Lokální, kvalitní a z pole: Jak vzkvétá byznys českých květinových farem?

Jaká je poptávka po květinách z farem?

Jedna z květinových farem na začátku dubna na Facebooku oznámila, že tento rok bude poslední, kdy si od ní budou zákazníci moct koupit kytici, květinové předplatné nebo svatební výzdobu. Od produkce řezaných květin ustoupili kvůli sousedskému sporu, ale především kvůli poklesu poptávky po řezaných květinách vypěstovaných v ČR. Nedivíme se a chápeme, při rostoucích životních nákladech na květiny jednoduše už nezbývá prostor, doplnili zástupci květinové farmy Loukykvět. Také Jana Bieliková ze Slovácké květinové farmy uznává, že letos je poptávka po lokálních květinách o něco menší, i když se sezóna pomalu rozjíždí a zájem se zase zvyšuje.

Začátek sezóny jim zatím vyvažují objednané svatby. Podle našeho názoru lidé začínají více šetřit a vyřazují položky, které vyloženě nepotřebují. Mezi tyto náklady patří i květiny, myslí si. Žaneta Leblochová květinovou farmu Kvítí z dědiny provozuje teprve druhou sezonu a podle ní je poptávka po květinách stejná. Nejvíc zákazníci chodí do mého samoobslužného stánku během pátku a víkendů, to samé platí i u objednaných kytic, upřesňuje.

Eva Wawroszová v Květinové farmě Ewa začíná třetí sezónu, a proto nemá zatím příliš údajů pro srovnání. Podotýká však, že poptávka po květinách je nerovnoměrně rozložená v čase. Jsou dny, kdy je velký zájem o květiny, např. den matek nebo konec školního roku, a pak jsou období, kdy o květiny není zájem, což jsou třeba celé prázdniny. Což je paradox, protože přes léto je na farmě období hojnosti, květin je hodně, bohatý sortiment.





Při dalších významných svátcích, jako je Valentýn nebo MDŽ, zase nemohu nabídnout lidem žádné řezané květiny, protože bez vytápění a přisvětlování nelze řezané květiny vypěstovat, dodává dále. Poptávka v Květinové farmě Pod Smrkem je o kousek větší a Lamya Zítková Kourdi, která je zároveň předsedkyní spolku Výkvět, za tím vidí to, že je její farma zavedenější a lidé ji více znají. Sezóna jí však začíná až v květnu. Obecně jsou také lidé edukovanější, ví, že existují lokální květiny, které jsou čerstvější, lokální a kvalitnější. Letní komentované sběry, které pořádám, už mám vyprodané, přidává.

Květinářství a farmáři fungují odlišně

Podle Žanety Leblochové záleží na zákazníkovi, co vyhledává. Jestli lokálnost, nižší cenu, nebo kvalitní a čerstvé zboží, které dlouho vydrží. Podle toho se pak rozhodne, kde si květinu zakoupí. Lamya Zítková Kourdi říká, že kdo kupuje rostliny v supermarketu, hledá nejlevnější rostliny, které nepřinesou takovou radost. Konkurencí podle ní mohou být spíše květinářství, kde jsou kvalitnější květiny i zaměstnanci. Květinové farmy obecně dodávají jen tam, kde jsou dobří floristé, protože by byla škoda dávat květiny tam, kde chybí kvalita, zdůrazňuje.

Eva Wawroszová květinářství nevidí jako konkurenci, ale jako příležitost ke spolupráci. Sama už druhým rokem pravidelně vozí květiny asi do tří květinářství a snaží se najít ke spolupráci další. Farmáři fungují jinak, objednáte si kytici. Farmář – floristka si zjistí, pro koho je květina určena, k jaké příležitosti, zda má dotyčný oblíbené květiny nebo barvu. Já připravím květinu a zákazník nemá moc šanci si vymýšlet, co bude v kytici. Je to o důvěře mezi oběma stranami, popisuje a doplňuje, že se jí ještě nestalo, že by zákazník nebyl s kyticí spokojen.

Většina farmářů nemá ani kamennou prodejnu, takže fungují v jiném režimu. Ne každému však vyhovuje někomu volat a domlouvat se a někteří lidé prostě raději zajdou do květinářství a vyberou si tam. V klasickém květinářství si můžete vybrat, jaké druhy květin do kytice chcete. To je skvělé pro zákazníky, ale květinářka – florista to má těžší, když si klient vybere květy, které se úplně nehodí pro danou příležitost atd., vysvětluje dále.

Ve Slovácké květinové farmě vnímají, že květinářství jsou konkurencí. Martin Bielik zmiňuje, že se setkali i s názorem, že přece tulipány ze supermarketu jsou levnější. Jenže tady je ten rozdíl, kdy my opravdu vybíráme zajímavé druhy nejen tulipánů, ale i ostatních květin, abychom tu nabídku měli jinou než ta supermarketová květinářství, upřesňuje s tím, že jejich zákazníci ví, že nabízí zajímavější sortiment.

