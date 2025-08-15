Léto v reklamě plné překvapení: Kečupové smoothie i Trump v Linzi

Cílem reklamy není vždy jen prodej produktu nebo zvýšení povědomí o značce, ale také nějaká osvěta nebo třeba výzva k akci. V příkladech, které přinášíme, se jedná například o odložení telefonu nebo návštěvu města.
Co se dozvíte v článku
Kečupové smoothie jako letní hit
Známá značka kečupů a koření Heinz ve spolupráci se společností Smoothie King přinesla na trh Heinz Tomato Ketchup Smoothie, tedy kečupové smoothie. Jedná se o pikantní a lehce sladký nápoj vyrobený z kečupu Heinz Simply Tomato Ketchup. Navíc je smíchaný se sorbetem s acai, jablečnou šťávou, jahodami a malinami, aby došlo k vyvážení chutí. Podle redaktorky Melany Love z Taste of Home, toto smoothie chutná jako typické ovocné smoothie s trochou štiplavosti rajčat na konci a jde v něm cítit především sorbet z acai a maliny. V omezeném množství je tento nápoj dostupný po celých Spojených státech amerických.
Zatímco v dubnu by se zřejmě jednalo o aprílový žertík, v létě může jít o vítané osvěžení. Vychází navíc z kulturní debaty, jestli je rajče ovoce nebo zelenina.
Myšlenka kečupového smoothie je provokativní, ale naší prioritou bylo vytvořit skutečně lahodné ovocné smoothie s vyváženým nádechem kečupu, popsala Angie Madigan, viceprezidentka Heinz pro marketing, pro server Wersm.com.
Netradiční pozvánka do města
S netradiční reklamou plnou umělé inteligence přišlo už před prázdninami město Linz. Kampaň nese název Expect the unexpected (Očekávejte neočekávané) a turisty láká heslem „Take a risk, visit Linz“ (Riskni to a navštiv Linz). V reklamě se objevují živí herci, reálná místa z Linze a spousta netradičních výtvorů umělé inteligence. Pracuje se žlutou barvou spojenou s webovou stránkou Linztourism.at. Pozorní diváci v minutu a půl dlouhé reklamě mohou najít také různé narážky a pouštět si ji proto opakovaně.
Reklama se stala virální a vyvolala spoustu reakcí. Rozhodně však vzbudila pozornost a zaujala. Podle odborníků zde autoři reklamy šli do extrémů, ale tato sázka jim vyšla. Autoři chtěli touto reklamou předat napětí, zvědavost, radost z riskování a vzrušení z toho, že nevíte, co přijde.
Výsledkem je dílo, které žije mezi kategoriemi – člověk a stroj, věrohodné a bizarní, dodávají.
Na výlety zve i Májka
Také se žlutou barvou pracuje i česká značka Májka od Hamé. Ta nedávno představila oblíbenou paštiku v novém balení v podobě praktické kapsičky, takzvaného doypacku. K natírání tak není potřeba žádných nástrojů a není také nutné paštiku uchovávat v chladu. Díky tomu je vhodná na výlety, což sedí k akci nazvané „Jdi po žluté“.
V průběhu prázdnin je možné vyrazit v Krkonoších po stopách oblíbených žlutých tras a vychutnat si na nich Májku. Jak uvádí na webu, dvě z tras vedou z Pece pod Sněžkou a končí na Kolínské či Lesní boudě a třetí trasa začíná ve Velké Úpě a končí na Portášových boudách.
Na konci každé z tras na vás čeká občerstvení v podobě Májka budek. O pečivo nezapomeňte poprosit obsluhu restaurace. Jak naše budky poznáte? Hledejte žluté kulaté produkty a logo Májka, popisují dále.
Součástí kampaně byl Májka Rodinný Den na konci července a soutěže ve vybraných obchodních řetězcích. Jak je popsáno v tiskové zprávě, kampaň je také doplněna limitovanou kolekcí merche. Ta Májku představuje jako ideálního parťáka na túry a zahrnuje trička, odznáčky, klobouk, nebo piknikovou deku. Navíc se značka aktivně zapojuje do péče o české hory a stává se partnerem Krkonoš. Konkrétně finančně přispívá na značení turistických tras a údržbu horské infrastruktury nebo na vybraných trasách instaluje dodatečné odpadkové koše.
Návrat do minulosti v moderní podobě
McDonald's v Americe v rámci nové kampaně přišel s konceptem McDonaldlandu. Jedná se o fantasy svět, který se objevil v reklamě na začátku sedmdesátých let a hráli v něm roli postavy jako Ronald McDonald, Grimace, Birdie, Hamburglar, Mayor McCheese nebo Fry Friends. Jennifer „JJ“ Healan, viceprezidentka McDonald's pro marketing, značku, obsah a kulturu v USA, k tomu v tiskové zprávě uvádí, že se fanoušci hrnuli k jejich známým postavám, ale především nová generace nevěděla, že jde jen o špičku ledovce a existuje celý magický svět plný postav, míst a tradic. Proto se rozhodli svést na vlně nostalgie a propojit minulost s budoucností. Jejich cílem tak je oslovit jak generaci Z, tak i tu starší, a to prostřednictvím oživení vzpomínek i moderních marketingových nástrojů.
Součástí kampaně je například limitovaný koktejl inspirovaný McDonaldlandem a další tematická jídla, sběratelské předměty v podobě pohlednic a samolepek, ale také merchandise tvořený například tričky nebo visačkami na zavazadla. Jak uvádí server MarketingDive v briefu, značka v kampani využívá tradiční i digitální kanály. Objeví se tak na různých akcích, ale také se McDonaldland ukáže například ve Fortnite, prostřednictvím rozšířené reality na Snapchatu a na dalších sociálních sítích.
Důležitým aspektem kampaně je také důraz na cestování. McDonaldland je tedy inspirovaný láskou generace Z k cestování a podle Jennifer „JJ“ Healan je navržen pro co největší zapojení. Pracuje tedy s tématem dovolené a s tím spojenými zážitky jako je například návštěva památek nebo poznávání místních tradic a podobně. Při návštěvě restaurací řetězce bude po dobu běhu kampaně možné získat pasy, díky kterým návštěvníci po naskenování získají slevu na Booking.com.
Propojení fyzického a digitálního světa bylo klíčové, doplnila pro ADweek Healan.
Osvěžení za čas bez telefonu
Značka ledových čajů Pure Leaf nainstalovala v New Yorku unikátní automat. Neplatilo se v něm mincemi ani kartou, měnou byl mobilní telefon. Kdo chtěl zdarma dostat lahev ledového čaje, musel svůj telefon na 10 minut vložit do bezpečnostní přihrádky.
Cílem bylo, aby si lidé dali pauzu od svých mobilních zařízení. Vedle automatu se navíc nacházelo pohodlné křeslo, které zvalo kolemjdoucí k tomu, aby se posadili, popíjeli čaj a nedělali po tu dobu absolutně nic. Značek, které vyzývají různými způsoby k odložení mobilů a digitálnímu detoxu, je stále více a je pravděpodobné, že budou do budoucna přibývat.