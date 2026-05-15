„Langoš vs. langos.“ Slovenská finanční správa čelí výsměchu za kritiku a šikanu

Do kauzy se zapojily i velké značky, internet zaplavily satirické koláže a experti na komunikaci mají jasno: finanční správa předvedla „PR fatal error“, který se zapíše do učebnic.
Pokuta pro prodavače langošů
Jak informoval server Správy STVR, provozovatel stánku Langoše Kvetoslavov dostal pokutu 1 500 eur za chybějící diakritiku na pokladním bloku. Podle podnikatele šlo o chybu na straně dodavatele registrační pokladny, kterou odstranil v průběhu kontroly. Slovenská finanční správa však pokutu považuje za opodstatněnou a plánuje si posvítit i na další podnikatele. Jejich mluvčí Daniel Kováč uvedl, že podle zákona musí tiskárna umožňovat tisk všech znaků slovenské abecedy, včetně interpunkčních znamének.
V případě, že pokladní doklad nesplní náležitosti, hrozí podnikatelovi pokuta od 150 do 6 500 eur, upřesnil.
V reportáži zveřejněné těmito zprávami advokátka firmy říká, že se majitel bál vystoupit veřejně, protože se obává dalších kontrol a tlaku státu. Dále zmiňuje, že aby prodejna langošů mohla zaplatit pokutu, musí prodat 500 langošů, což je minimálně dvoudenní práce.
Lidé mluví o šikaně i aroganci moci
Pod touto reportáží je okolo 1700 komentářů. Lidé zde píší, že jde o ukázkový příklad šikany vůči drobnému podnikateli nebo aroganci moci, navrhují udělat si výlet do Kvetoslavova na langoše nebo zmiňují jiné podniky, kde bývají na účtenkách chyby. Podle jiných je příkaz jasný, pokutovat za každou cenu, další uživatelka se ptá, jestli se kontrolorům dobře spí.
Kontrola v pořádku. Třeba kontrolovat žraloky, ne rybičky, přidává jiná uživatelka.
Toto příšerné bazírování na formálních drobnostech místo adresování skutečných problémů a pochybení je něco opravdu frustrujícího a konečně by se to ve společnosti mělo přestat řešit. Nejde jen o diakritiku, ale i vymáhání mnohokrát nesmyslných věcí. Přitom řešit by se měla skutečná pochybení vedoucí k reálným škodám pro společnost a jednotlivce, zní jeden z komentářů.
Takto vypadá podpora podnikatelského prostředí u nás, firmy a podnikatelé jsou pouze zdrojem státu, nikoliv aktivem. A je smutnější, že takové příklady a chování státu jen motivují mladou generaci k přestěhování svého kapitálu a podnikání nebo usazování do zahraničí, myslí si další uživatel.
Nechybí ani reakční humor
Na sociálních sítích se kromě mnoha podpůrných komentářů objevila i spousta vtipných koláží a reakcí. Většina z nich pocházela ze stránky zaměřené na satiru s názvem Zomri.
S reakcí přišla i turistická chata z Nízkých Tater, která v příspěvku na Facebooku uvedla, že se přejmenovává na: „ČHÁŤÁ ŽÁŽVÔŔ – ÍŇŤÉĽÉKŤÚÁĽŇÝ PŔÍŠŤÁV ŠŤŔÁŤÉGÍČKÉHÔ ÔŠVÍÉŽÉŇÍÁ“.
Pozadu nezůstal ani slovenský Kaufland, který na svém facebookovém profilu zmínil langoše.
Komunikace finanční správy nebyla uspokojivá
V průběhu odpoledne zveřejnila v této souvislosti slovenská finanční správa příspěvek na facebookovém profilu. Upozorňovala v něm podnikatele, aby si zkontrolovali nastavení registrační pokladny a tisk diakritiky. Připomněla, že pokladní doklady musí obsahovat správné zobrazení všech znaků slovenské abecedy právě včetně diakritiky a uvedla také pokuty od 150 do 6500 eur. Podobné informace vydala také v tiskové zprávě.
U tohoto příspěvku se objevilo přes 2800 komentářů a byl také stovkami lidí sdílen. Jedna uživatelka se ptá, jestli se situace v langošárně nedala řešit jen napomenutím s tím, že by potom mohli takovým statusem na diakritiku na blocích poukázat, aby upozornili všechny.
Podnikatel má tolik povinností a stresu, aby bylo vše v souladu se vším a takovou prkotinu prostě někdy nemá kapacitu řešit. Mohli by i vaši zaměstnanci být někdy trochu lidé, dodává.
66000 živností zavřených a ještě jdete šikovat i ty zbylé malé podnikatele, hanba tomuto státu a těm co tento cirkus řídí, přidává jiná.
Podle jiného komentujícího je finanční správa nový jazykovědný ústav.
Diakritikou proti finančním podvodům a slovník slovenského pravopisu každému kontrolorovi do ruky! Člověk by se i smál, kdyby se mu nechtělo plakat. To je na Zlatého bludišťáka, píše dále.
Radši kdybyste se více zajímali o neplatiče daní, kde vám unikají desetitisíce eur, poctivého chudaka s langoši jdete postihovat, myslí si jiný uživatel.
Později téhož dne, v 19 hodin večer, se na facebookovém profilu slovenské finanční správy objevilo video, ve kterém se jejich pracovník důrazně ohrazuje proti tomu, že by mělo jít o diakritiku. Ve čteném vyjádření zmiňuje, že mělo jít o důraznější pochybení spojené s nesprávným zařazením zboží do sazeb DPH. U příspěvku byly omezeny komentáře, ale lidé se zde ptají, jestli má langoš jinou DPH jako langos a požadují zápis z dané kontroly.
Stratég a CEO poradenské společnosti MRN Project Imrich Kovaľ na svém LinkedInu i Facebooku vysvětluje, proč kauza tak zarezonovala (mezi důvody patří křivda, lokálnost nebo pocit jednoho z nás) a komunikaci finanční správy hodnotí jako
PR fatal error a
brutální komunikační selhání. Také jako mnozí podotýká, že jde o měkčení, což je diakritika a ne interpunkce. Celé je to podle ukázka, proč firmy musí začít komunikovat a bojovat.
Skvělá nechtěná reklama
V komentářích na sociálních sítích se také objevují názory, že jde
o nejlépe utracených 1500 eur za reklamu. Přímo na profilu prodejce langošů se také spousta lidí ptá po tričkách, jejichž nákupem je mohou podpořit. Jeden uživatel zmiňuje pocit, když marketing za 1500 eur, sice nechtěný, dokáže tohle.
Už vidím, jak ti, co jim nejde byznys, předělávají bločky, aby byly i s hrubkami, ne jen špatnou diakritikou, doplňuje s usměvavými emotikony a dodává konkrétní ukázku:
Kuracy vivar s rezancamy.
Za 1500 eur si udělat virální marketingovou kampaň v médiích po celém Slovensku, která by jinak stála miliony, tak to všichni marketéři nyní blednou závistí! uvádí další uživatel s tím, že to myslí v dobrém a podnikateli to přeje, ať sej jim daří a prosperují.
Jen asi ani sami netuší, jak jim ta pokuta marketingově pomohla, podotýká.
Já jen doufám, že čím víc lidi k vám teď přijde a pomůže vám. Lepší reklamu jste si nemohli ani přát, shrnuje v závěru další komentář.