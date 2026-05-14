Lidé zjišťují, že jim „mizí roky“ do důchodu. Nová služba ČSSZ odhalila problém

Jana Knížková
Dnes
Mnoho lidí až po letech zjišťuje, že v evidenci České správy sociálního zabezpečení chybí důležité údaje, které mohou rozhodovat o výši budoucího důchodu. Nejčastěji jde o dobu studia, péči o děti nebo některá zaměstnání z minulosti.

Nová online služba Česká správa sociálního zabezpečení Moje konto během jediného měsíce přilákala tisíce lidí, kteří začali kontrolovat své záznamy a řešit nesrovnalosti.

Úřad zároveň hlásí také rekordní zájem o svůj ePortál. Jen za první tři měsíce letošního roku eviduje více než tři miliony přihlášení. Lidé si stále častěji vyřizují důchodové záležitosti online. Na úřad tak už vůbec nemusí. 

Chybějící roky mohou ovlivnit důchod

Novinka s názvem Moje konto byla spuštěna na konci března. Rychle se ukázalo, že o ni mají lidé obrovský zájem. Za jediný měsíc přes službu dorazilo více než 22 tisíc podání, uvádí úřad v tiskové zprávě

Důvod je jednoduchý. Mnozí pojištěnci při kontrole zjistili, že jim v evidenci chybí některé doby pojištění. A právě ty mohou v budoucnu ovlivnit nárok na důchod i jeho výslednou výši.

Nejčastěji jde například o:

  • péči o dítě do čtyř let,
  • dobu studia,
  • vojenskou službu,
  • nebo starší zaměstnání.

Tyto údaje totiž nejsou vždy automaticky předávány do systému ČSSZ. Část z nich musí doložit přímo samotný klient.

Jeden klik místo front na úřadech

Lidé si dnes přes ePortál ČSSZ mohou zkontrolovat evidované údaje, podat podnět ke kontrole nebo doložit chybějící dokumenty kompletně online. Bez návštěvy přepážky, papírování i čekání ve frontách.

Od ledna 2026 navíc skončila možnost nechat si zaslat informativní osobní list v původní podobě poštou. Každý, kdo chce mít přehled o svém důchodovém pojištění, musí využít právě službu Moje konto.

Kolik budete mít v důchodu? Aplikace to spočítá 

Velký zájem dál roste také o Informativní důchodovou aplikaci IDA. Ta lidem ukáže orientační výši budoucího starobního důchodu i přehled odpracovaných let.

Počet přihlášení prudce roste. Zatímco loni evidovala ČSSZ zhruba 100 tisíc přístupů měsíčně, letos je číslo více než dvojnásobné, doplňuje ČSSZ.

Nově je aplikace propojena se službou Moje konto. Pokud tedy člověk objeví chybějící dobu pojištění, může ji rovnou začít řešit.

O důchod už lidé žádají přes internet

Roste i počet lidí, kteří si o důchod žádají elektronicky. Služba Žádost o důchod online funguje od prosince 2023 a umožňuje podat žádost o:

  • starobní důchod,
  • invalidní důchod,
  • nebo pozůstalostní důchod.

Za první tři měsíce letošního roku ji využilo 7451 klientů. Ve stejném období loni to bylo přibližně 4 600 lidí.

Papírové dopisy ustupují elektronice

Změny se týkají i valorizace důchodů. Oznámení o zvýšení penze dnes ČSSZ posílá hlavně elektronicky, do datové schránky nebo přímo do ePortálu. Papírovou verzi si sice lidé mohou vyžádat, nově je ale její zasílání ve většině případů zpoplatněno.

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

