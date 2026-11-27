Pěstování hub shiitake na celých dubových kmenech vypadá na první pohled jednoduše, ve skutečnosti jde ale o běh na dlouhou trať. Markéta a Dalibor Sýkorovští se do něj pustili po návratu ze Spojených států amerických a pod značkou True Shiitake dnes pěstují houby v suchém Polabí a cílí na gurmány i zahradníky.
Co se dozvíte v článku
- Inspiraci pro pěstování na dubových kmenech přivezli z USA
- První rok vypadá dřevo jen jako obyčejná hromada
- Suché Polabí je pro pěstování úplně jiná disciplína
- Chyba při přípravě se může projevit až za několik měsíců
- Tempo celého provozu určuje živý organismus
- Jeden dubový kmen dokáže plodit i pět let
- Vydatný podzimní déšť dokáže spustit neplánovanou sklizeň
- Dřevo z prořezávek dostává druhý život
- Na pánvi stačí máslo a sůl
- Ze sušených hub vzniklo umami koření
- Nejde o jednorázový zážitek
- Čerstvé houby odebírají i vyhlášené podniky
- Tip na další příběh
Inspiraci pro pěstování na dubových kmenech přivezli z USA
Manželé Sýkorovští se k pěstování hub Shiitake tradiční přírodní metodou dostali při pobytu v USA. Jak upřesňuje Markéta, začalo to díky dlouholetému přátelství Dalibora s Trumanem. Společně už zhruba deset let přemýšleli, jak se živit prací, která bude úzce spojená s přírodou a zároveň jim bude dávat smysl. Postupně se dostali k houbám, konkrétně k pěstování shiitake na dubových kmenech a lanýžů. Truman se během studií začal věnovat mykologii a pozval Dalibora do USA. „Tři měsíce spolu vrtali dubové kmeny, očkovali je podhoubím, vysazovali stromy pro pěstování lanýžů a získávali první praktické zkušenosti. Od lanýžů nakonec ustoupili, ale shiitake zůstalo,“ dodala.
Dalibor přidává, že je zaujala především jednoduchost a přirozenost této tradiční metody, která využívá schopnosti hub rozkládat dřevo. „Podnebí v oblasti Bostonu se navíc v některých ohledech podobá našemu, takže jsme začali přemýšlet, jestli by se podobný způsob pěstování dal úspěšně přenést i do Česka,“ doplnil. Během několika měsíců po návratu z Ameriky začali hledat místo, kde by mohli tuto metodu vyzkoušet v českých podmínkách a postupně ji rozvinout do většího měřítka.
V roce 2016 si pronajali nevyužívaný zemědělský objekt u Káraného. Markéta podotýká, že to nebyl žádný reprezentativní areál, ale nabízel to, co potřebovali především: dostatek prostoru a blízkost lesa. „Pěstování shiitake na dubových kmenech je totiž specifické tím, že pracujete s dlouhými biologickými cykly. Podhoubí potřebuje přibližně rok, aby dřevem prorostlo, a samotné kmeny potom plodí několik dalších let,“ popisuje s tím, že od začátku proto potřebovali místo, kde bude možné pracovat nejen se stovkami, ale časem i s tisíci kmenů.
První rok vypadá dřevo jen jako obyčejná hromada
Nejprve Markéta s Daliborem začali tím nejzákladnějším: výběrem vhodného dubového dřeva, vrtáním a očkováním podhoubím. „Zkušenosti z Ameriky nám daly dobrý základ, ale rychle jsme zjistili, že převzít fungující metodu ještě neznamená, že bude stejně fungovat i v jiných podmínkách,“ říká Dalibor.
Podle dvojice je první rok na tomto způsobu pěstování trochu absurdní. Investujete totiž spoustu práce, času a peněz do něčeho, co zvenku vypadá jako obyčejná hromada dřeva. Přitom uvnitř probíhá složitý biologický proces, jehož výsledek uvidíte až za mnoho měsíců. „Postupně jsme začali hledat vlastní řešení, jak podhoubí vytvořit vhodné podmínky a celý proces zvládnout i ve větším měřítku. První úspěšné sklizně nám potvrdily, že to má smysl,“ doplnila Markéta.
Suché Polabí je pro pěstování úplně jiná disciplína
Polabská nížina byla samozřejmě jiná a největším rozdílem byla voda. Oblast amerického východního pobřeží, kde získávali první zkušenosti, má obecně vlhčí podnebí a Polabí je naopak jednou z nejsušších a nejteplejších oblastí Česka. Při pěstování na dubových kmenech je to zásadní rozdíl. „Pracujeme s celým kusem dřeva, který přirozeně reaguje na okolní prostředí. Pokud příliš vyschne, podhoubí zpomalí svůj růst a může ztrácet vitalitu. Zároveň ale nemůžete kmeny jednoduše neustále zalévat, protože i nadměrná vlhkost přináší problémy,“ vysvětluje Dalibor.
