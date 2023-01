Má teprve 20 let. Jeho firma Vasky navazuje na obuvnickou zlínskou tradici

Václav Staněk má teprve 20 let, ale už má čtyři firmy a před sebou spoustu plánů. My jsme se za ním vydali s cílem zjistit více o Vaskách, kvalitní a moderní české obuvi.

Podnikání jako jasný cíl

Václav Staněk vzpomíná, že odmalička chtěl být slavným fotbalistou a dělat především to, co ho baví. A během toho se věnovat věcem, které mohou pomáhat světu. Konkrétně by chtěl zlepšit vzdělávací a zdravotnický systém, který si vyzkoušel na vlastní kůži. Vždy mi nedávalo smysl proč někde lidé hladová, když se tady máme tak dobře. I této problematice bych se chtěl někdy v životě věnovat. A jsem si jistý tím, že s větším obnosem peněz to půjde o něco lépe než bez peněz, doplňuje.

Dalším důvodem k podnikání pro Václava Staňka byla potřeba seberealizace, a to ať už sportem nebo i malováním. Chtěl ze sebe něco dávat a podnikání pro něj bylo jediným odpovídajícím zaměstnáním. Knížky o podnikání četl už od 13 let a naplňovalo ho to. Měl jsem jasno. Prvně to nebyly boty, ale věděl jsem, že začít chci, dodává. Vasky tak začaly už v jeho 17 letech, poté musel ještě reálně počkat na dosažení plnoletosti, aby byly oficiálně na něho. Na moje narozeniny jsem šel do právnické formy a 25 dní poté bylo založeno s.r.o., říká.

Od sportu k firmě

Stoprocentně se na podnikání Václav Staněk zaměřil po zdravotních problémech, které ho potkaly. Od sedmé třídy se na vrcholové úrovni věnoval atletice a ve svých 17 letech si toho na sebe naložil opravdu hodně. Časté tréninky do maximálního vyčerpání, studium gymnázia, osobní život, každodenní starosti, k tomu stres spojený s dosažením titulů i podnikáním. To vše odnášel spánek. Už toho bylo na mě tolik, že se všechno zhroutilo a tělo si vymyslelo cukrovku, abych se zamyslel a zpomalil, vzpomíná. Tehdy si ujasnil, že ho atletika sice baví, ale než závodění spíše trénování pro zábavu. Dnes zpětně uznává, že za sebe dosáhl vrcholu a je rád za ten signál, že by se měl zamyslet nad svým životním stylem. Sport mu však ve výsledku v podnikání velmi pomohl, a kromě sebedůvěry mu dal kontakty a hlavně vytrvalost. „Pochopil jsem, že když něco chci a jsem ochoten pro to udělat vše, tak je dost vysoká pravděpodobnsot, že toho dosáhnu, doplňuje.

Pro boty se Václav Staněk rozhodl tehdy, když nemohl pro sebe najít žádné boty na zimní sezónu a sledoval trend timberland bot a také sneakers tenisek. Tyto boty se mu sice líbily, ale nechtěl za ně dát tolik peněz. Tou dobou také přemýšlel nad tím, že by rozjel nějaký internetový obchod s teniskami, protože měl povědomí o e-shopech i marketingu a v botách viděl potenciál. Pak si ale uvědomil, proč by měl dovážet něco, čemu úplně nevěří a není s tím ztotožněný. Také cena podle něj byla přestřelená a on chtěl vytvořit něco, co bude mít hodnotu, kterou za to člověk reálně platí. A tak jsem se rozhodl, že zkusím vytvořit produkt, ve kterém tu onu chybějící hodnotu uvidím já sám, popisuje.

Lepší než Tomáš Baťa

Nedílnou součástí značky Vasky je i příběh napojený na Zlín. Pro Václava Staňka je Tomáš Baťa velký vzor a osobnost, kterou bere za jednu z nejvýznamnějších v historii. Vybudoval vlastně celé město, kde žiji od samého začátku. Zlín je se mnou spjatý a i historie Bati a mě má určité spojitosti, usmívá se. Dále popisuje, jak Baťa začínal podnikat v 16 a v 17 se nějakým způsobem odtrhl od táty a začal podnikat na vlastní pěst, v 18 byl na pokraji krachu a Vasky na tom byly lépe. Zatímco ve 20 Tomáš Baťa založil vlastní dílnu, tak Vasky mají vlastní obchod v Praze, což Baťa neměl. Příběhy se tedy prolínají a hlavní aspekty, na kterých jsou postavené Vasky, jsou tradice, řemeslo, boty a samozřejmě design.

Výrobců obuvi je ve Zlíně stále méně a méně, ale obuvnický duch je zde stále přítomen a ve Svitu je dodnes stále nějaká výrobna. Vasky mají kancelář přímo ve Svitu, a to asi 150 metrů od 21. budovy, kde se nacházela legendární Baťova kancelář. Přece jen ten styl, který Baťa udal Zlínu, vidíme po celém Zlínu a jeho odkaz na nás dýchá úplně všude a je to i věc, která nás nějakým způsobem motivuje, že ty boty mají smysl, říká Staněk.

