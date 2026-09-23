Luxusní hodinky nad chudobou v Indii. Šéf GymBeamu čelí smršti za elitářský přešlap

Narovnat situaci kolem zveřejněných fotek z indického slumu příliš nepomohlo ani následné smazání fotek, neohrabané vysvětlování ohledně hodinek ani oficiální omluva.
Co se dozvíte v článku
Povýšenost, nebo nepochopený vtip?
Na příspěvky upozornil Instagramový účet intelektualni_elita. „Toto je pro mě absolutně tragická ukázka elitářství a ztráty elementární empatie. Použít lidi žijící v chudobě jako kulisu k fotografii hodinek za 100 tisíc dolarů a potom k záběru z Indie přidat „Trebišov“ není vtip. Je to povýšenecké vůči těm lidem i vůči vlastní krajině,“ napsala v komentářích jedna uživatelka.
„Přijde mi to jako když si zbohatlík udělá výlet do lidské zoo, aspoň na mě to má takový „vibe“. Zvracela bych…,“ přidává další. Jednu z uživatelek sociální sítě X nejvíce na tom jeho povýšeneckém postu dojal ten Trebišov. „Zapomněl vůl, že byl teletem,“ podotkla.
Aká krajina, taký Elon Musk…— Juraj Nevolnik (@juraj_nevolnik) September 21, 2026
PS: som borderline anarchokapitalista ale liezť s patekmi do slumu je ad 1 úplne nevkusné. ad 2 rovná sa to lowkey pokusu o únos a zmiznutie a autor na tom so svojou mentálnou výbavou nebude taký hawking jak sa tvári. https://t.co/GLHaDywr08
Reputační požár v přímém přenosu
Dalibor Cicman v komentáři na Instagramu odpověděl, že to je nedorozumění a že to není jeho ruka, ale obyvatele slumu. „Nikdy bych si nedovolil posmívat se těm lidem. Sám nepocházím z bohatých poměrů,“ doplnil. Posléze sdílel upravené vyjádření i s omluvou na sociální síti X.
Chcem sa krátko vyjadriť k včerajšej IG story z indického slumu.— Dalibor Cicman (@DaliborCicman) September 21, 2026
Mrzí ma, ako príspevok vyznel pre ľudí, ktorí si nevšimli, že nejde o moju ruku a hodinky. Teraz chápem, že to mohlo pôsobiť nevhodne či povýšenecky.
V Indii točím vlog o miestnom podnikaní. K ľuďom tu mám veľký…
Vyjádření však uživatele sociálních sítí příliš nepřesvědčilo. „Dalibore je vidět, že tentokrát jste již komunikoval s PR týmem, krásná pohádka. Kontext zůstává stejný, z toho se už nevykecáte. Velké zklamání,“ píše jeden. „Jestli si myslíte, že problém byly ty hodinky. Tak se jen potvrdilo to, jak si to ostatní vyložili… Gratuluji k potopení značky,“ dodává další z uživatelů. „Jak jsi jednou buran, neexistuje žádné množství peněz, které by z tebe to buranstvo dostalo,“ zmiňuje jiný.
Aká krajina, taký Elon Musk…— Juraj Nevolnik (@juraj_nevolnik) September 21, 2026
PS: som borderline anarchokapitalista ale liezť s patekmi do slumu je ad 1 úplne nevkusné. ad 2 rovná sa to lowkey pokusu o únos a zmiznutie a autor na tom so svojou mentálnou výbavou nebude taký hawking jak sa tvári. https://t.co/GLHaDywr08
Na Instagramu jedna z uživatelek napsala, že je zvědavá na PR tým Gymbeamu, jak se zachová s tím, že očekává vypnutí komentářů u jejich příspěvků. „To není jeho ruka prý… Hm… A ten telefon koloval a on to ani nepsal, ne?“ objevilo se v jiném komentáři na Instagramu.
Snazim sa vidiet v ludoch to dobre a viem si predstavit, ako toto v niekoho hlave mohlo chvilu vyzerat ako dobry napad (“snazim sa upozornit na nerovnosti”), ale vysledkom je, ze Slovensko ma vdaka CEO Gymbeamu zlatu medailu v sutazi o Najhorsi post v dejinach internetu. pic.twitter.com/lYAhEUDF4G— Tomáš Bella (@kvasinka) September 21, 2026
Profil GymBeam na Instagramu k situaci sdílel ve Stories vyjádření, kde uvedli, že příspěvek jejich CEO byl šířen bez původního kontextu.
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Bude následovat kampaň #tohlenenigymbeam?
Značka GymBeam se řešila také ve facebookové skupině #HolkyzMarketingu nebo na LinkedInu. Na Facebooku marketérka uvedla, že ji fotka z Indie, na které pózuje CEO se svými značkovými hodinkami vedle chudého dítěte, naprosto šokovala. „Za mě je taková forma prezentace nevkusná a za hranou a s tímto způsobem komunikace zásadně nesouhlasím,“ zdůraznila.
Podle marketingové odbornice Lenky Stawarczyk má GymBeam teď ideální příležitost vytáhnout kampaň #tohlenenigymbeam a nějak to zkusit požehlit. Lukáš Pitra přidal, že by každý správný alfasamec měl umět uznat chybu a postavit se k ní jako chlap. „Ale holt asi každá země má svoji inkarnaci Filipa Turka,“ uzavřel.