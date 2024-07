Makáte a neznáte žádnou míru? Když to přepálíte, můžete přijít o všechno

Pod hladinou jsou probdělé noci, špatná životospráva, přepracování, stres, strach, úzkost, finanční ztráty, malá či větší traumata a dokonce deprese i vyhoření.

Uvědomte si potřeby a limity

Dlouhodobý stres a jeho zdravotní, psychické a sociální následky – hrozba, která je s podnikáním také spojená. Následkem je nízká výkonnost, menší životní spokojenost, snížená celková kvalita života. Výsledkem může být i vyhoření nebo deprese. Psycholožka Jana Černá Tomanová navíc připomíná: Podnikatelé jsou často nastavení na nepříjemné a negativní záležitosti a zkušenosti, jejich organismus může trávit většinu času ve stresovém módu. O úspěchu a nespokojenosti v podnikání čtěte také článek Jste úspěšní, ale chronicky nespokojení? Jděte do sebe, spokojenost není hřích.

Snaha vybudovat firmu a stavět úspěšný byznys je zpravidla podepřená velkou motivací uspět. Ať už si podnikatelka a podnikatel úspěch definují jakkoliv, a i když má každý trochu jinou motivaci. Když věci vznikají, všechno je nové, kreativita je na maximu a v době prvních úspěchů i neúspěchů není vždycky zrovna jednoduché udržet život v rovnováze. Rozjíždět podnik a zároveň ani trochu nezanedbávat rodinu nebo přátele, zachovat svoje zdravé životní návyky, dostatek spánku a odpočinku zní trochu jako sci-fi. Tah na bránu se většinou těžko dá vyváženě dávkovat.

A neplatí to jen v začátku, ale kdykoliv, jak se podnikání organicky vyvíjí. Posouvání hranic a limitů je navíc do velké míry samotná podstata podnikání. Není tedy divu, že až první kolaps nebo vyhoření přivede některé podnikatele k tomu, aby si nastavili pracovní režim, který bude více respektovat jejich lidské potřeby a limity.





Nepodceňujte příznaky stresu

Kateřina, která pracuje na volné noze (své příjmení si zveřejnit nepřeje), už své hranice otestovala. Jaké poselství si ze svého kolapsu odnesla? Důležité je nepodceňovat vedlejší příznaky nadměrného pracovního stresu. Kvalitní spánek a pravidelná strava jsou pro zachování duševního i fyzického zdraví velmi důležité. Já jsem v době největšího pracovního vypětí zapomínala na oboje a to mě dovedlo až ke zhroucení. Je velmi důležité umět do pracovního kolotoče zařadit i nicnedělání a prokládat práci důkladně dny volna, uvádí svou zkušenost.

Ke zkušenosti s vyhořením se veřejně přihlásil David Semerád z globálně úspěšné technologické firmy STRV. Investor a podnikatel Brad Feld zase na webu Inc.com veřejně vystoupil se svou zkušeností s depresí. I deprese ho dovedla k tomu, že si vyčlenil čas a místo pro to, aby se staral nejen o svůj byznys, ale také o své duševní zdraví. Přestal si natahovat budík na pátou hodinu ráno a začal vstávat až tehdy, kdy se vzbudí sám od sebe. Začal praktikovat digitální prázdniny, kdy není online. Začal méně cestovat, ale zato více číst a běhat.

Myslet na sebe jako návyk

Klíčové totiž je neztrácet ani v nejvypjatějších chvílích ze zřetele sám nebo sama sebe a udělat si z toho návyk. Stále si věnovat část pozornosti, o kterou se s pitbulí vervou perou zaměstnanci, klienti, výroba, obchodní partneři, státní úředníci, rodina a blízcí lidé, budoucí plány a také minulé „fuck upy“ nebo současné úspěchy, pokud je vůbec čas je zaregistrovat a prožít. Je třeba znát své hranice a posouvat je, ale tak, aby to bylo z hlediska sebezáchovy alespoň trochu bezpečné.

I když to v reálném světě podnikání nebývá nic lehkého a je to svým způsobem práce jako každá jiná. Do firmy totiž často přijdou další lidé až ve chvíli, kdy ti stávající jedou už nějakou dobu na doraz a práci už sami prostě nezvládnou. I administrativní povinnosti vnášejí do podnikání stres. Jak přiznala podnikatelka Aneta Adamčíková, která vyrábí přírodní kosmetiku Biorythme – pěkně stresový podle ní může být třeba takový přechod na povinnou platbu DPH. Podívejte se v galerii, jak Anetina práce vypadá:

Jiným bezesné noci způsobují úvěry a půjčky, riskantní projekty, bez kterých se ale podnikání často prostě nehne. Podnikání také nese nutnost zásadní flexibility a schopnost rychlé adaptace na nové věci a dobré přijímání změn, což pro každého není po každé úplná samozřejmost.

Seznam je dlouhý a doplní si ho každý sám o další strašáky, které právě jemu nebo jí osobně nejvíce stahují žaludek. Jenže když to podnikatel přepálí a bude se dlouhodobě chronicky přepínat, jeho byznysu to stejně nakonec zřejmě neprospěje. Při nejhorším to byznys zničí. Nebo to podnikatel pozná na zdraví. Únava a vyčerpání z intenzivní práce může vést i k tomu, že se se svou firmou nakonec raději rozloučí a prodá ji dřív, než to sám odnese. Udělejte si krátký test na odhalení deperese. Je to oficiální test používaný terapeuty.

Kdo se rozkrájí, nic z něj nezbyde

Terapeutka Šárka Havlíčková shrnuje podstatu toho, proč v podnikání nezanedbávat ani sebe, následovně: Jako terapeutka se o sebe také musím starat a být fit, abych se mohla věnovat jiným lidem. Když se totiž člověk pro ostatní rozkrájí, nic z něco nezbyde – a nemusí být zrovna terapeut. O tom, jak Šárka podniká, čtěte více v článku ze seriálu Příběhy podnikatelů Nabízí speciální terapii, která pomáhá se stresem i bolestí zad. Přečtěte si víc.

Co pomáhá? Více se soustředit na přítomnost, tolik se nezabývat minulostí a s menší obsesí řešit také zpravidla těžko předvídatelnou budoucnost. Ani při vážných situacích v podnikání nezapomínat na smysl pro humor, nebrat všechno, všechny a ani sebe stále jen smrtelně vážně. Vykašlat se na perfekcionismus a tím si trochu ulevit. Smířit se s okolnostmi, které člověk nemá a nemůže mít pod kontrolou. Neuzavírat se do sebe, nedělat všechno sama nebo sám a raději se obklopit lidmi, respektive nemyslet jen na sebe, ale také prospívat ostatním.

Pomůckou přitom je třeba i zvyk průběžně sledovat stav svého pomyslného „energetického kotle“ – a kreslit nebo psát si to na papír. Je to technika, která vede k uvědomění, jak člověk zachází se svou energií, na co ji spotřebovává a čím ji naopak dobíjí. Pokud má své dny dlouhodobě plné jen takových aktivit, do nichž musí energii vložit, ale žádná se mu nevrací, může totiž očekávat, že brzy pojede na energetický dluh a svou fyzickou i mentální energii dřív nebo později úplně vyčerpá.