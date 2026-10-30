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Lidl už nebude králem supermarketů. Albert přebírá Tesco a bude jedničkou

Michael Hovorka
Dnes
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Billboard
Autor: Podnikatel.cz za pomocí AI
Billboard
Společnost Ahold Delhaize dnes oznámila, že přebírá prodejny Tesco v Česku a na Slovensku.
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Obchod nyní musí posvětit regulační orgány. Ahold se díky spojení opět vrací na Slovensko. Ještě v roce 2013 tam společnost Ahold provozovala síť dvaceti hypermarketů Hypernova, čtyři prodejny Albert a šest čerpacích stanic. Ty po odchodu Aholdu ze Slovenska přešly pod firmu Condorum. Prodejny Albert se tak přejmenovaly na Terno nebo Moja Samoška. 

Po dokončení transakce a integraci portfolia Tesco Česko dojde k významnému rozšíření sítě prodejen Ahold Delhaize v oblasti českého potravinářského maloobchodu. Spojením se společnost podle tržeb stane jedničkou na tuzemském trhu. Doposud byla až třetím za Lidlem a Kauflandem.

Tesco Česko a Slovensko dnes provozuje síť více než 360 vlastních supermarketů, hypermarketů a menších prodejen a více než 100 franšízových prodejen. Dosahuje tržeb přibližně 3,5 miliardy eur a zaměstnává přes 14 000 lidí.

Dokončení transakce se čeká ve 4. čtvrtletí 2027, po splnění obvyklých podmínek včetně schválení regulačními orgány. Do dokončení zůstávají prodejny součástí Tesca. Teprve následně může dojít ke sloučení a postupné proměně prodejen.

Orientační srovnání tržeb podle výročních zpráv

  • Lidl: 88 mld. Kč za účetní rok 2024
  • Kaufland: 79,3 mld. Kč za účetní rok březen 2024 až únor 2025
  • Albert: 74,38 mld. Kč za rok 2024
  • Tesco Stores ČR: zhruba 44,3 mld. Kč za účetní rok do 28. 2. 2025
  • Albert + Tesco ČR: zhruba 118,7 mld. Kč
Tržby řetězců

Tržby řetězců

Autor: Podnikatel.cz

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Autor článku

Michael Hovorka - šéfredaktor Podnikatel.cz

Michael Hovorka

Šéfredaktor Podnikatel.cz. Odborný web vede od jeho založení v roce 2007. Jeho doménou jsou rozhovory. Zajímá se o oblast e-commerce, AI, sociální sítě a digitální content. 

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