Máme průzkum mezi provozovateli kempů. Co si připravili na letošní sezónu?

Přípravy na sezónu jsou v plném proudu

V Rekreačním areálu Dolce v Trutnově mají kemp v provozu od 1. dubna 2022 a od té doby stále probíhají přípravy na hlavní sezónu 2022. Postupně zde pokračují v rekonstrukci dalších pokojů a chatek. Novinkou bude značení kempu v piktogramech – sportoviště, kiosky, kempová kuchyně, ubytování, navigace atd. Vše bude značeno ve stejném designu, návštěvníkům to tak usnadní orientaci po kempu, popisuje Jana Tommová. V kempu Moře u rybníka Řeka se na novou sezónu připravují stejně jako každý rok: vše se opravuje, čistí, natírá, uklízí a zlepšuje. Opravujeme cesty (příjezd, uvnitř), připravujeme zázemí pro sanitární kontejner (mobilní WC buňka), který tu bude v období prázdnin, natíráme, sekáme trávu, sháníme brigádníky a těšíme se na hosty, přidává se Petr Kejdana, ředitel rezortu Rekreační areál Sázavský ostrov. V Kempu pod Pustevnami připravují pro hosty spoustu novinek. Karavanisté se mohou těšit na nové elektrické přípojky a venkovní chodníky před nádherně zrekonstruovanými sociálkami budou také kompletně nové, prozrazuje Martina Gáliková.

Zdeňka Vrzalová z Penzionu a Autokempu V Zátiší na Dolní Moravě uvádí, že u nich v letošní sezoně bude jako novinka k dispozici rychlé občerstvení v prostorách autokempu s tím, že by rádi kempařům nabízeli možnosti snídaní a lehkých večeří. Pracujeme na rozšíření odpočinkového prostoru s ohništěm a dětským hřištěm, doplňuje. Na sezónu jsou už nyní připraveni také v kempu Vranovská pláž, kde přes podzim a zimu pro klienty připravili nové posezení s přístřeším pod restaurací Gaudeo a pro rodiny s dětmi předělali a modernizovali hřiště, aby si zde užily co nejkrásnější společné chvíle. V tuto chvíli ještě pracujeme na jedné novince, kterou je plážový bar, kde si zákazníci již v červnu budou moct užít osvěžení ve formě míchaných drinků, říká Dominik Doseděl. V Autokempu Seč Pláž by letos chtěli pořídit novou atrakci na vodu, ale zatím je to pouze záměr. Pevně doufáme, že to již toto léto dopadne. Taky plánujeme otevření dětského koutku, který byl v loňské sezoně v provozu pouze minimálně právě z důvodu nedostatku personálu. Je v plánu také promítání letního kina, vyjmenovává referentka tohoto kempu Taťána Vojtěchová.

Kempy očekávají vysokou návštěvnost

V Rekreačním areálu Sázavský ostrov očekávají vysokou návštěvnost, srovnatelnou s loňským rokem, kdy sezóna byla dobrá, zřejmě kvůli menší míře cestování do zahraničí. Návštěvnost očekáváme jako každý rok vysokou a letos se jeví, že bude i o malinko vyšší, myslí si Martina Gáliková. Kateřina Zavadilová z kempu Moře u rybníka Řeka podotýká, že nemá ráda otázku na očekávanou návštěvnost, protože má pocit, že se očekává, že bude toužit po co nejvyšší návštěvnosti. Podle ní to tak není, protože pro ně je ideální stav „ani málo hostů“ a „ani moc hostů“. Zkrátka tak, aby byl čas na všechno a na všechny, aby si host u nich stále připadal jako host a nemusel se někde mačkat či dlouho čekat na jakoukoliv službu, aby měl pocit, že je stále v přírodě a ne někde na demonstraci. Pokud bude návštěvnost stejná jako minulé roky, budu moc spokojená. Jezdí k nám řada stálých hostů a noví se k nám vracejí, což je velmi milé. Pro nadcházející sezónu máme již řadu ubytovacích kapacit pod střechou zarezervovanou a samotná návštěvnost kempu záleží hlavně na počasí, dodává dále.

Na Vranovské pláži mají momentálně veškeré ubytovací kapacity rezervované z 80 %. Také Obsazenost Autokempu Seč Pláž na letošní sezonu je cca 80 %, přičemž se jedná pouze o ubytování v chatkách a mobilních domech, jelikož rezervace na umístění karavanů a stanů nedělají. V Rekreačním areálu Dolce v Trutnově jsou finské chaty a mobilní domky v letních měsících téměř vyprodané a v ostatních ubytovacích kapacitách mají stále dostatek volných míst. Rezervace na letní měsíce přibývají především z důvodu otevření žhavé novinky letošního roku – nejdelšího visutého mostu na světě. Exponované termíny prázdnin začínají být obsazené (svátky, víkendy). Ale je samozřejmě ještě několik stání k dispozici, uvádí Petr Vrzal.

