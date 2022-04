Aleš Willert, generální ředitel skupiny C.S.CARGO , uvedl, že prakticky od poloviny loňského roku řeší zdražování všech jejich vstupů a v posledních týdnech pak bezprecedentní růst cen pohonných hmot. I přes jejich veškeré snahy o maximální efektivitu provozu je situace neudržitelná a jako aktivní členové sdružení ČESMAD znají situaci z pohledu malých a velkých dopravců a ví, že se situace v dopravních firmách dramaticky zhoršuje. Aleš Willert uvádí tento příklad, kdy kvůli zdražení doplácí v C.S.CARGO aktuálně na jedno vozidlo něco mezi 50–70 tisíci korun měsíčně, což při jejich flotile o velikosti cca 350 aut znamená 15–18 milionů korun měsíčně navíc. Je to zásadní nápor na cash-flow, neboť obvyklá splatnost faktur za naftu je 14 dní a splatnost úhrad od zákazníků je nejčastěji 60 až 90 dní. Zároveň se kvůli tomuto zpoždění dostáváme do ztráty. Stejnou situaci zažívají i ostatní dopravci, doplňuje.

Jaká jsou aktuální vládní opatření?

Jak jsme psali, v reakci na rychle rostoucí ceny pohonných hmot vláda v březnu rozhodla, že drobným podnikatelům a firmám uleví zrušením silniční daně pro vozidla do 12 tun a také byly všem poplatníkům zrušeny zálohy na silniční daň. Následně ministr financí Zbyněk Stanjura ve čtvrtek 24. března rozhodl o generálním pardonu v podobě prominutí úroků z prodlení a z posečkání na DPH, tedy o odložení plateb DPH až do 31. října 2022 pro podnikatele v dopravě. Mezi další opatření, která se týkají pohonných hmot, patří snížení spotřební daně o 1,50 Kč za litr pohonných hmot od 1. června od 30. září. Pomocí již dříve schválených opatření očekává vláda snížení celkové ceny až o 4,50 Kč za litr. V současné době se státu odvádí spotřební daň ve výši 12,84 Kč z litru benzinu a z litru nafty je to 9,95 Kč. Vláda také zrušila povinnost přimíchávat biosložku do nafty.

Dopravcům by pomohla přímá finanční pomoc

Sdružení dopravců ČESMAD Bohemia podotýká, že snížení spotřební daně o 1,50 Kč je minimum požadované EU a jedná se o důležitý krok k obnovení konkurenceschopnosti českých dopravců vůči zahraničním firmám. Bohužel však bude trvat jen od června do září a oni budou jednat o tom, aby bylo trvalé. Podle Aleše Willerta výše popsaná opatření reálně dopravcům nepomohou, navíc kontrola marží čerpacích stanic toho moc neodhalila. Řada dopravců (především těch menších, kterých je ale v ČR většina) je opravdu ohrožena aktuálními cenami nafty a hrozí, že ze dne na den nevyjedou. Doprava zboží i osob ve státě začíná být ohrožena, dodává.

ČESMAD uvádí, že čtvrtina dopravních firem avizuje, že zastaví činnost do dvou měsíců, protože jim stále vznikají ztráty, když potřebují delší čas na přenesení vysokých cen nafty do cen za dopravu. Problémem dopravy jsou extrémně nízké marže jen dvě až tři procenta a nízká odolnost, a to je důvod, proč ČESMAD trvá i na svém druhém požadavku, jímž je přímá finanční pomoc, kterou už realizují například vlády Francie, Itálie, Irska nebo Španělska. Čtvrtině českých dopravců hrozí, že do dvou měsíců skončí. Tím by byla vážně ohrožena dostupnost dopravních služeb a znamenalo by to i vážný propad příjmů státu. Vždyť za jeden kamion český dopravce odvede státu ročně 800 tisíc korun na odvodech, kdežto cizí jen 70 tisíc korun za mýto, komentuje prezident sdružení ČESMAD Bohemia Josef Melzer.





