Létající auto od Muska baví sítě. Firmy reagují vtipy i originálním marketingem

Událost nepřilákala jen nadšené fanoušky a glosátory, ale stala se i obří příležitostí pro reakční marketing světových i českých značek. Zjistěte, jak na Muskovu novinku reaguje internet.
Co se dozvíte v článku
Einstein naší generace, nebo nepraktický výstřelek?
V minulém týdnu Elon Musk představil Tesla Roadster, létající auto, které vzniklo ve spolupráci mezi společnostmi Tesla a SpaceX. Na svém účtu na X Elon Musk sdílel video s větou: „Ukazuje se, že budoucnost má létající auta.“ Příspěvek má nyní přes 78 milionů zhlédnutí a spousty reakcí.
Turns out the future does have flying cars https://t.co/6fexPp6SXI— Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026
Řada lidí oceňuje, že Elon Musk dodržel slib, protože o létajících autech měl už dříve nějaké příspěvky, někdo mu děkuje, jiný ho chválí. „Takže jednu věc mohu říct s jistotou: opravdu nikoho nenapadlo, že chlap, kterému patří firma se 140 znaky, bude zároveň tím, kdo postaví létající auta,“ zní jedna z reakcí. „Tesla, které UMÍ LÉTAT? Budoucnost automobilů se stává ŠÍLENOU!“ píše další uživatel.
Účet World of Engineering zveřejnil, že v padesátých letech byly létající automobily nejvyšším symbolem budoucnosti. „Je rok 2026. Jsou tu. Budoucnost dorazila,“ doplnili. „Opravdu máme létající auta dřív než GTA 6,“ uvádí další příspěvek. Jedna uživatelka deklaruje, že bude jedno z těchto aut vlastnit, protože už léta sní o létajících autech. „Moje další auto, které si koupím, bude jedno z nich. Takže mám pár let na šetření. Nemůžu se dočkat,“ dodala.
Myslíte si, že už je čas, abych napsal tý holce, co říkala, že se se mnou vyspí, až budeme mít lítající auta? Díky Elone Musku!— Martin Rytíř (@martin_rytir) October 18, 2026
Pod jiným příspěvkem jeden z uživatelů píše: „Lidé chtějí vědět, proč je Elon Musk tak bohatý. Je to proto, že staví věci jako tohle.“ Podle jiného je Elon Einstein nebo Nikola Tesla naší generace. Další uvádí, že tohle je důvod, proč je vzdělání důležité. „Nevynechávejte fyziku ve škole,“ doporučuje. „Neuvěřitelné. Není to nijak zvlášť praktické, ale přesto neuvěřitelné,“ myslí si jiný uživatel.
Létající vlaky i růžové svačinky
Jednou ze značek, které na představení létajícího auta zareagovaly, patřila Dulcesol. Ta tímto způsobem představila svačinku v podobě růžové rolády.
Na tuto vlnu reakčního marketingu se přidala celá řada zahraničních i českých značek.
Některé příklady najdete v naší galerii
Jak to u podobných věcí bývá, nechyběly ani nejrůznější reakce a vtipné koláže. Nejčastěji v nich místo Tesly Roadster došlo k nahrazení jinými dopravní prostředky.