V kempech bude v létě živo

Na Dolní Moravě na zahájení a ukončení prázdnin připravují „koktejlový den“, kdy v autokempu budou barmani připravovat letní drinky jak pro dospělé, tak hlavně pro děti. Na Vranovské pláži se návštěvníci mohou těšit na spoustu akcí, ať už na velké festivaly, jako jsou Přehrady Fest a Pohádkoland, tak na sportovní akce jako Lahocup, Vranovské léto s dlouholetou tradicí nebo akci s názvem Kaskáda Race, která měla již několik úspěšných ročníků. Menšími akcemi, které se budou konat v kempu, jsou například Barber Camp a také několik stand up vystoupení Na Stojáka v restauraci Karlička, doplňuje Dominik Doseděl. Letos nás v kempu čekají akce jako Dětský den, Bleší trh, Dračí lodě, Dolcefest, Radiokemp s Frekvencí 1, Pohádkový les, nově Halloween a Krampus. Každou sobotu v červenci a srpnu pro návštěvníky zahraje naživo kapela v party stanu u kiosku Na pláži, vyjmenovává Jana Tommová.





Návštěvníci Moře u rybníka Řeka jsou již zvyklí na jejich kulturní akce: každý víkend a téměř každou středu se zde něco koná: například divadýlko pro děti, nejrůznější přednášky, večery s country hudbou, nejrůznější koncerty. Asi nejzajímavější akcí, která letos u nás proběhne, bude „Hrošení na Řece“, což je čtvrtý ročník malého hudebního festivalu s příjemnou atmosférou. Koná se v pátek 22. 7. a v sobotu 23. 7. a rozhodně ho doporučuji všem nadšencům a milovníkům country, folku a blue grassu, popisuje Kateřina Zavadilová. V Autokempu Seč Pláž se o prvním srpnovém víkendu bude konat tradiční akce Přehradyfest, v mimosezonním období květen – červen zde mají vždy menší srazy. Třeba jako Sraz a svatba pejsků plemene Grifonků a Brabantíků, psích naháčů, dále pak každoroční srazy AUDI 80, PRELUDE, SEAT, HONDA. V sázavském kempu se bude 27. srpna konat minifestival Live River Fest a v září pak Plávaček Fest.

Provozovatelé kempů zdražovali jen minimálně

Petr Kejdana zmiňuje, že ceny pro letošní sezónu zvedli jen kosmeticky a čekají na další vývoj. Jen mírně stouply ceny také v Kempu pod Pustevnami, ale podle Martiny Gálikové jsou stále velmi příznivé. V kempu Moře u rybníka Řeka se ceny snaží držet co nejnižší, jejich areál je letitý a vzhledem k složitým majetkovým vztahům do něj nebylo za posledních 40 let téměř investováno. Vše se snaží udržovat funkční a čisté, ale vybavením nemůžou konkurovat moderním kempům. I proto se snažíme udržet nízkou cenou, zdražujeme jen velmi málo a nikdy ne plošně, vždy jen tam, kde reálně vzrostly provozní náklady, vysvětluje Kateřina Zavadilová.

Bohužel vzhledem k nárůstu cen energií jsme letos byli nuceni náš ceník navýšit cca o 10–12 %, přiznává Taťána Vojtěchová. Návštěvníci, kteří si svůj pobyt rezervují dopředu, mají výhodu stejných cen jako v loňském roce. Bez rezervace budou ceny o 10 % vyšší, uvádí Petr Vrzal. V Rekreačním areálu Dolce se zdražilo ubytování v domcích a chatách mimo hlavní sezónu a ceny v hlavní sezóně a ceny kempových míst zůstávají stejné. V letošní sezóně došlo ke zvýšení cen mobilheimů, Penzionu Na Stráni pouze o výši inflace. Zvýšení cen chatek bylo lehce větší z důvodu rekonstrukce v loňském roce. Zdražení se stanů a karavanů vůbec nedotklo, potvrzuje Dominik Doseděl.

Nahlédněte, jak to vypadá v kempech

Kempy trápí nedostatek personálu

Provozovatelé kempů se shodují, že se jim daří dobře a už se těší na jejich návštěvníky. Daří se nám dobře. Covid zahýbal osudy všech a u ubytovatelů ještě o něco více. Zásadně se však s ničím nepotýkáme. Pokud tedy pominu ceny energii, dodává Martina Gáliková. To, že se ve všem odrazí růst energií, si myslí také Petr Kejdana. S nedostatkem zaměstnanců a brigádníků se jako každý rok potýkají v Rekreačním areálu Dolce a jako největší problém to vidí i v Autokempu Seč Pláž. Také se podle Taťány Vojtěchové potýkají s omezením provozu v okolí přehrady, protože zde momentálně probíhá úprava a modernizace silnice ze Seče do chatové oblasti Ústupky, která vede přes hráz přehrady. Zdeňka Vrzalová říká, že doba je všeobecně nejistá a plná zvratů a špatných informací. Potřebujeme, aby lidé zachovali chladnou hlavu a odpočinuli si od všedních starostí, stresu, napětí, špatných zpráv. Lidé by měli myslet na sebe a své zdraví, rodiny apod. A odreagovat se mohou třeba například v Čechách, na horách, v kempu, u nás, uzavírá s úsměvem.