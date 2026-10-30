Listopad přinese změny ve výplatách důchodů. Podívejte se, kdy dostanete peníze

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplácí důchody v sedmi pravidelných termínech, vždy v sudé dny od 2. do 14. dne v měsíci. V listopadu 2026 se však dva z nich posunou. Na změnu upozornil server Českédůchody.cz.
Kdo dostane důchod později a kdo dříve?
První změna se týká seniorů, kteří mají běžný výplatní termín stanovený na 8. den v měsíci. Osmý listopad letos připadá na neděli, a důchod proto obdrží až v pondělí 9. listopadu. Naopak lidé s výplatním termínem 14. listopadu dostanou peníze už v pátek 13. listopadu. Čtrnáctý listopad totiž připadá na sobotu.
Přehled všech listopadových termínů ukazuje následující tabulka.
|Běžný výplatní termín
|Den v týdnu
|Skutečný termín výplaty
|2. listopadu
|pondělí
|2. listopadu
|4. listopadu
|středa
|4. listopadu
|6. listopadu
|pátek
|6. listopadu
|8. listopadu
|neděle
|9. listopadu – pondělí
|10. listopadu
|úterý
|10. listopadu
|12. listopadu
|čtvrtek
|12. listopadu
|14. listopadu
|sobota
|13. listopadu – pátek
Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení, informace k výplatám důchodů.
Pozor na pravidelné platby
Změna se může projevit také při plánování běžných výdajů. Někteří senioři mají nájem, zálohy na energie nebo jiné platby nastavené tak, aby odcházely z účtu krátce po připsání důchodu.
Právě lidé s výplatním termínem 8. listopadu by proto měli počítat s tím, že peníze dorazí až v pondělí 9. listopadu. Pokud mají na stejný den naplánovanou pravidelnou platbu, je vhodné zkontrolovat, zda na ni budou mít dostatek prostředků.
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Většiny důchodců se změna nedotkne
Ostatních pět listopadových výplatních termínů zůstává beze změny. Senioři, kteří dostávají důchod 2., 4., 6., 10. nebo 12. den v měsíci, jej obdrží ve svém obvyklém termínu.
Posun se týká důchodů vyplácených na bankovní účet i výplat prostřednictvím České pošty. Nemění se výše důchodu, pouze den výplaty.
Svůj pravidelný termín najdou příjemci v rozhodnutí o přiznání důchodu. V případě nejasností se mohou obrátit na Českou správu sociálního zabezpečení.
Výplaty důchodů čeká také další změna
Vedle běžných posunů výplatních termínů se připravuje také změna systému vyplácení důchodů. Nově by se jednotlivé splátky měly vztahovat přímo ke kalendářním měsícům, zatímco dosud se důchod počítá podle takzvaného klouzavého měsíce, tedy období mezi dvěma výplatními termíny.
Změna má zjednodušit výplatu důchodů i promítnutí každoroční valorizace. Zvýšení důchodu od ledna by se tak mělo rovnou projevit ve splátce za celý lednový měsíc.