Lidé se ženou jen za jmény a značkami. V New Yorku to zjistil slavný umělec

Ani kvalitní zboží se nebude prodávat více, pokud nebude zavedené značky a nebude kolem něj náležitý marketing. Dnešní svět se totiž orientuje především podle značek. Jak důležitou součástí obchodní strategie jsou, to před několika dny zjistil britský umělec Banksy. Street artový umělec, jehož skutečná identita nebyla nikdy odhalena a vystupuje pod pseudonymem Banksy, si vyrazil do New Yorku. Ačkoli se jeho graffiti běžně prodávají za desítky a stovky tisíc dolarů, v new yorském Central parku o něj vůbec nebyl zájem. A důvod? Svá díla úmyslně prodával bez náležité reklamy a pod cenou. Informují o tom americká média.



Autor: www.isifa.com Žádaný umělec bez tváře pohořel. Bez reklamy neměl o jeho díla nikdo zájem.

Banksy se spojil se starším mužem (možná to byl i samotný autor), který jeho díla prodával v pouličním stánku. Ačkoli se jednalo o originály s autorovým podpisem, obyvatelé New Yorku kolem stánku s označením Spray Art, procházeli prakticky bez povšimnutí. První zákaznice se u stánku zastavila až po dlouhých čtyřech hodinách a vybrala si dvě plátna. Koupila je ale s podmínkou, že dostane 50% slevu. Celkově se během jednoho dne prodalo pouze osm Banksyho děl za 420 amerických dolarů. Zatímco na aukcích umění by v nabídce nezbylo ani jedno z pláten, prodavač v New Yorku musel k večeru balit nejen stánek, ale i většinu nabízeného zboží. Originály v mnohonásobné hodnotě byly přitom nabízeny jen za 60 dolarů. Lidé, kterým nebyla podsouvána značka, v tomto případě jméno umělce, promarnili příležitost získat cenné umělecké dílo. Banksy k tomu na své webové stránce pouze uvedl, že podobná akce se už nikdy nebude opakovat.

Jak se prodej bez zvýrazněné značky v new yorském Central parku nepovedl je možné vidět ve videu na Banksyho webových stránkách.