Manželé tedy pochopili, že největší výzvou není samotné naočkování dřeva, ale vytvoření a dlouhodobé udržení podmínek, ve kterých může podhoubí přirozeně prosperovat. A to je, jak se shodují, při tisících kmenů úplně jiná disciplína než při několika desítkách.
„Postupně jsme si vyvinuli vlastní systém zastínění, zakrývání, odkrývání, zálivky a mlžení, který přizpůsobujeme počasí i jednotlivým fázím vývoje podhoubí. Zjistili jsme, že nestačí jen zajistit dostatek vody. Důležité je pochopit, co se uvnitř dřeva odehrává a jak na jednotlivé podmínky podhoubí reaguje,“ popisuje Markéta. Podle Dalibora se stejně velkou výzvou ukázala organizace celého provozu. „Pracujeme s tisíci kmenů, které jsou v různých fázích svého několikaletého životního cyklu. Každý potřebuje ve správnou chvíli trochu jiné podmínky a péči,“ doplňuje.
Spojili tedy starou přírodní metodu s vlastním technologickým a organizačním systémem. „Nesnažíme se přírodní procesy nahrazovat, ale pochopit je a vytvořit jim co nejlepší podmínky. Právě v tom dnes spočívá velká část našeho know-how,“ shrnuje Dalibor.
Chyba při přípravě se může projevit až za několik měsíců
Princip metody pěstování Shiitake je překvapivě jednoduchý. V True Shiitake používají čerstvé dubové kmeny, do kterých vyvrtají otvory a naočkují je podhoubím shiitake. Otvory následně uzavřou voskem a pak už přichází na řadu příroda a čas. Podhoubí přibližně rok postupně prorůstá celým kmenem a využívá dřevo jako přirozený zdroj živin. „Jakmile je kmen dostatečně prorostlý, můžeme ho aktivovat ponořením do studené vody. Tím napodobíme přírodní podnět, který podhoubí povzbudí k tvorbě plodnic. Přibližně za deset až čtrnáct dní pak sklízíme čerstvé shiitake,“ popisuje Markéta a doplňuje, že po sklizni nechávají kmen několik týdnů odpočívat a celý cyklus se může opakovat po dobu několika let.
Na tomto principu funguje i Shiikmen. „Zákazník dostane dubový kmen, ve kterém už podhoubí rok pracovalo. Nemusí nic vrtat, očkovat ani čekat na jeho prorůstání. Stačí ho ve vhodnou dobu namočit a může si vypěstovat vlastní shiitake přímo na zahradě nebo na balkoně,“ uvedla Markéta.
Zásadní je při pěstování kvalita a čerstvost dubového dřeva, vitalita podhoubí a správné načasování jednotlivých kroků. Podhoubí jim připravuje specializovaná laboratoř v Rakousku a část technologie pochází z Japonska. Všechno přitom musí fungovat jako jeden celek. Největší výzvou je podle Dalibora skutečnost, že pracují s živým organismem a velmi dlouhým biologickým cyklem. „Když uděláte chybu při přípravě nebo inkubaci kmene, nemusíte ji poznat hned. Někdy se projeví až za několik měsíců, kdy už ji prakticky nelze napravit,“ vysvětluje. Proto je pro ně důležitá nejen preciznost jednotlivých pracovních postupů, ale především pochopení biologie houby. „Můžeme optimalizovat technologii, organizaci práce i podmínky prostředí, ale samotný růst podhoubí neurychlíme podle potřeby. Musíme respektovat jeho přirozené tempo,“ zdůrazňuje.
Tempo celého provozu určuje živý organismus
Práce kolem shiitake se výrazně mění podle ročního období. V zimě připravují novou generaci dubových kmenů. Dřevo řežou, vrtají očkují podhoubím a připravují k dlouhé inkubaci. V některých dnech to znamená tisíce vyvrtaných otvorů a manipulaci s velkým množstvím těžkého dřeva. Od jara do podzimu se pak soustředí především na produkci.
„Kmeny podle jejich cyklu namáčíme, necháváme plodit, ručně sklízíme houby, třídíme je a zpracováváme. Současně se staráme o další tisíce kmenů, ve kterých podhoubí teprve prorůstá,“ vyjmenovává Markéta s tím, že celý provoz tak připomíná několik navazujících výrobních cyklů, jen s tím rozdílem, že jejich tempo určuje živý organismus. Musí plánovat nejen na týdny dopředu, ale i na další roky.
