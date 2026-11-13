Lidi nezajímá, že je Black Friday. Zajímá je, že klesají ceny, říká Čížek

Letošní Black Friday připadá na 27. listopadu. Z původně jednodenní akce se stalo období dlouhé jeden až dva měsíce. Doplácejí na to i značky, které žádné výprodeje nedělají, upozorňuje Robert Čížek z agentury Taste, který byl hostem Podnikatel PLUS.
Vnímají Češi Black Friday ještě jako výraznou slevu? Mohou na něm značky stále stavět?
Slyší na něj čím dál víc. Projevuje se to až extrémními způsoby a jedním z nich je i prodlužování Black Friday. Black Friday už netrvá jen víkend. Původně to byl jen pátek, letos by vycházel na 27. 11., před pár lety jsme zažili rozšíření na víkend a teď už se bavíme prakticky o jednom až dvou měsících. Je to jeden z důsledků toho, že to Češi chtějí. Oni totiž čekají.
Když školím o využívání slev, vysvětluju většinou věc, která je mezi marketéry běžně známá: slevy a větší slevové akce si berou z budoucích prodejů. Udělám slevu a většinou ji investuju přes vlastní kanály: databáze, SMS, mailingy, tedy na už existující zákazníky, a přes sociální sítě, tedy na zákazníky, kteří moji značku už znají. Zákazníka, který by u mě normálně nakoupil za dva tři týdny nebo někdy v budoucnu, tím přiměju nakoupit hned.
Mezi marketéry a ve firmách se ale moc neřeší, že dlouhodobé a pravidelné akce, jako je Black Friday, berou zákazníky i z minulosti. Zní to hloupě, ale je to jen o tom, že zákazníci na ně vyčkávají. Pokud vím, že značka má pravidelně nějaké akce, tak i když bych chtěl nakoupit teď, čekám na akci.
Přesně to se stalo s Black Friday. Nejdřív byl jen pátek, pak celý víkend, pak celý týden a zákazníci postupně přestali nakupovat na konci října nebo po celý listopad. Prostě čekali. Značky na to začaly reagovat a jediné, čím reagují, je, že Black Friday prodlužují. Začalo jim to totiž dělat problémy s cashflow a s tím, že byly schopné naakumulovat tržby jen do jednoho krátkého časového úseku.
Moje velmi dlouhá odpověď tedy zní: ano, Čechy Black Friday stále zajímá, možná čím dál víc, a je pro ně důležitý. A právě to, jak moc je pro ně důležitý, rozhoduje o tom, jak se nám prodlužuje.
Proč v Česku zrovna název Black Friday tak zakořenil, i když Češi cizojazyčné pojmy pro slevy zrovna nemilují?
Řekl bych, že je to tak zprofanovaný název, v prvních letech tak moc nadužívaný, že se prostě chytl. Je to jako slovo vygooglit nebo názvy některých značek. Neřekl bych, že by tu byla jazyková bariéra.
V reklamách často slyšíme „slevy až 70 procent“. Při důkladnějším pohledu se ale ukáže, že se výrazné zlevnění týká jen malé části nabídky. Není už takové sdělení vyčpělé? Vymlouváte ho klientům a radíte jim propagovat spíš Black Friday obecně než konkrétní vysokou slevu?
Tam je asi víc problémů najednou, rozdělil bych to na dvě části. První je, jaká sleva a v jaké výši ještě opravdu funguje. Druhá, jestli se s komunikací slevy nepracuje zavádějícím způsobem.
K první části: veškeré výzkumy, které se dělají na konzumentech, ukazují, že extrémně vysoké slevy typu minus 70 % už nefungují. Funguje rozumná hranice. Nejčastější hranice, která je pro zákazníky rozhodující, je někde mezi 15 a 25 %. Extrémní výše tedy už nedávají smysl. Jedním z důvodů může být právě to, že zákazníci nevěří, že je sleva opravdu až takhle vysoká.
