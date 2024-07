Lékárny mají problém s antigenními testy. Ze skladů mizí i přípravky na chřipku

Lékárny se shodují, že když vystřelí epidemie, tak okamžitě vystřelí i nákupy covid sortimentu, a to primárně ochran dýchacích cest a antigenních testů, ale také přípravků na podporu imunity, na chřipku a nachlazení.

Jaká je v lékárnách situace?

Podle Vladimíra Finsterleho, zakladatele a majitele Lékarna.cz, se covid opět významně projevuje na obsahu nákupních košíků na Lékárna.cz s tím, že křivka obratu v covid sortimentu de facto kopíruje nákazovou křivku, a to už od září. Prodávají se respirátory (100% nárůst obratu oproti počátku září 2021), antigenní testy (130% nárůst obratu oproti počátku září 2021), upřesňuje. Také Ivan Procházka, manažer e-shopu EUC lékárna, potvrdil, že v posledních dnech a týdnech pozorují trend zvýšeného zájmu o produkty typické pro koronavirus v předchozích vlnách. Zvyšuje se opět zájem o testy, jejichž prodej se během léta téměř zastavil, podobně jsou na tom i kvalitní respirátory. Naši klienti mají zájem aktivně podporovat svoje zdraví vitamínem D, vitamínem C a dalšími multivitaminovými přípravky, jejichž prodej se stále drží nad stavem před pandemií. Po úpadku z konce minulého a začátku letošního roku však cítíme i návrat k tradičním chřipkovým produktům, jako jsou spreje do nosu, přípravky na kašel a také léky na teploty, dodává.

Za poslední měsíc evidují zvýšený zájem zákazníků (e-shop) a pacientů (kamenné lékárny) zejména o respirátory a antigenní testy také u Pilulky. Podle Ivany Lánové, odborné konzultantky BENU lékáren, se současná situace s koronavirem zatím v lékárně nijak zvlášť neprojevuje. Více jsou nyní nemocné děti, které trpí virózami s převládajícím kašlem a rýmou. Velká poptávka je po antigenních testech, které ale momentálně nejsou k sehnání, doplňuje. Také Michal Petrov, vedoucí komunikace a tiskový mluvčí z Dr.Max lékárny, podotýká, že na hodnocení chřipkové sezóny 2021/22 je ještě brzy. Jisté podle něj je, že pro tu minulou bylo charakteristické, že se nekonala – vzhledem k omezení kontaktů a povinné ochraně dýchacích cest. Nemoc se zkrátka neměla jak přenášet a tak epidemie nevznikla, což mělo dopad v prodejích na celou kategorii „chřipka“.





Po čem je největší poptávka?

Ivana Lánová uvádí, že nejvíce se aktuálně prodávají sirupy na kašel a kapky či spreje do nosu v souvislosti s větším výskytem viróz. Rodiče se ptají na přípravky na posílení imunity u svých dětí, které po delší pauze nastoupily do kolektivu a bývají nyní více nemocné. Trendem posledních dvou let je také zájem o prevenci nemocnění a podporu imunity. Naši lékárníci poskytují zákazníkům poradenství v oblasti vitaminů a doplňků stravy, upřesňuje. Vladimír Finsterle zde však vidí změnu oproti loňskému roku: teď na podzim jejich zákazníci nakupují zhruba o třetinu míň přípravků na podporu imunity než loni touto dobou. Zřejmě se tak projevuje vliv očkování, ale pořád to je o 60 % víc než před covidem. Prevence (preventivní podpora imunity) se pod vlivem covidu stala součástí našich životů. Podpora imunity se opírá (z nákupů na Lékárna.cz soudě) o hlívu a imunoglukany, o vitamín C a D. Letos se ale znovuoživil zájem o zinek a selen, o lactobacily a probiotika, popisuje dále.

