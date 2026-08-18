Luxusní stany i vagony: Glamping má obří potenciál, ale chybí mu jasná pravidla

Provozovatelé glampingu však vedle rostoucí poptávky čelí výrazným legislativním překážkám. Asociace glampingu proto usiluje o sjednocení pravidel pro ubytování, které dnes často balancuje v právní šedé zóně.
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Asociace usiluje o přehledná pravidla
Podle Asociace glampingu a malého bydlení je glamping udržitelná forma turismu, která spojuje jedinečné ubytování, přímý kontakt s přírodou a zároveň přispívá a podporuje místní ekonomiku svým napojením na lokální výrobce a dodavatele služeb, potravin a zboží. Zahrnuje ubytování v netradičních, ale pohodlných jednotkách, které Asociace aktuálně řadí do kategorií: luxusní stany, tiny house, maringotka/dům na podvozku, posed, jurta, tree house a kopule/ bublina.
Na rozdíl od tradičního kempování nabízí glamping širokou škálu vybavení, jako jsou pohodlné postele, elektřina, vlastní koupelna, vytápění, klimatizace, a často také wellness zařízení v podobě sauny či koupacího sudu, které často prodlužují provozní sezónu do celého roku, uvádí dále Asociace s tím, že pro svou oblibu se dnes glamping stává také součástí nabídky standardizovaných pobytových resortů.
Cílem Asociace glampingu a malého bydlení je zjednodušit a zpřehlednit prostředí, ve kterém mohou provozovatelé glampingu, výrobci malého bydlení a modulárních staveb stejně jako výrobci udržitelných řešení a vybavení domů (fotovoltaika, kompostovací toalety a další) prosperovat. Konkrétně chtějí docílit například jednoduchého a přehledného právního rámce nebo jednotných pravidel.
Na čem glamping v Česku naráží?
Jak glamping v Česku roste, přibývá také počet sporů a nejasností kolem toho, co vlastně lze legálně postavit a provozovat. Jak upozornil server Aktuálně.cz, tiny houses, maringotky, luxusní stany nebo mobilní domky často balancují na hraně mezi mobilním zařízením a stavbou podléhající stavebnímu zákonu. Výsledkem je podle nich prostředí, které sami provozovatelé označují za šedou zónu – stejný projekt může v jednom regionu projít bez větších komplikací, zatímco jinde narazí na odpor úřadů.
Jiří Veselka, CEO společnosti BAYAYA, Aktuálně.cz potvrdil, že přístup stavebních úřadů je závislý na jednotlivých pracovnících na úřadech, kteří mají samozřejmě jiné výklady legislativy. Je to podle něj opravdu hodně individuální, a proto se stávají situace, že na záměr na stejném typu pozemku, se stejným objektem je pohlíženo jinou optikou.
Neexistuje univerzální návod, jak stavět bez povolení. Každý projekt závisí na konkrétním pozemku, územním plánu a způsobu využití. Řadu realizací je potřeba standardně povolovat, dodal.
Netradiční ubytování v praxi: Igloo, jurty i neposedy
V rámci Glampingu Mileč si návštěvníci mohou vybrat ze tří možností ubytování: igloo, tiny house nebo stanu. Igloo má průměr přes osm metrů a poskytuje tak luxusní ubytování pro dvě osoby s možností dvou přistýlek. Jeho součástí je vybavená kuchyně a koupelna a nábytek od místního truhláře. Před Igloo je pak velká privátní terasa s koupacím sudem se slanou vodou a perličkou, sudová sauna, lehátka a jídelní stůl.
Tiny house je také pro dvě osoby a kromě sudové sauny je zde i zvuková.
Znáte zvonkohru koshi, deštnou hůl, kalimbu, kokiriko, agogo…? To jsou nástroje, které na vás čekají. Rozezněte je a nechte se naladit na jejich vibrace. Nebo se ponořte do zvuků, tónů a zkuste vnímat hudbu a vytvořte si svoji zvukovou lázeň, popisují na webu. Stan má pět metrů a jeho dva hosté se v něm vyspí na manželské posteli. Před ním je kuchyňský koutek s lednicí, varnou konvicí a kávovarem.
Neposed nabízí glamping pod Pradědem s výhledem na zelenou hradbu lesa. Jedná se o místo pro načerpání sil i základnu pro objevování Jeseníků. Vejde se do něj až pět lidí, ale vzhledem k tomu, že se jedná o takzvaný tiny house (malý dům), ideální je pobyt ve dvou až třech lidech. Pro otužilé je zde možnost se vykoupat v nedaleké řece Bílá Opava.
Yurt in Be se nachází na okraji vesničky Bernartice na pomezí Krkonošského národního parku a Adršpašských skal. V její blízkosti je les a obora s daňky.Na teplé letní večery si zde pro hosty připravili malé překvapení v podobě letního kina.
Rozviňte si na zahradě připravené plátno, do projektoru zapojte svůj oblíbený film, se skleničkou vína se společně zabalte do deky a voilà, romantický zahradní večer za svitu měsíce a hvězd může začít, píší na svých stránkách.
Podobně Yurt in the Wood nabízí dvě jurty: Jurtu pod hvězdou a Jurtu v pastvinách. První jurta se nachází v okrajové části lesního hájku nedaleko Dvora Králové nad Labem. Je vybavena manželskou postelí a vytápěna elektrickým přímotopem. Jurta v pastvinách, jak název napovídá, stojí uprostřed luk a pastvin a hosté přímo z terasy mohou sledovat zurčící potok a pasoucí se krávy. Součástí je jak pergola s posezením, tak ohniště s venkovní kuchyní a možností grilování.