Právě díky této práci můžou zákazníkům nabídnout výše zmíněný Shiikmen, dubový kmen, který už má za sebou přibližně rok přípravy a je připravený k domácímu pěstování. Zákazník tak dostává hotový základ pro vlastní sklizeň, aniž by musel celý proces absolvovat sám.
Jeden dubový kmen dokáže plodit i pět let
Co se týče množství hub, které vyrostou na jednom kmeni, počítají v True Shiitake spíše v kilogramech než v počtu hub. Dalibor vysvětluje, že při jedné sklizni může vyrůst několik velkých plodnic, jindy desítky menších. Záleží na velikosti kmene, jeho kondici a podmínkách pěstování. „U menšího Shiikmenu počítáme orientačně s celkovou úrodou kolem jednoho kilogramu hub, u největších dubových kmenů to mohou být tři až tři a půl kilogramu během jejich života,“ upřesňuje dále.
Podle Markéty je zajímavý především časový rozměr. Podhoubí potřebuje přibližně rok, aby dubovým dřevem prorostlo. Zákazník už se Shiikmenem ale dostává připravený kmen, který stačí ve vhodném období ponořit na 12 až 24 hodin do studené vody a přibližně za 10 až 14 dní může sklízet první shiitake. „Po sklizni se nechává kmen zhruba sedm týdnů odpočívat a potom může člověk celý proces zopakovat. Za vhodných podmínek tak získá dvě až čtyři sklizně ročně, a to po dobu přibližně čtyř až pěti let,“ zmiňuje Markéta s tím, že to není jednorázová pěstební sada, ale živý kus dubového dřeva, který může několik let pravidelně poskytovat vlastní houby.
Vydatný podzimní déšť dokáže spustit neplánovanou sklizeň
Počasí je jedním z nejdůležitějších faktorů celého pěstování. Manželé pracují s živým organismem v přirozeném prostředí, takže na rozdíl od pěstování v klimatizovaných halách nemají všechny podmínky plně pod kontrolou. Dalibor potvrzuje, že shiitake prospívají mírné teploty a dostatek vlhkosti. Dlouhá období sucha a vysokých teplot naopak dřevo vysušují a komplikují tvorbu plodnic. „Počasí přitom neovlivňuje jen množství hub, ale také načasování sklizně. Někdy přijde vydatný podzimní déšť a houby začnou růst i na kmenech, které jsme vůbec neplánovali aktivovat,“ přidává.
„Musíme proto neustále reagovat na aktuální podmínky a přizpůsobovat jim organizaci celé farmy. Je to jedna z věcí, která dělá tento způsob pěstování náročným, ale zároveň zajímavým,“ myslí si Markéta. Podobně funguje i Shiikmen u zákazníků. Nejlépe mu je venku, ve stínu, v kontaktu se zemí a v závětří. Přirozené střídání ročních období mu prospívá a v zimě může jednoduše odpočívat. Není tak potřeba ho držet doma ani každý den rosit.
Dřevo z prořezávek dostává druhý život
V True Shiitake používají především dubové dřevo z lesních prořezávek, které by jinak často skončilo jako palivo. Oni mu tak vlastně přidávají další život. Nejdříve přibližně rok prorůstá podhoubím a následně na něm několik let opakovaně pěstují potravinu.
„Na celé metodě se nám líbí právě to, že využíváme přirozené vlastnosti dřeva a schopnost hub rozkládat organickou hmotu. Nepotřebujeme vyrábět speciální pěstební substrát. Základem je celý dubový kmen, podhoubí a čas,“ popisuje Markéta. Po skončení produkčního cyklu je dřevo částečně rozložené, ale stále může mít další využití.
Po vyschnutí může posloužit jako palivo, případně se může nechat přirozeně rozložit a vrátit organickou hmotu do půdy. „Z jednoho kusu dřeva tak nejprve několik let získáváme hodnotnou potravinu a teprve potom řešíme jeho další využití. Právě v tom vidíme jeden z nejhezčích principů celé metody,“ doplňuje Dalibor.
Na pánvi stačí máslo a sůl
Markéta s Daliborem se shodují, že shiitake je jednoduše skvělá surovina. A to je pro ně vlastně ten nejdůležitější důvod, proč ho pěstují. „Nemusíte být zkušený kuchař, abyste z nich připravili výborné jídlo. Stačí trocha másla, sůl a pánev. Shiitake mají výraznou chuť, pevnou strukturu a přirozené umami, díky kterému dokážou i úplně jednoduché jídlo posunout o úroveň výš,“ dodává s úsměvem Markéta.
Podle Dalibora je v tom navíc zajímavý kontrast. Zatímco připravit ze shiitake skvělé jídlo je velmi jednoduché, vypěstovat je tradiční přírodní metodou na celých dubových kmenech je nesmírně náročné. „Pracujete s živým organismem, několikaletým biologickým cyklem a podmínkami, které nikdy nemáte úplně pod kontrolou. Právě proto je tento způsob pěstování tak výjimečný a dnes také poměrně vzácný,“ říká a zároveň připomíná, že vyžaduje obrovské množství práce, trpělivosti a zkušeností, které se nedají získat přes noc.
