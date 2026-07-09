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Lidé zjišťují, že nemají nárok na důchod. Řešení stojí téměř 3 500 korun měsíčně

Jana Knížková
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
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Žena spravující internetový obchod je překvapena tím, co vidí na počítači
Autor: Shutterstock
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Ne každý má před odchodem do důchodu odpracováno tolik let, kolik vyžaduje zákon. Řešením může být dobrovolné důchodové pojištění, díky kterému lze v některých případech chybějící dobu doplnit.
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Nárok na starobní důchod nevzniká automaticky dosažením určitého věku. Zájemce musí zároveň získat potřebnou dobu důchodového pojištění. Pokud mu některé roky chybí, nemusí být situace beznadějná. Český systém totiž umožňuje dobrovolnou účast na důchodovém pojištění.

Dobrovolné důchodové pojištění mohou využít osoby starší 18 let a je možné jej platit až do dne, který předchází vzniku nároku na starobní důchod.

Tato možnost se přitom netýká jen lidí, kteří chtějí odejít do předčasného důchodu. Dobrovolné pojištění může pomoci každému, komu chybí potřebná doba pojištění pro řádný starobní důchod nebo si chce své důchodové nároky posílit.

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Kdo si může dobrovolné pojištění platit

Zákon rozlišuje dvě základní skupiny.

První tvoří lidé, kteří mají takzvaný kvalifikovaný důvod. Jde například o osoby:

  • vedené v evidenci úřadu práce,
  • studující po 18. roce věku,
  • pracující v zahraničí,
  • vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu,
  • zaměstnané v Česku pro zahraničního zaměstnavatele,
  • doprovázející partnera vyslaného státem do zahraničí.

V některých případech je možné pojištění doplatit i zpětně, a to bez časového omezení. Typicky se to týká například studia nebo evidence na úřadu práce.

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Pojištění lze platit i bez zvláštního důvodu

Dobrovolně se mohou pojistit také lidé, kteří žádný z uvedených důvodů nesplňují.

Podmínkou je, že před podáním přihlášky byli alespoň jeden rok účastni českého důchodového pojištění, například jako zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné.

V tomto režimu je možné být pojištěn maximálně 15 let. Zpětně lze doplatit nejvýše jeden rok před podáním přihlášky.

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Nejčastější důvody pro dobrovolné důchodové pojištění

Chybí odpracované roky do důchodu

To je vůbec nejčastější důvod. Člověk například několik let nepracoval, podnikal se ztrátou, pobýval v zahraničí nebo nebyl evidován na úřadu práce. Dobrovolným pojištěním si může část chybějící doby doplnit.

Podmínky pro předčasný důchod

Pro předčasný důchod je v roce 2026 potřeba získat minimálně 40 let důchodového pojištění. Pokud někomu několik měsíců či let chybí, může být dobrovolné pojištění jednou z cest, jak potřebnou dobu získat.

Dlouhá evidence na úřadu práce

Ne každá doba vedení na úřadu práce se do důchodu započítává v plném rozsahu. Někteří lidé si proto část této doby dobrovolně doplácejí.

Studium po 18. roce věku

Starší ročníky si mohou dobrovolně pojistit dobu studia po dosažení 18 let, která se jinak do důchodu nezapočítá nebo se započítá jen omezeně.

Práce v zahraničí

Pokud člověk pracoval v cizině a tato doba není kryta mezinárodní smlouvou o sociálním zabezpečení, může si za určitých podmínek platit české dobrovolné důchodové pojištění.

Vyšší budoucí důchod

Každý další rok pojištění může mít vliv na výši starobního důchodu. Někteří lidé si proto pojištění platí i tehdy, když už podmínku minimální doby pojištění splňují.

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Kolik stojí dobrovolné důchodové pojištění

Výše pojistného závisí na zvoleném vyměřovacím základu. Existuje však minimální částka, pod kterou nelze jít.

V roce 2026 činí nejnižší měsíční pojistné 3428 korun. Tato částka odpovídá 28 procentům z jedné čtvrtiny průměrné mzdy stanovené pro daný rok. Pojistné se platí za každý měsíc, ve kterém je člověk alespoň po část měsíce dobrovolně pojištěn.

Jak se přihlásit

Dobrovolné důchodové pojištění vzniká podáním přihlášky a zaplacením pojistného.

Přihlášku je možné podat:

  • osobně na okresní správě sociálního zabezpečení,
  • elektronicky prostřednictvím ePortálu ČSSZ,
  • přes datovou schránku,
  • pomocí bankovní identity nebo elektronické občanky.

Kdo se hlásí z některého z kvalifikovaných důvodů, musí zároveň doložit příslušné dokumenty, například potvrzení úřadu práce, doklady o studiu nebo pracovní smlouvu ze zahraničí.

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Než začnete platit, zjistěte si chybějící dobu pojištění

Odborníci doporučují nejprve zjistit, kolik let pojištění člověk skutečně získal a zda mu nějaká doba nechybí. Přehled lze získat prostřednictvím informativního osobního listu důchodového pojištění nebo online na ePortálu České správy sociálního zabezpečení.

Dobrovolné důchodové pojištění totiž nemusí být vhodné pro každého. Pokud ale člověku chybí jen několik měsíců nebo let do splnění zákonných podmínek, může jít o způsob, jak si zachovat nárok na starobní důchod nebo si zvýšit budoucí penzi.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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