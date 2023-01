OSVČ se letos může vyplatit podat přiznání co nejdříve, a to kvůli datovým schránkám

Kdo však ze živnostníků ještě chce podat letos přiznání na papírovém formuláři, může. Musí to však učinit co nejdříve, respektive dříve, než si zpřístupní datovou schránku.

Řadu let bylo přiznání v lednu problém

Dlouhá léta kvůli nesouladu lhůt v daňovém řádu platilo, že je pro řadu poplatníků nevýhodné podávat daňové přiznání v lednu. Ti, kteří podali přiznání v lednu a vyšel jim na dani přeplatek, museli totiž žádost o přeplatek podávat ještě jednou. § 155 daňového řádu totiž stanovuje, že žádosti o vrácení přeplatku mohou úřady vyhovět jen tehdy, jestliže existuje vratitelný přeplatek do 60 dnů ode dne podání žádosti.

Jenže daň je zároveň dle zákona splatná ve lhůtě 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období (pokud bylo daňové přiznání podáno opožděně, je vyměřena až k datu, kdy správci daně skutečně přiznání došlo). Finanční úřad tak může daň vyměřit nejdříve k poslednímu dni lhůty pro podání daňového přiznání. Dříve tedy platilo, že kdo podal přiznání v lednu, nevešel se do 60denní lhůty a žádost o vrácení přeplatku mu byla zamítnuta.

Od roku 2018 se už přiznání nemusí opakovat

Už několik let je však stanoveno, že i přiznáním a žádostí o vrácení vratitelného před uplynutím lhůty pro podání daňového přiznání se finanční úřad zabývá a poplatníci nemusí žádost podávat znovu. S účinností od zdaňovacího období 2018 se totiž do zákona o daních z příjmů dostal nový § 38zf, který stanovil, že pokud poplatník podá daňové přiznání současně s žádostí o vrácení vratitelného přeplatku před uplynutím lhůty stanovené pro podání daňového přiznání, hledí se na žádost jako na podanou v poslední den lhůty pro podání daňového přiznání.

Všem živnostníkům se zřizuje datovka

Podat daňové přiznání v lednu už tak není problém a navíc to pro mnoho OSVČ může být letos i výhodnější ještě z jednoho důvodu, a to kvůli datovým schránkám. Od ledna až do konce března totiž úřady zřídí datové schránky všem OSVČ, které mají IČO. S datovou schránkou se však pojí určité povinnosti. Podle § 72 odst. 6 daňového řádu totiž platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku, která mu byla zřízena ze zákona, nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, musí formulářové podání učinit pouze elektronicky.

Všichni živnostníci s datovou schránkou tak musí podávat daňová přiznání elektronicky. Kromě daňového přiznání je nutné elektronicky podávat i přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů, včetně příloh, které jsou jejich součástí.

Online přiznání se dá ještě vyhnout

Ještě letos (tedy přiznání za rok 2022) se však živnostníci mohou povinnému elektronickému přiznání vyhnout. Jak již bylo uvedeno výše, zřizování a zpřístupňování datových schránek probíhá postupně dle dikce zákona, tedy až do 31. 3. 2023. Povinnost elektronické komunikace je přitom spojena se zpřístupněnou datovou schránkou. Jinými slovy, dokud OSVČ nebude mít datovou schránku zpřístupněnou, může klidně podat přiznání v papírové podobě.

Navíc je rozdíl mezi zřízením datové schránky a jejím zpřístupněním, které nastává až s prodlením po zřízení. Konkrétně platí, že datová schránka je zpřístupněna prvním přihlášením do ní, nejpozději však patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů. Kdo chce podat přiznání papírově, může tak učinit i do dvou týdnů poté, co mu úřad datovou schránku zřídí a pošle mu přihlašovací údaje (nesmí ji však zpřístupnit přihlášením).

Například pokud by byla datová schránka podnikající fyzické osoby zřízena daňovému subjektu ze zákona dne 12. 2. 2023 a k jejímu zpřístupnění by došlo 20. 2. 2023, přitom tento daňový subjekt by chtěl podat daňové přiznání sám, tak by měl povinnost podat daňové přiznání výhradně elektronicky počínaje (bez zohlednění povinnosti ověřené účetní závěrky) dnem 20. 2. 2023, uvedla už dříve serveru Podnikatel.cz Klára Křehlová z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.





Pokud tak chce živnostník podat daňové přiznání naposledy v papírové podobě, má tu možnost (jestliže si už nezpřístupnil datovou schránku), musí to však učinit co nejdříve. Vzhledem k tomu, že pro většinu poplatníků – fyzických osob byla ještě loni papírová verze preferovanou (69 % podalo přiznání papírově), může to být i pro řadu poplatníků zajímá varianta i letos.

Povinné elektronické přiznání prodloužilo lhůtu na květen

Kdo nestihne podat daňové přiznání před zřízením datové schránky, musí jej podat elektronicky. Nemusí tak ale učinit právě prostřednictvím datové schránky, ale klidně třeba přes online finanční úřad Mojedane.cz a podání potvrdit bankovní identitou. Vzhledem k tomu, že pokud je přiznání podáno elektronicky, je lhůta pro podání přiznání o měsíc delší, mají letos prakticky všechny OSVČ termín pro podání přiznání posunutý až na začátek května.

Podnikatelé také mohou využít služeb daňového poradce a tím si lhůtu prodloužit o další dva měsíce. Dříve bylo nutné dát plnou moc konkrétnímu daňovému poradci a tu před uplynutím tříměsíční lhůty (zpravidla do začátku dubna) doručit na finanční úřad, to však již neplatí a stačí, když daňový poradce prostě podá přiznání ve lhůtě tří měsíců po uplynutí základní lhůty.

Vzhledem ke konstrukci příslušného ustanovení mají poplatníci, kteří podají přiznání elektronicky, nejen měsíc navíc, ale v případě nestihnutí ani prodloužené lhůty se jim pokuta bude počítat od konce prodloužené lhůty. Jinými slovy, kdo nestihne podat přiznání k dani z příjmů do začátku dubna, může jej elektronicky podat do začátku května bez rizika sankce. Kdo by nestihl ani květnový termín, může využít daňového poradce, jehož prostřednictvím lze přiznání bez trestu podat až do začátku července.