Propagací jsou workshopy i dny otevřených dveří

Spousta květinových farem pořádá samosběry nebo nejrůznější workshopy. Lamya Zítková Kourdi potvrdila, že o workshopy je zájem a jsou pro farmu super. Poznáte zákazníky a oni poznají vás. A navíc zjistí, odkud rostliny pochází, což je také důležité. Moje práce je izolovaná a osamocená, tak je to pro mě i oživení, že se potkám s lidmi, kteří jsou v 99 % nadšení. Mám okamžitou zpětnou vazbu, vyjmenovává výhody. Dále vysvětluje, že komentované sběry nebo i dny otevřených dveří mají pevně dané termíny, protože nejde jen tak přijet a podívat se na farmu. Mám plány, co musím ten den splnit, seznam úkolů, rozvážím květiny. Květinové farmaření je farmaření jako každé jiné, práce je zde ráno i večer, na jaře i na podzim. Není to výletní stanice, lidem také nevlezete do kanceláře. Navíc je to můj pracovní i soukromý prostor, zdůvodňuje.

Ve Výkvětu pro setkání dělají Den farem Výkvětu, což bývá den otevřených dveří na všech farmách spolku ve stejný den. Každá farma má přitom jiný program podle jejich možností – někdo má více zaměstnanců, jiný zase větší prostor, kde může umístit skákací hrad pro děti a podobně. Letos se koná 4. srpna a podrobnosti budou ještě upřesněny na webu.

Jana Bieliková uvádí, že zájem o workshopy je hodně individuální a záleží na tématu workshopu. Oni většinou mají plně obsazeny letní a adventní workshopy a u ostatních témat je to tak polovina kapacity. Výhoda workshopů je ta, že účastníci mají lokální a čerstvé rostliny k dispozici hned, rostliny necestují velké dálky a chystáme je v den workshopu, navíc je učíme základní floristické dovednosti, např. jak si uvázat klasickou velkou kytici, vázání věnců a techniku sušení květin a jejich využití. A také jim ukazujeme, jak využívat do kytic rostliny z jejich okolí, jako jsou keře, stromy, traviny aj., popisuje. Dalším benefitem je, že lidé opravdu vidí, jak květiny rostou, mohou se projít mezi květinami a nastříhat si je. Je to neskutečný balzám pro hlavu a duši, doplňuje Eva Wawroszová.

Pokochejte se květinami

Každá květina je unikát

Pěstitelé rostlin se shodují, že každá vypěstovaná rostlina je unikátem a dá se považovat za zázrak. Žaneta Leblochová přiznává, že stále zkouší pěstovat nové druhy, odrůdy a barvy a je to pro ni velká nakupovací závislost. Jana Bieliková zase prozrazuje, že letošní novinkou je pro ně jícnovka (Eustoma). K nejoblíbenějším květinám u jejich zákazníků patří tulipány, pryskyřníky, hledíky, eukalypty a jiřiny.

Právě jiřiny zmiňuje Lamya Zítková Kourdi jako trend. Tím se podle ní jiřiny staly z květiny, na kterou se všichni dívali skrz prsty. Mohou za to také jiné barvy, které se šlechtí. Jsou modernější a líbivější, kdy se z rudých odstínů přešlo k těm pastelovým, krémovým, světle růžovým a podobně, upřesňuje. Mnohé z květin, které má v nabídce Eva Wawroszová, pěstovaly naše babičky. Má asi 70 druhů, aby měla širší sortiment a co nejdelší dobu kvetení. Navíc je druhová pestrost také zárukou toho, že se u ní neobjeví škůdci nebo choroby.

S počasím se nedá plánovat

Podle Martina Bielika je na provozu květinové farmy nejvíce náročné zajistit všechny práce na farmě, jako jsou úpravy terénu, které dělají strojově. A jedna z největších komplikací je podle něj počasí, které si občas dělá, co chce. Buď moc prší a nedá se vstoupit na pole, nebo je moc horko a sucho a nestíhá se zalévat. My se snažíme všem rozmarům počasí přizpůsobovat, ale někdy je to docela náročné, doplňuje. Také Žaneta Leblochová uvádí, že je pěstování náročné z hlediska času a je třeba reagovat na počasí, když většinu produkce má na volném políčku. Proto žádné velké plánování dopředu, nikdy nevíte, co vám příroda připraví za překážky. Vstávání hodně brzy, nebo naopak práce na poli večer při umělém osvětlení není výjimkou, vyjmenovává.

Také Lamya Zítková Kourdi zmiňuje, že počasí je nepředvídatelné a neovlivnitelné, a to i bez klimatických změn, kterým nyní čelíme. Letošní sezóna je posunuta, jaro je od února, největší mrazy byly místo v únoru už v prosinci a podobně. Před pár dny byly u nás největší mrazy a mně odešla jedna třetina pivoněk, které sice zvládnou i vysoké mrazy, ale ne po předchozích vysokých teplotách, dodává s tím, že zatímco u hrnkových rostlin nebo zeleniny nevadí, když se sklidí později, u květů je omezená doba sběru a člověk musí pracovat rychle. Na druhou stranu farmaření přináší i vnitřní klid a uvědomění, že na všem nejde trvat, že to může být jinak, než si člověk naplánuje, a také pokoru, shrnuje s úsměvem.

S rozmary počasí se potýkáme všichni, s tím se učím žít a přizpůsobit se. Moje květiny jsou něco jako kvalitní maso na steak. za to si každý rád připlatí, když má chuť. Proto je skvělé, že lidé mají alternativu i v květinách, stejně jako v jiných produktech, uzavírá Eva Wawroszová.