V C. S. CARGO mají u většiny velkých zákazníků takzvané naftové doložky, což v normální praxi znamená, že jsou schopni odpovídajícím poměrem přenášet cenové pohyby nafty do cen zákazníkům. Dnešní situace se ale zcela vymyká běžnému fungování a naftové doložky neumožňují reagovat dostatečně rychle. Nastává zde neakceptovatelné časové zpoždění, kdy celý náklad na PHM nesou v prvních měsících oni jako dopravci. Situaci intenzivně řeší s jejich klienty a samozřejmě i v souvislosti s dlouhodobým růstem cen dalších vstupů dochází ke zdražování jejich služeb. Jinou možnost nemáme, protože doprava je velice senzitivní na růst cen na vstupu, jsme nízkomaržový obor a bez promítnutí nárůstu do cen zákazníkům bychom nepřežili, shrnuje Aleš Willert.

Ceny benzínu a nafty v Praze

V Praze se na základě dat ze serveru Mbenzn.cz ceny benzínu pohybují od 39,90 Kč (Tank ONO) do 44,90 korun. Oproti předchozímu srovnání z letošního ledna je zde největší rozdíl u stanice Medos, a to ve výši 8 korun.

Cena benzínu v Praze Čerpací stanice Cena v lednu Cena benzínu v dubnu Rozdíl cen Tank ONO 33,50 Kč 39,90 Kč 6,40 Kč EuroOil 36,20 Kč 42,90 Kč 6,70 Kč ČSAD Praha Florenc 35,80 Kč 42,90 Kč 7,70 Kč MOL 37,50 Kč 43,50 Kč 6 Kč Medos 35,90 Kč 43,90 Kč 8 Kč Pap Oil 36,50 Kč 43,90 Kč 7,40 Kč Stopka Libeň 36,80 Kč 43,90 Kč 7,10 Kč OMV 37,90 Kč 43,90 Kč 6 Kč Shell 37,50 Kč 44,90 Kč 7,40 Kč Benzina 37,90 Kč 44,90 Kč 7 Kč

U nafty jsou ceny o něco vyšší, a to od 42,90 korun do 47,50 Kč. Největší rozdíl byl u ČSAD Florenc Praha – z 34,90 na 46,50 Kč.

Cena nafty v Praze Čerpací stanice Cena v lednu Cena benzínu v dubnu Rozdíl cen Tank ONO 31,90 Kč 42,90 Kč 11 Kč Medos 34,90 Kč 45,80 Kč 10,90 Kč EuroOil 35,20 Kč 45,90 Kč 10,70 Kč Pap Oil 35,90 Kč 45,90 Kč 10 Kč ČSAD Praha Florenc 34,90 Kč 46,50 Kč 11,60 Kč Stopka Libeň 35,60 Kč 46,50 Kč 10,90 Kč MOL 36,50 Kč 46,50 Kč 10 Kč OMV 36,90 Kč 46,90 Kč 10 Kč Shell 36,50 Kč 47,50 Kč 11 Kč Benzina 36,90 Kč 47,50 Kč 10,60 Kč

Kolik stojí benzín a nafta v Brně?

Na čerpacích stanicích v Brně stojí benzín od 39,90 Kč (Tank ONO) do 45,90 Kč (Unistav) a jeho průměrná cena je 43,41 korun. Nejvyšší rozdíl oproti lednu byl v Unistavu.

Cena benzínu v Brně Čerpací stanice Cena v lednu Cena benzínu v dubnu Rozdíl cen Tank ONO 33,50 Kč 39,90 Kč 6,40 Kč Prim 33,90 Kč 41,90 Kč 8 Kč Globus 34,90 Kč 42,90 Kč 8 Kč EuroOil 36,20 Kč 43,50 Kč 7,30 Kč OMV 36,90 Kč 43,90 Kč 7 Kč MOL 36,70 Kč 43,90 Kč 7,20 Kč Benzina Albert 35,90 Kč 43,90 Kč 8 Kč Benzina 36,70 Kč 43,90 Kč 7,20 Kč Shell 36,70 Kč 44,40 Kč 7,70 Kč Unistav 34,80 Kč 45,90 Kč 11,10 Kč

Nejlevnější nafta je také na Tank ONO, a to 42,90 korun, nejdražší je naopak v Unistavu (47,90 Kč). Stejně jako u benzínu nejvíce vzrostla cena na čerpací stanici Unistav.

