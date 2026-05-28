Podnikatel.cz  »  Právo

Lidé je teď dostávají do schránek. Úřední e-maily jsou ve skutečnosti past

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Mladá žena sedí před počítačem, drží se za hlavu a tváří se zoufale
Autor: Depositphotos.com
Ilustrační obrázek
V e-mailových schránkách se znovu objevují zprávy, které se vydávají za komunikaci České správy sociálního zabezpečení. Úřad upozorňuje, že jde o podvodné e-maily, jejichž cílem je získání citlivých údajů.

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje na další vlnu podvodných e-mailů. Tentokrát se tváří jako oficiální komunikace z Klientského centra. Na první pohled mohou působit věrohodně, ve skutečnosti ale slouží k jedinému cíli, získat citlivé údaje od firem i jednotlivců.

Podvodné zprávy se šíří z adres, které napodobují oficiální kontakty, například oznameni@kontakt-cssz.cz nebo oznameni@portal-cssz.cz. V e-mailech se objevuje informace, že v systému ČSSZ byly nalezeny neúplné údaje, a příjemce je vyzván, aby doplnil kontaktní osobu odpovědnou za platby.

Součástí zpráv je také výzva k odeslání údajů na adresu, která nemá s úřadem nic společného.

Nový podvod se „zapomenutým účtem“ cílí na seniory. Policie popisuje, jak probíhá Přečtěte si také:

Nový podvod se „zapomenutým účtem“ cílí na seniory. Policie popisuje, jak probíhá

Na první pohled úřední sdělení

Podvodné e-maily se snaží působit důvěryhodně, používají úřední jazyk, formální strukturu a odkazují na údajné nesrovnalosti v systému.

Právě to může u příjemců vyvolat dojem, že jde o reálný požadavek úřadu. Ve skutečnosti se však jedná o tzv. phishing, tedy pokus o získání osobních, platebních nebo přihlašovacích údajů.

ČSSZ důrazně upozorňuje, že žádné podobné informace nikdy nevyžaduje prostřednictvím e-mailu.

Pokuta za rychlost, i když nemáte auto. Nový podvod se šíří přes SMS. Takhle vypadá Přečtěte si také:

Pokuta za rychlost, i když nemáte auto. Nový podvod se šíří přes SMS. Takhle vypadá

Jak podvod poznat a na co si dát pozor

Úřad připomíná několik základních pravidel, která mohou pomoci podvod včas odhalit. Oficiální instituce nikdy nepožadují zasílání citlivých údajů e-mailem, nevyzývají k vyplňování přihlašovacích ani bankovních informací a neposílají odkazy na neověřené formuláře. Podezřelé zprávy je vždy lepší ignorovat a nijak na ně nereagovat.

Základní pravidla ochrany

V případě, že podobný e-mail dorazí, platí jednoduché zásady. Neklikat na odkazy, neotevírat přílohy, neodpovídat a nikdy nevyplňovat žádné osobní nebo bankovní údaje.

MM26_NL

Šíří se falešná anketa na WhatsAppu. Kliknutí může zničit váš účet Přečtěte si také:

Šíří se falešná anketa na WhatsAppu. Kliknutí může zničit váš účet

Útočníci spoléhají na strach a spěch

Podvodníci často využívají pocit naléhavosti. Tvrdí, že je třeba okamžitě doplnit údaje, jinak může dojít k problémům nebo blokaci plateb. Právě tento tlak má přimět adresáta jednat bez rozmyslu.

ČSSZ proto vyzývá k maximální obezřetnosti a doporučuje si každou podobnou zprávu ověřit oficiální cestou.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Komerční sdělení

Školení pro účetní
Archivace dat a ochrana osobních údajů
8. 6. 2026
9:00
Více
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více

Dále u nás najdete

Ne vždycky se borelióza projeví flekem. Čeho dalšího si všímat?

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Masakr Klempířova zákona o ČT a rozhlase

Jaký přeplatek získají podnikatelé díky snížení záloh?

Mistrovské zkoušky vyjdou na 30 tisíc Kč

Počet OSVČ opět vzrostl. Co způsobí změny u švarcsystému?

Obléká ženy, teď pro ně otevřel posilovnu bořící stereotypy

Změny v DPH od roku 2027: konec Lex Ferrari i výhody pro věřitele

Novela posílí práva velkých developerů na úkor spotřebitelů

Jak bude vypadat a fungovat EET 2.0? Přinášíme podrobný přehled

Novela zákoníku práce zavede povinné mzdové systémy

Horečka či bolesti svalů. Ebola zpočátku připomíná chřipku

Změny u penzijka: Na kterých úpravách stát pracuje?

Společně: jedna šéfuje kávě, druhá peče sladký pikador

Recenze: Pecka.TV

Vyhledávače v roce 2026: čím nahradit Google?

Britové se bojí Mythosu a mění pravidla pro veřejné repozitáře

Eset do inovací v AI nasype miliardu korun

Doplňky na štítnou žlázu bývají zbytečné, hlavní je pestrá strava

Uvnitř největšího bezemisního závodu Schneider Electric v Evropě

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Online školení: Archivace dat a ochrana osobních údajů
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).