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Lidl propojil kamenné prodejny s e-shopem. Věrnostní body nově získáte i online

Jana Langerová
Dnes
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Logo Lidlu na telefonu s pozadím e-shopu
Autor: Markus Mainka / Shutterstock.com
Ilustrační obrázek
Obchodní řetězec Lidl přišel s novinkou v podobě změny věrnostního programu. Nově mohou jeho zákazníci sbírat body také při nákupu v internetovém obchodě řetězce.
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Od 1. října zákazníci Lidlu získají body také za nákupy v Online shopu. Následně je mohou směnit za odměny v prodejnách nebo právě na e-shopu.

Co se dozvíte v článku
  1. Jak sběr bodů funguje v praxi
  2. Odměnové kupóny a platnost bodů
  3. Věrnostní programy mění i konkurenční řetězce

Jak sběr bodů funguje v praxi

Hlavními kroky tohoto věrnostního programu jsou nákup, sběr bodů a výměna bodů za slevy. Při nákupu online stačí mít účet propojený s aplikací Lidl Plus. Za každých 10 Kč nákupu získává zákazník 1 Lidl bod. Nákup za 324 korun tedy představuje 33 bodů. Při nákupu online uvidí zákazník body jako „čekající“ a po uplynutí 30 dní se automaticky přičtou k bodovému stavu.

V rámci jednoho dne je možné získat Lidl body nanejvýš za pět nákupů na prodejně a pět nákupů online.

Body se nezískávají za takzvané nezlevnitelné artikly mezi které patří tabákové výrobky (včetně elektronických cigaret a náplní), tiskoviny, dárkové karty, vratné obaly a také případné poplatky za dopravu nebo další služby při nákupu online na lidl.cz.

Nasbírané body je možné v aplikaci vyměnit za Odměnové kupony podle vlastního výběru. Stačí aktivovat kupon a sleva se odečte při dalším nákupu.

Odměnové kupóny a platnost bodů

Body jsou v aplikaci v sekci Lidl body. Tam se nachází katalog odměn v podobě slevy na oblíbené produkty (v tomto případě jde vyměnit body za slevu na konkrétní zboží) nebo slevy na celý nákup. Při nasbírání více bodů je možné získat peněžní poukázku. Platnost bodů je 24 měsíců.

V rámci nového věrnostního programu je možné získat startovací bonus 50 bodů při prvním otevření aplikace. V aplikaci se dají získat také extra body v rámci speciálních akcí jako například dvakrát více bodů za nákupy nebo za nákup zboží z vyprodané kategorie online i na prodejnách.

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Věrnostní programy mění i konkurenční řetězce

Lidl není jediným řetězcem, který svůj věrnostní systém upravuje. Změny chystá také sesterský Kaufland, jehož program se mění na Kaufland Card XTRA. I v tomto případě zákazníci sbírají 1 bod za každých utracených 10 Kč. Body lze navíc získat i za psaní hodnocení a uplatnit je na online tržišti Kaufland Marketplace.

Tato novinka již funguje například na Slovensku, v Německu, Polsku, Rumunsku či Moldavsku. Kdy přesně zamíří na český trh, zatím řetězec neoznámil. Propojení kamenných prodejen s e-shopy či sběr bodů napříč nákupy již delší dobu úspěšně využívají i další prodejci, jako je IKEA nebo Decathlon.

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Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

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