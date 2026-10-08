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Levná pracovní síla ze zahraničí? Už dávno ne. Povinně musí dostat přes 30 tisíc

Jana Knížková
Dnes
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Smutný dělník s reflexní vestou, který sedí na stavbě na zemi
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Firmy, které nemohou na českém trhu najít zaměstnance, stále častěji sahají po pracovnících ze zahraničí. Nábor lidí z jiných zemí ale není levný a zaměstnavatelé upozorňují na další náklad, který jim přidává stát. Pro příští rok proto požadují změnu pravidel.
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Jedná se o zvláštní mzdovou podmínku v programu Kvalifikovaný zaměstnanec. Ta stanovuje, jak vysokou mzdu musí zahraniční pracovník dostat.

Příští rok by hranice přesáhla 30 tisíc

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR se společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR a Hospodářskou komorou ČR obrátila na ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelku s požadavkem, aby se zvláštní mzdový koeficient pro rok 2027 zrušil.

V současnosti musí zaměstnavatel v programu Kvalifikovaný zaměstnanec nabídnout zahraničnímu pracovníkovi nejméně 1,22násobek minimální mzdy. Pro rok 2026 to podle zaměstnavatelských organizací znamená minimální mzdu 27 328 korun měsíčně. Pokud se pro rok 2027 zvýší minimální mzda na očekávaných 24 900 korun, hranice by vzrostla na 30 378 korun měsíčně.

Firma by tak musela u jednoho zahraničního zaměstnance počítat s minimálně 3050 korunami měsíčně navíc oproti letošnímu limitu.

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Firmy tvrdí, že už samotný nábor není levný

Zaměstnavatelé upozorňují, že samotná mzda není zdaleka jediným nákladem spojeným se získáním pracovníka ze zahraničí. Podle Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) se náklady na získání jednoho zaměstnance mohou podle země původu pohybovat od několika tisíc až po vyšší desítky tisíc korun. Firmy často platí také ubytování nebo na něj přispívají, zajišťují integrační kurzy a někdy musí překládat pracovní postupy či pravidla bezpečnosti práce.

Zaměstnavatelské organizace proto odmítají představu, že zahraniční pracovník je pro firmu automaticky levnější. Podle nich právě tyto dodatečné výdaje zvláštní mzdový koeficient vůbec nezohledňuje.

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Proč firmy chtějí pravidlo zrušit?

Mzda by měla odpovídat především práci, kterou člověk vykonává, a její hodnotě. Podle signatářů dopisu může pevně stanovený koeficient vytvářet také napětí vůči principu stejné mzdy za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty. Pokud totiž zahraniční zaměstnanec musí kvůli podmínkám programu dostat určitou minimální částku, nemusí podle nich výše mzdy odpovídat skutečné hodnotě konkrétní pozice.

Zaměstnavatelské organizace proto žádají ministerstvo, aby při nastavování podmínek programu pro rok 2027 zvláštní mzdový koeficient odstranilo. Pokud by návrhu vyhovělo, firmám by odpadla jedna z podmínek, která podle jejich názoru zvyšuje náklady na získávání pracovníků ze zahraničí.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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