Lekce češtiny pro Brity. Kampaň Škodovky vyvolala na sítích poprask

Zatímco marketingoví experti chválí geniální práci s identitou značky a Češi oceňují kulturní vliv, někteří diskutující kampaň kritizují kvůli nedokonalé anglické výslovnosti.
Co se dozvíte v článku
Geniální tah, nebo polovičatá lekce češtiny?
Společnost Škoda ve Velké Británii přišla s kampaní nazvanou Šhhhkoda, ve které se lidi rozhodla naučit vyslovovat písmeno š ve slově Škoda. Její součástí je jak reklama ve formě videa, tak například billboardy. Za kampaní stojí anglická pobočka agentury Leo Burnett.
Na YouTube se v komentářích pod videem objevily reakce v angličtině i češtině. Někteří píší, že reklamu milují a že je hezká a vtipná. D
alší výrobce, který nám říká, jak vyslovovat jejich jméno, po desetiletích, kdy nám říká, jak vyslovovat jejich jméno, zní jeden komentář.
Další výrobce automobilů, který nedokázal správně vyslovit své jméno a jako mávnutím kouzelného proutku na to prostě přišel, přidává další uživatel.
Více uživatelů se zamýšlí nad tím, čeho chtěla značka dosáhnout, protože zmíněná výslovnost stále není správná – mělo by se jednat o krátké o a ne ou a podobně. Na to jeden z komentujících vysvětluje, že není správné nutit někoho používat zcela cizí způsob výslovnosti slov. Kampaň má podle něj rozumnější a skromnější cíl, naučit jedno písmeno a jednu hlásku, která je Britům velmi dobře známá.
V této konkrétní reklamě to jasně neuvádějí, ale Š je jen chytrý kód pro SH, který Češi psali jako SZ až do roku 1410 n. l. a Poláci dodnes. V němčině je to také SCH, v maďarštině S (kteří mají místo S S SZ, přesně opačně než Poláci), Ш v cyrilici a tak dále, popisuje s tím, že Škoda se mohla v anglicky mluvících zemích prodávat jako SHKODA, ale upřednostňovala podobnost psaného textu bez ohledu na neznámý přízvuk.
Jasně, ale pokud se snaží opravit, jak lidé vyslovují název značky, mohli to dotáhnout až do konce a použít i krátkou hlásku O. Nevidím, v čem je „shkawda“ lepší než „skawda“. Podle mých uší zní obojí stejně špatně, zní odpověď.
Někteří jsou kritičtí.
Tento naprostý nesmysl mě odradil od koupě Škodovky, přiznává jeden uživatel s mnoha vykřičníky.
Je mi úplně jedno, jak se to vyslovuje! Pro mě je to Skoda! Prosím, prodávejte to zatracené auto, ne jazykovou lekci, píše další. Na to Češka reaguje:
Ale no tak!!! Co se ti nezdá? Je to sranda. Pro nás je směšné, že neumíte vyslovit písmeno š. Přitom je to tak jednoduché. Ber to hravě, radí.
Nejlegračnější na tom je, že oni samozřejmě Š vyslovit umí, je to úplně stejně častý zvuk jako v češtině (a Irové říkají Š i tam, kde je S), jen ho píšou SH a nedokážou po desítkách letech pochytit, že Š je to samé, shrnuje další z česky reagujících.
Dělají si srandu, roky neuměli vyrobit slušné auto a teď nám říkají, jak se to vyslovuje! No, ať se zblázní, vždycky to bude laciná ŠKODA za pár šupů, podotýká uživatel. Jiný mu na to odpovídá, že jde o hloupý komentář, protože jde o druhou nejprodávanější značku aut v Evropě.
Lidé s vaším přístupem nedokážou přijmout úspěch Škody! Taky jsi evidentně nikdy neřídil moderní Škodu a kupodivu si myslíš, že je rok 1986 a ne 2026, doplňuje s usměvavými emotikony.
Na X se vzpomínalo na Hjondé
Reklamu sdílel jeden z uživatelů na sociální síti X a i zde se objevily desítky reakcí.
Je to super. Britové nás Čechy měli vždy v oblibě a věřím, že ta reklama je zasáhne v dobrém, uvádí jeden uživatel.
Moc se mi to líbí, za mě hodně povedený. A nenápadný kulturní vliv. Škoda je v západní Evropě hodně oblíbená, osobně ověřeno. I v bohatých zemích mě to překvapilo. Takže super příležitost, přidává další.
Pro reklamu naprosto super, originální, vtipné, zapamatovatelné. ŠŠŠkola o ŠŠŠkodě hrou, chválí reklamu uživatelka.
