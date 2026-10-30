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Léky na předpis z AlzaBoxu. Pilotní projekt Alzy budí nadšení i ostrou kritiku

Jana Langerová
Dnes
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AlzaBox
Autor: Alena Gurenchuk / Shutterstock.com
Ilustrační obrázek
E-shop Alza.cz spustil v testovacím provozu doručování léků na předpis přímo do svých boxů. Zatímco zákazníci vítají pohodlí a modernizaci, odborníci mluví obcházení zákona a hrozí disciplinárním řízením. Jak přesně asistovaný výdej funguje a co na něj říká veřejnost?
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Internetový obchod Alza.cz spustil pilotní provoz služby asistovaného výdeje léků na předpis. Lidé si díky němu mohou léky vyzvednout v AlzaBoxech v Praze a blízkém okolí. Toto oznámení vyvolalo reakce na sociálních sítích.

Co se dozvíte v článku
  1. Jak to funguje?
  2. Lékárníci hrozí tresty, lidé mluví o zastaralém systému

Jak to funguje?

Služba bude nyní určena pro vybranou skupinu zákazníků. Bude fungovat tak, že si zákazník v mobilní aplikaci Alzy zadá identifikátor svého eReceptu nebo načte jeho QR kód, zvolí cílový AlzaBox a následně udělí plnou moc k vyzvednutí léku v lékárně a doručení léku do AlzaBoxu.

Dalším krokem je, že lékárník zjistí dostupnost léku, výši doplatku a zváží vhodnost asistovaného výdeje. Tím pádem mají farmaceuti přístup k lékovému záznamu pacienta, mohou poskytovat komplexní poradenství a mají finální slovo, v tom, jestli je asistovaný výdej vhodný a možný.

Zákazník má k dispozici všechny relevantní informace a může se v případě potřeby obrátit na lékárníka telefonicky anebo e-mailem. Stejně tak může farmaceut v případě potřeby aktivně kontaktovat pacienta, doplnil místopředseda představenstva Alzy Petr Bena.

Ochrana léčiv je zajištěna tím, že léky jsou doručené do termo-monitorovaných schránek AlzaBoxů s nepřetržitým monitoringem teploty. Navíc jsou zde uloženy pouze po nezbytně nutnou dobu se standardní dobou vyzvednutí do 24 hodin.

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Lékárníci hrozí tresty, lidé mluví o zastaralém systému

Česká lékárnická komora na sociální síti X upozornila, že bez ohledu na označení služby jde podle jejího názoru o zásilkový výdej léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis. Projekt budeme sledovat. Pokud se potvrdí nezákonné jednání člena ČLnK, revizní komise posoudí zahájení disciplinárního řízení, uvedli s odkazem na stanovisko.

Jedna z lékárnic na X se ptala, jestli někdo řekne Alze, že zatím ještě zásilkový výdej léků na recept není legální, nebo si tady už můžeme teda všichni dělat úplně co chceme. Chápu to tak, že si jdou vědomě pro pokutu, na kterou samozřejmě mají, neboť jsou to pro ně drobný, a pak se budou zaklínat „pilotním projektem“ a počítají, že budou mít v ruce argument pro bezproblémové celoplošné zavedení, dodala v delším příspěvku s tím, že se k tomu podle ní uchýlili, protože se bojí, že to vláda nezvládne prosadit.

Alza v komentářích argumentuje, že jsou přesvědčeni, že asistovaný výdej léků na předpis je v souladu s platnou legislativou a principy správné lékárenské praxe a nedochází při něm k porušení zákonů ani regulatorních požadavků. Také zdůrazňují, že nejde o automatizovaný výdej bez účasti odborníka a konečně rozhodnutí o výdeji má vždy farmaceut.

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Jednu uživatelku by zajímalo, který farmaceut by si tohle vzal na triko. Nejspíš ten, který by měl svůj vysokoškolský diplom pro klid nás všech radši sežrat, doplnila. Další zase v této souvislosti zmiňuje, jestli když ji tedy rodiče 80+ požádají o vyzvednutí léků, které jim přišly na e-recept a má od nich kód, jestli ji mají v lékárně vyhodit, protože lék není pro ni, kdo ví co s ní udělá a podobně.

Podle jiného uživatele je Česko neuvěřitelně zpátečnická země, pokud jde o výdej léků. Německo povolilo zásilkový výdej léků na předpis v roce 2004!!! Funguje i v řadě dalších zemí, máme 20 let zpoždění. Mimochodem mimo lékárny je v Česku v prodeji nejmenší počet léků v EU! Šílenost, myslí si. V roce 2026 se naprosto seriózně bavíme o tom, jestli vám léky domů smí dovézt kurýr. V roce 2026. A takhle si tu, v našem přeregulovaném skanzenu, žijeme. Neuvěřitelný, přidává další.

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Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

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Lékárny jsou dneska na každém rohu, ale osobně jako člověk co nechce aby na mě někdo prskal jeho bacily co si jde koupit s horečkou paralen bych to fakt vítal :) Pokud to bude zdarma ve smyslu v alza plus teda no, platit za to když do lékárny to má člověk stejně daleko jako do boxu asi fakt nehodlám.
Motýl Emanuel


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