Kvalita, design i přidaná hodnota

Vasky jsou postavené také na hodnotách a jak říká Václav Staněk: Nebereme to tak, že prodáváme boty, ale prodáváme Vasky a Vasky neprodává nikdo jiný. Proto míří na lidi, kteří sdílejí stejné hodnoty jako oni, rozumí tomu, jak smýšlí a jakým jdou směrem. Jde tedy o tradici, příběh a kvalitu a design. Ve Vaskách si zakládají jak na kvalitě výroby, tak materiálu. Ten si objednávají a stojí si také za tím, aby byly boty regionálním produktem. To je rok od roku těžší, protože nedávno například zkrachovala koželužna v nedalekých Otrokovicích a oni musí nakupovat od jiných českých dodavatelů. Ale například podešve berou přímo ze zlínského Svitu. Nemůžeme upřednostňovat region nad kvalitou. Sáhneme radši po zahraničním odběrateli, ale stále vytrváváme a snažíme se, aby se mohlo říkat, že je z velké části náš produkt regionální produkt a doposud to stále říkat můžeme, upřesňuje.





První kolekce Vasek vycházela z klasických farmářek, které barevně a detailově obměnili, další pak vycházela ze starých pracovních pionýrek a bowlingových bot. Ty jsme prodávali jako vycházkové a udělali jsme z nich boty, které vypadaly mladistvě a měly fresh design, popisuje Václav Staněk s úsměvem. Pak už prosperovali, vymýšleli nové řady a od té doby navrhují a navrhují. Zákazníci si navíc mohou boty přizpůsobit podle sebe díky konfigurátorům. Na výběr je kolem 40 párů a zvolit je možné šest prvků barevnosti, tkaničky, podešev a detaily jako je prošití nebo přidání iniciál. Václav Staněk dodává, že dneska při ekonomickém růstu se lidé už nebojí tolik utrácet za boty a jsou schopni připlatit si za kvalitu a přidanou hodnotu. Lidé se také reálně dívají, kde jsou produkty vyrobeny a mentalita se posouvá tím směrem, kdy už se ptají, jestli je to vyráběno Fair Trade způsobem, dodává.

Jelikož jsou ve Vaskách vášniví cestovatelé, tak jednou z vizí Vasek je, aby se podívali do každého koutu tohoto světa a pracují s heslem „každým krokem blíže k cíli“ . Na webových stránkách mají pod hastagem VaskyNaCestách znázorněné, kam všude se podívali, kam ještě ne a kam se chtějí podívat. I v rámci packagingu dodávají kromě dopisu s hodnotami i mapu podporující tuto vizi. Zákazníci si tak nejenom koupí boty, ale mají prostor se třeba i zamyslet nad tím, kam by se chtěli ještě podívat. Mnoho lidí na to zapomíná a ani neví, že chtějí cestovat a podívat se za ty hranice. Naši zákazníci jsou také vášniví cestovatelé, a to je spojuje, doplňuje Václav Staněk.

Propagace je postupná

Ve Vaskách například na sociální sítě příliš nespěchali a díky tomu šlo vše postupně. Někde začali, tvořili a rostli zároveň se značkou a postupně si tak budovali cestu k lidem, a to prostřednictvím jejich hodnot nebo stylu komunikace obecně. Každý musí někde začít a někteří zákazníci začínali s námi a jsou s námi doteď, a o to je to krásnější, uvědomuje si Václav Staněk. Dnes mají Vasky marketingové oddělení, co se stará o obsah, a pak externí marketingovou agenturu, která spravuje kampaně. Jejich cílem je, aby kvalita byla co největší a marketing byl přirozený a oni zákazníky takzvaně nespamovali.

Kromě sociálních sítí spolupracují Vasky také s influencery, díky kterým zvyšují brand awereness, tedy povědomí o značce. Influenceři jsou z řad cestovatelů, tak díky nim dokážou zákazníkům ukázat různá místa. Tím, že cestují a umí dobře fotit, tak je to obsah, který je pro nás suprový a má nevyčíslitelnou hodnotu, protože lidem se to líbí a respektuje to naše hodnoty a ukazuje to, jak smýšlíme, vysvětluje Staněk. Ten zároveň dodává, že ačkoliv nedokáže říct prodalo nám to tolik a tolik bot, tak jsou si jistí, že jde o dobrý krok.

V plánu je více teniskový styl

Při otázce na plány Václav Staněk přemýšlí, který zmínit jako první, protože jich má opravdu hodně. Patří mezi něj například zvětšení obchodu v Praze a otevření samostatného v Brně a také v domácím Zlíně. Tam nyní mají obchůdek, který je spíše kanceláří, a zákazníci tak musí procházet budovou. Kromě toho je příští rok čeká také expanze do zahraničí, a to i přesto, že český trh není ještě zasycen Vaskami a mají zde velký potenciál k růstu. Zaměřovali jsme se na tuzemsko, ale už jsme připraveni jak marketingově, tak nastavením firmy, abychom se ukázali v zahraničí, dodává.

Dalším aktuálním plánem je oslovit i mladší zákazníky, a to právě prostřednictvím teniskového stylu bot. Stávající vycházkové boty jsou nyní usedlejší a ve Vaskách by tak chtěli jít do něčeho mladého a oslovit tím nové zákazníky. I mně jako bývalému atletovi jsou tenisky blízké. A jinak plánujeme neustálý růst, dokud neumřeme, uzavírá s úsměvem.