"Šhhhkouda"— Poslední skaut™ (@Posledniskaut) August 8, 2026
Škodovka spustila v Británii novou kampaň. Pokouší se v ní Britům vysvětlit, že v názvu je "Š" a jak to vlastně zní. 😃
(via YT Škoda UK) pic.twitter.com/iSzyI6eq1s
Podle jiného z uživatelů je to tak debilní, jako nás tenkrát učili Hjundaj vyslovoval Hjondé.
Připraví se… Pežó a Renó, doplňuje. Na to ostatní reagují, že si reklamu na značku pamatuje dodnes a tím potvrdil, že tenhle typ reklamy funguje.
No vidíte a dodneška si jí pamatujete, jak byla dobrá. Dokonce lepší než Bóbika, protože u té skoro nikdo nikdy nevěděl, na co ta reklama byla, ale Hyundai si pamatujete. Tahle reklama má stejný potenciál, odpovídá jiný uživatel.
Tady jde o stejný princip jako u kampaně “hele motorka”, jakmile to jednou řeknu, mozek se na to začne soustředit a o to jde. Ted budou Britové chodit po ulici a třeba i z legrace vyslovovat Škoda, když uvidí škodovku, oči je začnou podvědomě vyhledávat na ulici, vysvětluje tweet.
Také na X lidé řeší správnou výslovnost.
No… A v druhém kroku vysvětlit „o“. (My taky ta jména čteme všelijak, čili to nemyslím vážně.) Spíš by se neměli úplně dovědět, co „škoda“ znamená. Taková škoda na vozidle vyčíslená na xx£ se do reklamy nehodí Vždy mi to jméno přišlo na značku aut mimořádně nešťastný, přiznává komentující.
Bohužel od nich nemůže chtít dvě věci zároveň. Tedy nejen aby vyslovili „š“, ale také aby v tomto případě „o“ NEvyslovili jakou „ou“, přidává další.
Odborníci chválí příběh ukrytý ve jméně
Na LinkedInu kampaň sdíleli především její tvůrci z agentury Leo Burnett. Například Henry Gray, Strategy Partner z Leo Burnett, v příspěvku uvádí, že kampaň vznikla ze strategického záměru „udělat z modelu Škoda něco nového“ a v týmu věnujícím se hravé, nápadité práci, která oslovuje britský trh.
Jako národ milujeme debaty o tom, co je a není správná výslovnost, takže je skvělým dárkem představit všem tento hravě osobitý značkový prvek, dodává ve svém příspěvku Graham Lakeland, Creative Director v Leo Burnett.
Video ke kampani sdílel i Rhidian Taylor, Brand Marketing Manager ze ŠKODA UK. V příspěvku popisuje, že 46 % z Britů se ani nepokouší správně vyslovovat cizí slova . Dále uvádí, že kampaň oslavuje tuto unikátní britskou zvláštnost (a zároveň skládá poklonu našemu českému původu), přičemž hravě proměňuje „Ššš“ ve slově Škoda v osobitý prvek značky.
Pod příspěvkem se objevilo několik především pochvalných reakcí. Například jeden z Čechů zde zmiňuje, že se mu líbí, že v některých scénách kontext odpovídá významu českého slova škoda. I když značka je pojmenována po zakladateli Emilu Škodovi.
Moje žena, která pochází z těch končin, mě na to vždycky upozorní… Překlad není inspirativní, ale produkt je skvělý. Jak říkáš, Rhidiane, zní to velmi skotsky, píše další komentující.
Reklamu zaznamenala také agentura Mad Over Marketing. Při sdílení popsala, že se jim kampaň líbí proto, že idem říká správný způsob výslovnosti, aniž by jim říkala, že to celou dobu vyslovovali špatně. A přitom propojuje atributy produktu.
Podle jednoho z komentujících jde o odvážný a elegantní nápad. Sám přiznává, že neřídí, takže nemá o auta nijak silný osobní zájem. Navíc české značky aut nejsou v jeho běžném prostředí moc známé.
Takže tohle bylo vlastně poprvé, co jsem se o Škodě dozvěděl. Přesto jsem si jistý, že pokud se s touto značkou někdy někde setkám, budu si ji pamatovat jako „značku s tou skvělou reklamní kampaní“. Skvělá práce, dodává.
Chytrá kampaň, která vzdělává, aniž by někoho naštvala. Proměnit výslovnost v konverzaci a zároveň plynule vyzdvihnout přednosti produktu je chytrý a jemný branding v té nejlepší podobě, myslí si profil The Brand Diaries.
Na tohle si nepůjčili vůbec nic… žádnou celebritu, žádný trendový zvuk, žádný přivlastněný moment. Celý ten nápad byl po celou dobu ukrytý přímo v jejich vlastním jméně. Značky tráví roky lovením příběhu a přitom projdou kolem jednoho prvku, který nemůže použít nikdo jiný, přidává závěrem svůj pohled odborník působící jako storyteller a brand leader.