V EUC lékárně se aktuálně kromě zájmu o tradiční vánoční nabídky zvýšila poptávka po doplňcích stravy, které přispívají ke správné funkci imunitního systému, vitamínů a minerálu. U nás je silně cítit i návrat do škol, a to v podobě zvýšeného zájmu o dětské léky proti rýmě a kašli anebo o vhodné dětské přípravky na podporu imunity, dodává. Kateřina Schotliová, specialistka PR a marketingu z +pilulka, uvedla, že v těchto dnech jejich zákazníci kupují nejčastěji produkty z vánočního sortimentu, a to zejména produkty z kategorie elektroniky pro zdraví a péče o tělo (elektrické zubní kartáčky, chytré hodinky a náramky, přístroje na čištění pleti nebo holící strojky/epilátory). Každoročně se podle ní velké oblibě těší také limitované dárkové balení doplňků stravy a vánoční čajové kolekce.

Jak to vypadá s prodeji ochranných prostředků?

Přes léto se respirátory tolik neprodávaly a nyní se prodeje začínají navyšovat. Zcela opadl zájem o jednorázové rukavice a také se méně prodávají bezoplachové dezinfekční gely na ruce. Jejich prodej byl vysoký v létě v souvislosti s cestováním a výlety, zmiňuje Ivana Lánová. Podle Ivana Procházky prodej ústenek v současnosti stagnuje, a to na úkor prodejů respirátorů, u kterých je znatelný nárůst související se zhoršující se epidemickou situací a aktuálním nastavením platné legislativy. Po letním útlumu si naši klienti opět více chrání svoje dýchací cesty kvalitním respirátorem. Prodej doslova kopíruje covidové vlny, ale bohužel vždy s jistým zpožděním. Na nošení roušek se zlepšením situace bohužel rychle zapomínáme, zdůrazňuje. Michal Petrov dodává, že v případě respirátorů se jejich prodeje v září opět zvýšily a v říjnu zůstávají stále poměrně vysoké a že roušky mají stále svůj okruh zájemců, i když prodeje jsou už úplně jinde než v roce 2020. Zájem o tento druh zboží je vždy podmíněn informacemi v médiích, podotýká Kateřina Schotliová.

Co bude vánočním hitem?

Nákupy vánočních dárků jsou na Pilulce už v plném proudu, spustili vánoční rozcestník s tipy na dárky pro celou rodinu i blízké. Podle Kateřiny Schotliové vitamíny a doplňky stravy patří každoročně mezi nejčastěji nakupované dárky. Také v Lékárna.cz se loni přípravky na podporu imunity osvědčily jako jeden z vánočních dárků. A vzhledem k situaci se dá očekávat, že si lidé zdraví do nového roku nejen popřejí, ale i darují, nebo takovým dárkem podpoří. Lékárna.cz také spustila vánoční akci a jejich lékárnice namíchala neobvyklé čajové směsi pro různé příležitosti, které prodáváme pod vlastní značkou Lékárníků čaj.

Nakolik se doba vánočních nákupů v online prostředí už rozbíhá,tak již můžeme říci, že v prodejích i nadále budou klienti preferovat ve svých nákupech dárky s určitou hodnotou pro jejich zdraví, říká Ivan Procházka s tím, že tradičním dárkem se již staly doplňky stravy na podporu kloubů, ke kterým se v posledních letech přidávají kvalitní multivitaminové přípravky, a nesmí opomenout ani na oblíbené přípravky na cholesterol, podporu paměti anebo tlakoměry. Podle Michala Petrova určitě bude velký zájem o speciální balení kloubní výživy. To už je podle něj tradiční. Některá vánoční balení už máme v nabídce, ale hlavní vlna přijde až s letákem na listopad, upřesňuje.

Ivana Lánová uvádí, že Vánoce zatím klienti neřeší a že v lékárnách se již začínají objevovat vánoční balení kosmetiky a doplňků stravy, ale ještě se tolik neprodávají. Od začátku pandemie je stálá poptávka po vitaminu D. Pacienti se též ptají na pulzní oxymetry pro domácí použití v souvislosti s covidem, což by mohl být též vhodný dárek do domácí lékárničky. Oblíbené jsou také dárkové poukazy na nákup, které zákazník může využít jak v našich lékárnách, tak na eshopu, vyjmenovává v závěru.