V naší jurtě ležíte v posteli a nad vámi se rozprostírá nebe. Díky prosklené střešní kopuli nekoukáte do stropu, ale nad hlavou máte nekonečný živý obraz, který se každý večer proměňuje, uvádějí provozovatelé.
Teepee & Spa nabízí v teepee velmi pohodlné ubytování až pro pět osob. Jak zmiňují na webu, oproti indiánům zde najdete sprchový kout, toaletu, lednici naplněnou vybranými vínky a dobrotami z jejich produkce, ale také peletová kamna s plně automatickým komfortním provozem a ručně vyrobený nábytek ze surového dřeva. Součástí glampingu je také sauna nebo přírodní wellness.
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Zachránili nádraží i legendární V3S
Netradičním glampingem jsou Vagony na horách, které se nacházejí v nadmořské výšce 850 metrů na hřebeni Krušných hor. Nádraží Kovářská se manželům Barboře a Štěpánovi Macháčkovým podařilo odkoupit od Správy železnic na poslední chvíli, kdy krásné kamenné budově z 19. století hrozila demolice. Do záchrany se tehdy vrhli po hlavě, protože je genius loci zapomenutého nádraží v horách učaroval. Z výpravní budovy vyklidili stovky tun sutin a odpadků, postavili novou střechu, nové stropy, osadili nová okna.
Jelikož byl projekt náročný časově a finančně, rozhodli se koupit vyřazené vagony a upravit si je na bydlení. Původně, aby během rekonstrukce nádraží už nemuseli přespávat v autech a ve stanech.
Jelikož velkou část roku trávíme pracovně v zahraničí, nabízíme své vagony k pronájmu. Z příjmu pak budeme financovat další rekonstrukční práce na nádraží, vysvětlují na webu.
Návštěvníkům jsou nyní k dispozici čtyři vagony, každý svým způsobem jedinečný, a také vechtrovna. V této budově je možné se ubytovat v podkroví, kde jsou dvě menší ložnice. V jedné jsou dvě oddělené postele a ve druhé pak velké letiště. Součástí je moderní koupelna i vybavená kuchyň.
Lidé si mohou užít zážitek v přírodě v netradičním glampingu s názvem Praga V3S – Vejtřaska. Jedná se o starý vojenský vůz přeměněný na komfortní glamping, který se nachází uprostřed polí, v tichém srdci přírody. A to poblíž Mochtína na Klatovsku. Jak prozrazují na webových stránkách, nápad vznikl z touhy spojit vojenskou historii s pohodlím moderního glampingu. Praga V3S je legendární český nákladní automobil, přičemž přeměna zachovala jeho autentický ráz, ale uvnitř najdou hosté pohodlí, izolaci a topení pro celoroční pobyty.
Vladimír Váca Klatovskému deníku potvrdil, že přestavba trvala zhruba rok a půl a nejprve se muselo vše vyklidit, vyčistit, rozebrat, opravit nedostatky a pak přišla na řadu úprava vnitřku, vymyslet vzhled, vybavení a různé doplňky. Nebylo to úplně jednoduché, ale zvládli to na jedničku.
A i když se to nezdá, dokázali toho do V3S dostat opravdu hodně. Je tam kuchyňská linka, lednice, plynový vařič, rozkládací pohovka, stolek se židličkami, zmiňují v článku dále.
Pobývali jste už v nějakém glampingu?
Kolik stojí noc v českém glampingu?
Tabulka uvádí ceny za jednu noc ve vybraných ubytováních. Ty se mohou lišit v závislosti na datu nebo délce pobytu.
V některých ubytováních je minimální délka pobytu dvě noci (není tedy možné strávit zde jen jednu noc). Jinde jsou zase účtovány další poplatky, například za úklid.
|Ubytování
|Cena za noc na osobu
|Poznámka
|FoxHut
|od 4 100 Kč
|Glamping Mlýn Skořice
|3 300 Kč
|Glamping u oveček (Pohoda na kopci)
|5 000 Kč
|Golden Wonderland (Golden Valley)
|od 4 950 Kč
|Hutka nad údolím (Glamping Luhačovice)
|3 300 Kč
|Igloo (Glamping Mileč)
|od 4 950 Kč
|790 Kč za úklid
|Jurta pod hvězdou (Yurt in the Wood)
|5 990 Kč
|Maringotka (Pohoda na kopci)
|4 000 Kč
|Neposed
|2 500 Kč
|Každá další osoba nad dvě 800 Kč
|Posedka (Teepee & Spa)
|od 3 500 Kč
|Spaní na medu
|od 5 634 Kč
|Sušárna švestek u Křivoklátu
|3 056 Kč
|Teepee & Spa
|od 6 900 Kč
|Tiny Glamp (Glamping Jeseníky – kontejner Šikmina)
|2 490 Kč
|Tiny house (Glamping Mileč)
|od 4 240 Kč
|690 Kč úklid
|Tiny House Lunna (Glampino)
|6 666 Kč
|Vagony na horách
|od 2 990 Kč do 3 440 Kč
|Cena je za vagón
|Ve vinohradu
|3 990 Kč
|Vechtrovna (Vagony na horách)
|od 3 900 Kč do 4 600 Kč
|Yurt in Be
|3 300 Kč
|600 Kč další osoba, 1 000 Kč úklid