatečné legální (tedy zdaněné) příjmy, které postačují ke splácení nového úvěru. Dá se předpokládat, že banky stanoví pro paušalisty nějaké maximální výše splátek (a tedy i max. výše celkového úvěrového zatížení), které budou schopni splácet. Obecně, pokud si chci brát úvěr, je lepší mít co nejvyšší prokazatelné a zdaněné příjmy, doplnila dříve.

Michal Teubner, zodpovědný za Brand Strategy and Communication v Komerční bance, serveru Peníze.cz sdělil, že Komerční banka bude v první polovině roku 2022 u živnostníků v režimu paušální daně vycházet primárně z daňového přiznání za rok 2020. Jak bude k záležitosti přistupovat v druhé polovině roku, zatím analyzuje s tím, že je jejich cílem nastavit takové procesy, aby byli schopni příjmy standardně akceptovat. Jakmile budeme mít pro klienty nové informace týkající se této problematiky, budeme je informovat, potvrdila serveru Podnikatel.cz Petra Kopecká, manažerka externí komunikace v Raiffeisenbank.

Co čekat u ostatních bank?

Jak jsme psali, v České spořitelně v roce 2022 od klientů budou podle tiskového mluvčího Filipa Hrubého vyžadovat:

daňové přiznání 2020 (pro zjištění kontinuity, aby věděli, že obraty deklarované klientem za rok 2021 ± odpovídají tomu, co klient vydělal v roce 2020)

přehled daňové evidence

výpisy z účtu s podnikatelským platebním stykem za posledních 6 měsíců (budou odpovídat doložené daňové evidenci)

příjmy, respektive doložené obraty (budou kráceny koeficientem odvětví)

V UniCredit Bank pro posouzení v následujícím roce budou vycházet z doložení platby paušální daně a na přesných detailech procesu schvalování ještě pracují. Od příštího roku budeme u živnostníků s paušální daní ověřovat jimi uvedené příjmy doložením výpisů z účtů v kombinaci s evidencí tržeb (příjmů), kterou by podnikatelé dle doporučení ministerstva financí vést měli. Doloží tak reálné příjmy na bankovní účet, popsala Lucie Brunclíková, ředitelka komunikace a marketingu Banky CREDITAS.

Kdo chce mít jistotu, neměl by čekat

Veronika Hegrová zdůrazňuje, že ten, kdo ví, že uplatní nový způsob danění, by měl o hypotéku nebo úvěr požádat do 31. března 2022. Do té doby by banky měly vycházet z daňového přiznání za rok 2020, kdy ještě nebylo možné uplatnit paušální daň. Kdo chce mít větší jistotu schválení hypotéky, vzhledem k nejasnosti výpočtu, měl by tedy zažádat o hypotéku co nejdříve, respektive do výše uvedeného data. Nebo se z paušální daně odhlásit a uplatnit metodu danění, na kterou mají banky jasně daný výpočet, radí dále.

Vyšší zájem o hypotéky zřejmě opadne

V loňském roce byla velká poptávka po hypotékách a podle tiskového mluvčího Fio banky Jakuba Heřmánka dokonce nejsilnější za poslední roky. Když srovnáme první pololetí za poslední roky, nárůst v letošním roce oproti roku 2020 je 77 %, a oproti roku 2019 jich evidujeme dokonce 2,5krát tolik, uvádí na konkrétních číslech. Na zájem měla vliv také opatření ze strany ČNB, mezi která patří i limity příjmového ukazatele DTI a ukazatele dluhové služby DSTI. Ukazatel DTI představuje celkový dluh žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu a bude ve výši 8,5 a 9,5 v případě žadatele mladšího 36 let. Jiří Feix, předseda představenstva Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny, uvedl, že v listopadu dosáhli stejných čísel jako v rekordním březnu. Zájemce, kteří doposud s nákupem váhali, nyní žene dopředu strach z dalšího zdražování nemovitostí a zvyšování úrokových sazeb, doplnil.