Cena nafty v Brně Čerpací stanice Cena v lednu Cena benzínu v dubnu Rozdíl cen Tank ONO 31,90 Kč 42,90 Kč 11 Kč Globus 34,40 Kč 45,50 Kč 11,10 Kč Prim 32,90 Kč 45,90 Kč 13 Kč MOL 35,70 Kč 45,90 Kč 10,20 Kč EuroOil 35,20 Kč 46,30 Kč 11,10 Kč Benzina Albert 34,90 Kč 46,80 Kč 11,90 Kč OMV 35,50 Kč 46,90 Kč 11,40 Kč Shell 35,70 Kč 46,90 Kč 11,20 Kč Benzina 35,70 Kč 47,50 Kč 11,80 Kč Unistav 32,80 Kč 47,90 Kč 15,10 Kč

Za kolik natankujete v Ostravě?

V Ostravě oproti lednu byly rozdíly v cenách benzínu do 8,50 korun a ceny benzínu se tak pohybovaly od 39,90 korun do 44,40 Kč. U nafty byly rozdíly vyšší, a to v průměru o necelých 12 korun, přičemž nejvíce se zdražovalo na Primu, a to o více než 16 korun.

Cena benzínu v Ostravě Čerpací stanice Cena v lednu Cena benzínu v dubnu Rozdíl cen Tank ONO 33,50 Kč 39,90 Kč 6,40 Kč Eurobit 34,50 Kč 41,90 Kč 7,40 Kč Tesco 34,50 Kč 41,90 Kč 7,40 Kč Prim 34,50 Kč 42,90 Kč 8,40 Kč EuroOil 35,70 Kč 42,90 Kč 7,20 Kč KM Prona 35,90 Kč 43,90 Kč 8 Kč Shell 36,40 Kč 43,90 Kč 7,50 Kč MOL 36,50 Kč 43,90 Kč 7,40 Kč OMV 36,50 Kč 44,20 Kč 7,70 Kč Benzina 35,90 Kč 44,40 Kč 8,50 Kč

Cena nafty v Ostravě Čerpací stanice Cena v lednu Cena benzínu v dubnu Rozdíl cen Tank ONO 31,90 Kč 42,90 Kč 11 Kč Eurobit 33,50 Kč 43,90 Kč 10,40 Kč Tesco 32,90 Kč 44,90 Kč 12 Kč EuroOil 34,70 Kč 45,20 Kč 10,50 Kč MOL 35,50 Kč 46,20 Kč 10,70 Kč OMV 35,50 Kč 46,70 Kč 11,20 Kč KM Prona 34,90 Kč 46,90 Kč 12 Kč Benzina 34,90 Kč 46,90 Kč 12 Kč Shell 35,40 Kč 46,90 Kč 11,50 Kč Prim 33,50 Kč 49,90 Kč 16,40 Kč

Podívejte se na grafy s vývojem cen

Kolik stojí litr benzínu a nafty v Plzni

Ceny benzínu na čerpacích stanicích v Plzni jsou v rozpětí tří korun, od 39,90 Kč do 42,90 korun. Průměrná cena je tak necelých 42 korun.

Cena benzínu v Plzni Čerpací stanice Cena v lednu Cena benzínu v dubnu Rozdíl cen Tank ONO 33,50 Kč 39,90 Kč 6,40 Kč Prim 32,90 Kč 40,90 Kč 8 Kč Tesco 33,90 Kč 41,90 Kč 8 Kč AVIA 34,70 Kč 41,90 Kč 7,20 Kč Benzina 35,90 Kč 41,90 Kč 6 Kč EuroOil 35,60 Kč 42,50 Kč 6,90 Kč OMV 35,90 Kč 42,90 Kč 7 Kč Shell 35,90 Kč 42,90 Kč 7 Kč MOL 35,90 Kč 42,90 Kč 7 Kč

Také v Plzni rostla cena nafty více než v případě benzínu, a to o 11,36 korun. Nejvyšší cena benzínu je na třech stanicích: MOL, Shell a OMV (46,50 Kč).

