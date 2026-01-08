Podnikatel.cz  »  Zaměstnanci  »  Dohod o provedení práce se v roce 2026 dotkla řada změn

Dohod o provedení práce se v roce 2026 dotkla řada změn

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
U dohod provedení práce se v roce nezvýšil pouze limit pro odvod pojistného, ale nabyly účinnosti i další novinky.

Od roku 2026 se zvýšil limit, od kterých dohody o provedení práce (DPP) podléhají pojistnému. Nově činí 12 000 Kč. Zároveň pro některé dohodáře platí nová pravidla.

Co se dozvíte v článku
  1. Pojistné se u DPP platí až od 12 000 Kč
  2. Brigádníci v ovocnářství získali slevu na pojistném
  3. Pro ovocnáře budou platit speciální pravidla DPP

Pojistné se u DPP platí až od 12 000 Kč

Od loňského roku platí novinka v podobě zvýšení limitu pro odvod pojistného. Nově je hranice stanovena na úrovni 25 % průměrné mzdy (zaokrouhluje se na celé pětisetkoruny směrem dolů), což pro rok 2025 znamenalo limit 11 500 Kč. Vzhledem k tomu, že průměrná mzda pro rok 2026 činí 48 967 Kč, hranice pro pojistné se v roce 2026 zvýšila na 12 000 Kč.

Podnikatelé by si jen měli dát pozor na jednu drobnost. Zatímco v minulosti se platilo pojistné, pokud byl zaměstnancům zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč (čili aspoň 10 001 Kč), nově stačí ve výši aspoň 25 %. Částka 12 000 Kč už tak v současnosti zakládá povinnost platit pojistné.

Brigádníci v ovocnářství získali slevu na pojistném

Další novinka se týká pracovníků se sjednanou DPP v ovocnářství a při pěstování zeleniny, kteří od roku 2026 nově mají slevu na pojistném ve výši 7,1 % z vyměřovacího základu zaměstnance. 

Na slevu za kalendářní měsíc má nárok zaměstnanec, který má sjednanou DPP, splňující podmínky podle zákona o zemědělství, tj. DPP musí být sjednána výlučně k výkonu práce v období od 1. dubna do 30. listopadu kalendářního roku (bude-li DPP sjednána např. od 31. 3., sleva nenáleží, i když nástup do zaměstnání bude 3. 4.) a  tato práce spočívá ve sklizni, péči o porost včetně odstraňování nadbytečných částí rostlin, posklizňové úpravě, třídění, skladování, balení a přípravě k přepravě při produkci stanovených druhů ovoce a zeleniny a nedochází na základě této dohody k výkonu i jiného druhu práce. 

Zároveň platí limit, do kterého lze slevu uplatnit. Kdo má vyměřovací základ v kalendářním měsíci vyšší, než je průměrná mzda v daném kalendářním roce, nemá nárok na slevu na pojistném za tento měsíc.

Pro ovocnáře budou platit speciální pravidla DPP

Kromě slevy na pojistném se i upravila i pravidla pro DPP, které jsou uzavírány pro sezónní práce v ovocnářství a při pěstování zeleniny za výše uvedených podmínek. U těchto DPP může rozsah práce nově činit až 1280 hodin a ne pouze 300 hodin, jak platí pro ostatní DPP.

Další změny u DPP pak souvisí s jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatelů. Nově se například nemusí už podávat Výkaz DPP. 

Dohody o provedení práce se od roku 2026 výrazně změní

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