To mě přivádí k druhé části, tedy k otázce, jak moc je to, co se komunikuje, pravdivé. Zaměřuje se na to ČOI (Česká obchodní inspekce), ale i jednotlivé reklamní systémy, obzvlášť v digitálu, kde je možné dostat se k historii cen. Na Heurece a dalších srovnávačích dnes máte například funkce jako Cenopád a Kontrola cen, které hlídají vývoj cen za podstatné období a dokážou z toho vyzobnout reálné pády cen.
V podstatě totéž dělá Google, který je minimálně pro e-commerce, pro e-shopy, stále hlavním výkonnostním zdrojem objednávek. Ten také kontroluje. Pokud dochází k závažnému nebo špatnému zacházení s cenami, tedy že těsně před akcí ceny zvýším a pak je kvůli akci snížím, reklamní systémy to už dokážou rozpoznat. Dokážou blokovat účty nebo to uživatelům říct někde na frontendu, že cena není reálná.
Robert Čížek
V roli Chief Product Officera v agentuře Taste zodpovídá za komplexní řízení a rozvoj produktového portfolia firmy. K této pozici ho dovedlo 9 let praxe v marketingu, během kterých sbíral zkušenosti v projektovém řízení, PPC kampaních i jako marketingový stratég. Dnes propojuje byznysovou strategii s inovacemi a dbá na to, aby služby nejen reagovaly na aktuální potřeby trhu, ale přímo je formovaly. Nastavuje produktovou vizi, která klientům i agentuře přináší dlouhodobý růst.
Navíc tu máme zákon, který obchodníkům nařizuje zveřejňovat nejnižší cenu za posledních 30 dní.
Přesně tak. A s tímhle zákonem pracují i reklamní platformy. Budu dost upřímný: zákon funguje dobře, ale určitě je problém s jeho vymahatelností. V České republice je kolem 50 000 e-shopů.
Řekl bych, že není dostatek personálu, který by byl schopný kontrolovat e-shopy na každodenní bázi. Zlaté pravidlo je, že pokud to úřad řeší, řeší to na základě podnětu od zákazníků. Narážíme na hromady prodejců, kteří zákon nedodržují, ale potrestané je jen mizivé procento z nich.
Na koho si úřady opravdu dávají pozor, jsou největší e-commerce hráči nebo velké e-commerce platformy, což může být třeba Heureka, Google nebo naše velké, miliardové e-shopy, které v Česku dokonce máme. Ti si to velmi často nedovolí. Problém je tedy spíš ve vymahatelnosti: zákon existuje, ale vymahatelnost chybí.
V nejsilnějším období padá na každého zákazníka obrovské množství sdělení, že ten či onen obchod, e-shop nebo značka má Black Friday. Nemůže zákazník natolik otupět, že už je vůči reklamním sdělením pasivní?
Zaprvé, velmi pasivní je vůči reklamním sdělením v krátkém čase kolem vrcholu Black Friday. I to je jeden z důvodů, proč ho značky roztahují, aby nezapadly. Na finální víkend, letos to bude 27. až 29. 11., mají tisíce značek naplánovaný mailing, který odejde někdy ve čtvrtek večer nebo v pátek ráno. Tam už začíná být problém, jestli se mail vůbec včas dostane do schránek zákazníků, protože dochází k přehlcení providerů nebo hostingů mailů. A i když se tam dostane, zapadne v záplavě.
I proto značky roztahují komunikaci na delší dobu a začínají o měsíc dřív. Získají tím pro sebe trochu víc pozornosti. Dovolím si říct, ale bohužel to nemám podložené žádným výzkumem, že lidi tolik nezajímá, že je Black Friday. Zajímá je, že začalo období, ve kterém klesají ceny. A tady průzkumy prokazují, že Češi jsou v tomhle bohužel elita, možná i světová. Na slevu opravdu slyšíme hodně.