Cena nafty v Plzni Čerpací stanice Cena v lednu Cena benzínu v dubnu Rozdíl cen Tank ONO 31,90 Kč 42,90 Kč 11 Kč Prim 31,90 Kč 43,90 Kč 12 Kč Tesco 32,90 Kč 44,90 Kč 12 Kč Avia 33,20 Kč 44,90 Kč 11,70 Kč EuroOil 34,80 Kč 44,90 Kč 10,10 Kč Benzina 34,90 Kč 45,50 Kč 10,60 Kč MOL 34,90 Kč 46,50 Kč 11,60 Kč Shell 34,90 Kč 46,50 Kč 11,60 Kč OMV 34,90 Kč 46,50 Kč 11,60 Kč

V Liberci ceny překračují hranici padesáti korun

Na stanici Globus a Benzina v Liberci natankujete litr benzínu za více než 50 korun. Průměrná cena benzínu je v tomto případě necelých 45 korun, což je nejvíce ze srovnávaných měst. Naopak nejlevnější benzín je na čerpací stanici Makro.

Cena benzínu v Liberci Čerpací stanice Cena v lednu Cena benzínu v dubnu Rozdíl cen Makro 33,90 Kč 42,50 Kč 8,60 Kč Prim 34,90 Kč 42,90 Kč 8 Kč Petronal 34,90 Kč 42,90 Kč 8 Kč EuroOil 36,50 Kč 43,30 Kč 6,80 Kč Kontakt 35,40 Kč 43,40 Kč 8 Kč Cobalt 34,90 Kč 43,50 Kč 8,60 Kč MOL 36,90 Kč 44,40 Kč 7,50 Kč Shell 37,50 Kč 44,50 Kč 7 Kč Globus 34,90 Kč 50 Kč 15,10 Kč Benzina 36,90 Kč 52,20 Kč 15,30 Kč

Také ceny nafty v Liberci jsou nad hranicí 50 korun, a to na Shell, MOL a Benzině. Nejnižší ceny jsou na Makro, Petronal a Prim, a to 44,90 Kč.

Cena nafty v Liberci Čerpací stanice Cena v lednu Cena benzínu v dubnu Rozdíl cen Makro 32,90 Kč 44,90 Kč 12 Kč Prim 33,50 Kč 44,90 Kč 11,40 Kč Petronal 33,50 Kč 44,90 Kč 11,40 Kč EuroOil 35,50 Kč 45,50 Kč 10 Kč Kontakt 34,50 Kč 45,90 Kč 11,40 Kč Cobalt 33,90 Kč 47,90 Kč 14 Kč Globus 33,50 Kč 48,90 Kč 15,40 Kč MOL 36,50 Kč 50,50 Kč 14 Kč Shell 36,50 Kč 50,90 Kč 14,40 Kč Benzina 36,60 Kč 52,90 Kč 16,30 Kč

Jak to vypadá s průměrnými cenami?

U benzínu byly stejně jako v lednu letošního roku nejvyšší průměrné ceny v Liberci, a to 44,96 Kč, následuje Praha a Brno, kde se průměrná cena benzínu pohybuje kolem 43,50 korun. Zatímco ve srovnání mezi říjnem a lednem nebyly rozdíly v cenách tak velké, v tomto případě je rozdíl více znatelný.

Průměrné ceny benzínu v poslední době Město Průměrná cena v říjnu 2021 Průměrná cena v lednu 2022 Průměrná cena v dubnu 2022 Praha 36,56 Kč 36,55 Kč 43,52 Kč Brno 35,70 Kč 35,62 Kč 43,41 Kč Ostrava 35,85 Kč 35,39 Kč 42,98 Kč Plzeň 35,68 Kč 34,91 Kč 41,97 Kč Liberec 35,66 Kč 35,67 Kč 44,96 Kč

V případě nafty je také nejvyšší průměrná cena v Liberci (47,72 korun), následuje Brno a Praha.

Průměrné ceny nafty v poslední době Město Průměrná cena v říjnu 2021 Průměrná cena v lednu 2022 Průměrná cena v dubnu 2022 Praha 35,27 Kč 35,52 Kč 46,19 Kč Brno 34,42 Kč 34,47 Kč 46,25 Kč Ostrava 34,37 Kč 34,27 Kč 46,04 Kč Plzeň 34,21 Kč 33,81 Kč 45,17 Kč Liberec 34,07 Kč 34,69 Kč 47,72 Kč