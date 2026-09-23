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Luxusní hodinky nad chudobou v Indii. Šéf GymBeamu čelí smršti za elitářský přešlap

Jana Langerová
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
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Hodinky z příspěvku GymBeam
Autor: Instagram
Ilustrační obrázek
Zakladatel a šéf úspěšné fitness značky GymBeam Dalibor Cicman se dostal pod palbu ostré kritiky. Důvodem byly jeho příspěvky z cest po Indii, které uživatelé sociálních sítí označili za necitlivé a povýšenecké.
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Narovnat situaci kolem zveřejněných fotek z indického slumu příliš nepomohlo ani následné smazání fotek, neohrabané vysvětlování ohledně hodinek ani oficiální omluva.

Co se dozvíte v článku
  1. Povýšenost, nebo nepochopený vtip?
  2. Reputační požár v přímém přenosu
  3. Bude následovat kampaň #tohlenenigymbeam?

Povýšenost, nebo nepochopený vtip?

Na příspěvky upozornil Instagramový účet intelektualni_elita. „Toto je pro mě absolutně tragická ukázka elitářství a ztráty elementární empatie. Použít lidi žijící v chudobě jako kulisu k fotografii hodinek za 100 tisíc dolarů a potom k záběru z Indie přidat „Trebišov“ není vtip. Je to povýšenecké vůči těm lidem i vůči vlastní krajině,“ napsala v komentářích jedna uživatelka.

„Přijde mi to jako když si zbohatlík udělá výlet do lidské zoo, aspoň na mě to má takový „vibe“. Zvracela bych…,“ přidává další. Jednu z uživatelek sociální sítě X nejvíce na tom jeho povýšeneckém postu dojal ten Trebišov. „Zapomněl vůl, že byl teletem,“ podotkla.

Reputační požár v přímém přenosu

Dalibor Cicman v komentáři na Instagramu odpověděl, že to je nedorozumění a že to není jeho ruka, ale obyvatele slumu. „Nikdy bych si nedovolil posmívat se těm lidem. Sám nepocházím z bohatých poměrů,“ doplnil. Posléze sdílel upravené vyjádření i s omluvou na sociální síti X.

Vyjádření však uživatele sociálních sítí příliš nepřesvědčilo. „Dalibore je vidět, že tentokrát jste již komunikoval s PR týmem, krásná pohádka. Kontext zůstává stejný, z toho se už nevykecáte. Velké zklamání,“ píše jeden. „Jestli si myslíte, že problém byly ty hodinky. Tak se jen potvrdilo to, jak si to ostatní vyložili… Gratuluji k potopení značky,“ dodává další z uživatelů. „Jak jsi jednou buran, neexistuje žádné množství peněz, které by z tebe to buranstvo dostalo,“ zmiňuje jiný.

Na Instagramu jedna z uživatelek napsala, že je zvědavá na PR tým Gymbeamu, jak se zachová s tím, že očekává vypnutí komentářů u jejich příspěvků. „To není jeho ruka prý… Hm… A ten telefon koloval a on to ani nepsal, ne?“ objevilo se v jiném komentáři na Instagramu.

Profil GymBeam na Instagramu k situaci sdílel ve Stories vyjádření, kde uvedli, že příspěvek jejich CEO byl šířen bez původního kontextu.

workshop ChatGPT

Vyjádření společnosti GymBeam

Vyjádření společnosti GymBeam

Autor: Instagram GymBeam

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Bude následovat kampaň #tohlenenigymbeam?

Značka GymBeam se řešila také ve facebookové skupině #HolkyzMarketingu nebo na LinkedInu. Na Facebooku marketérka uvedla, že ji fotka z Indie, na které pózuje CEO se svými značkovými hodinkami vedle chudého dítěte, naprosto šokovala. „Za mě je taková forma prezentace nevkusná a za hranou a s tímto způsobem komunikace zásadně nesouhlasím,“ zdůraznila.

Podle marketingové odbornice Lenky Stawarczyk má GymBeam teď ideální příležitost vytáhnout kampaň #tohlenenigymbeam a nějak to zkusit požehlit. Lukáš Pitra přidal, že by každý správný alfasamec měl umět uznat chybu a postavit se k ní jako chlap. „Ale holt asi každá země má svoji inkarnaci Filipa Turka,“ uzavřel.

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Autor článku

Mgr. Jana Langerová, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Langerová

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o příběhy drobných podnikatelů. Věnuje se také analýzám aktuálních témat.

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