Není to tedy ani tak o sdělení. Když bych to přenesl na vaši mailovou schránku, že v ní vidíte 20 mailů, které začínají slovy Black Friday. Je to spíš o tom, že nastal okamžik, kdy značky zlevňují.
Chápu to tedy správně, že si zákazník může hlídat svou oblíbenou značku? Čeká, až v tomto období zlevní, a pak jde rovnou nakoupit?
Přesně tak. Jak jsem zmiňoval na začátku rozhovoru, má to opravdu negativní vliv na mnoho značek, i na ty, které Black Friday ani velké výprodeje nedělají. Týká se to například října nebo první poloviny listopadu, kdy si čeští konzumenti zvykli počkat na druhou polovinu listopadu nebo na to, jestli to náhodou u konkurentů nebude levnější.
Říjen býval před pěti, deseti lety jedním z nejsilnějších měsíců, startovala v něm sezona. Teď se z něj pomalu stává okurková sezona, kdy konzumenti vyčkávají na listopad a na velkou vlnu slev.
Objevuje se v poslední době u Black Friday personalizace slev, když ji systémy už umožňují? Tedy že každý zákazník může vidět jinou slevu?
Ano, objevuje se to, ale neřekl bych, že je to úplně běžné. Buď jsou to na míru vyvíjené systémy, které si mohou dovolit jen velké značky, nebo drahé služby existujících softwarových firem, například na cenotvorbu, které s tím umějí pracovat. To je zase velmi drahý produkt. Neobjevuje se to tedy plošně u středních a menších e-shopů, ale u velkých hráčů určitě.
Dochází k tomu, že se zobrazují jiné ceny podle historie návštěv i podle historie nákupů, pokud je uživatel přihlášený. A na co narážíme a máme potvrzeno: jiná cena se může zobrazovat i podle toho, z jakého zdroje jste na web přišel.
K personalizaci dochází i u slevových kódů, které vidíme v mailingu nebo v SMS a které jsou na to napojené. V mailingu, v těchto databázích nebo v retargetingu máme většinou zákazníky, kteří už u nás nakoupili, a tyhle informace se využívají. Zaprvé k personalizaci samotného sdělení, tedy jaké produkty do mailingu dát. Systém ale dokáže i vyhodnotit, jestli jsou zákazníci cenově senzitivní, a nabídnout jim třeba jinou výši dodatečné slevy.
Zasahují do kampaní na Black Friday čím dál víc influenceři?
Ano. Influenceři obecně zasahují čím dál víc do komunikace značek, takže samozřejmě i do období, které je pro mnoho značek nejdůležitější v roce. Jejich vliv se neustále zvětšuje a zvětšuje se i rozsah toho, co přes ně můžeme promovat nebo zlepšovat.
V období Vánoc, Black Friday nebo jiných příležitostí, kdy se využívají ke komunikaci slev, to roste. A poroste to i do budoucna.
Hned po Black Friday přichází Cyber Monday. Jak vnímají Češi tento nákupní svátek?
V Čechách se v podstatě převedl v pokračování Black Friday. To, co v Čechách známe jako Black Friday, byl vlastně původně Cyber Monday. Black Friday se v zahraničí, v USA, odkud pochází, týkal retailu a po něm přicházel Cyber Monday, který se měl týkat onlinu. My jsme si to velmi rychle převedli tak, že se všechno týká onlinu i retailu a Cyber Monday to jen rozšiřuje o další den, o další příležitost, kdy můžeme z peněženek zákazníků vytáhnout ještě trochu víc.
Velmi často se už ani Cyber Monday jako takový nekomunikuje. Komunikuje se prodloužení Black Friday až do pondělka nebo i do dalších dní, když to kalendář dovoluje. Je jen pár specifických segmentů, kde se tento nákupní svátek drží, třeba letenky. U velkých poskytovatelů, vyhledávačů letenek nebo agregátorů se stále drží jako den, kdy tam najdete, nebo byste měli najít, nejlepší nabídky.