Ale právě to je na celé věci baví. Spojení staré přírodní metody, složitého procesu pěstování a výsledku, který je ve své podstatě tak jednoduchý: opravdu dobré jídlo. Markéta vyjmenovává, že shiitake mají navíc zajímavé nutriční vlastnosti, obsahují vlákninu včetně beta-glukanů a další přirozeně se vyskytující látky. Pro ně ale zůstává na prvním místě jejich chuť a jsou přesvědčeni, že si zaslouží mnohem větší místo v české gastronomii.
Ze sušených hub vzniklo umami koření
Na začátku True Shiitake byly samozřejmě čerstvé shiitake. Postupně ale začali přemýšlet, jak jejich výjimečnou chuť uchovat a nabídnout lidem i v podobě, kterou mohou používat každý den. Přirozeným krokem bylo sušení. „Ze sušených shiitake pak vznikl náš Magický prach Umami, tedy jemně mleté houby, které dokážou dodat jídlu výraznou chuťovou hloubku,“ říká Dalibor. Samotný shiitake prach má podle něj poměrně jemný, zemitý charakter, a tak hledali kombinace, které jeho chuť rozvinou, a zároveň budou jednoduše použitelné při běžném vaření. Tak vznikly čtyři kořenicí směsi: se solí, česnekem, uzenou paprikou a mořskou řasou kombu. „Naším osobním favoritem je česneková varianta,“ prozrazuje Markéta.
Úplně jinou cestou vznikl Shiikmen. Dalibor s Markétou si uvědomili, že to nejzajímavější, co můžou lidem nabídnout, nemusí být jen samotná houba, ale i možnost vypěstovat si ji vlastníma rukama. Jak je popsáno výše, veškerou náročnou přípravu udělají na farmě a zákazník dostane hotový dubový kmen, který mu může několik let přinášet vlastní úrodu. „Právě Shiikmen se postupně stal jedním z našich nejvýraznějších produktů. Spojuje v sobě kvalitní potravinu, přírodní proces a radost z vlastní sklizně,“ zdůrazňují manželé.
Cílem Markéty a Dalibora je postupně rozšířit možnosti pěstování jedlých hub přímo na zahradě. Se shiitake strávili více než deset let a podařilo se jim vybudovat systém, díky kterému si dnes mohou lidé vypěstovat tuto výjimečnou houbu na vlastním dubovém kmeni. „Teď bychom rádi podobnou možnost nabídli i u dalších druhů. Pracujeme proto s hlívou ústřičnou a korálovcem ježatým, známým také jako lví hříva,“ prozradil Dalibor a podotkl, že každý druh má vlastní biologické nároky a vyžaduje trochu jiný přístup. Nechtějí tedy jen převzít fungující postup, ale skutečně pochopit, co jednotlivé houby potřebují.
„Dlouhodobě nás láká myšlenka, že by se jedlé houby mohly stát přirozenou součástí českých zahrad, podobně jako ovocné stromy nebo zeleninové záhony. Jen s tím rozdílem, že některé druhy dokážou nabídnout úrodu i v obdobích, kdy už na zahradě téměř nic jiného neroste,“ potvrdila Markéta.
Nejde o jednorázový zážitek
Zájem o Shiikmeny Markétu s Daliborem překvapil především svým rozsahem. Původně se soustředili hlavně na produkci čerstvých hub, ale postupně se ukázalo, že lidé mají velký zájem také o možnost vypěstovat si shiitake sami. „Shiikmen se tak stal jedním z našich hlavních produktů a dnes představuje významnou část našeho podnikání,“ říká Dalibor.
Za jeho úspěšností je podle manželů kombinace několika věcí. Češi mají rádi zahrady, rádi něco pěstují a stále více je zajímá, odkud jejich jídlo pochází. Shiikmen jim umožňuje sledovat celý proces přímo doma. Z obyčejně vypadajícího dubového kmene začnou po aktivaci během několika dní vyrůstat houby, které si pak sami sklidí a připraví. Jak přidává Dalibor, navíc nejde o jednorázový zážitek, protože kmen může při správné péči plodit několik let, takže se k němu lidé opakovaně vracejí.
Podle Markéty Shiikmen dobře funguje také jako dárek. „Při rozbalení člověk dostane kus dubového dřeva a možná úplně netuší, co si o tom myslet. O dva týdny později už ale může sklízet vlastní shiitake. A právě ten moment, kdy se na kmeni objeví první houby, je něco, co běžný dárek nabídnout nedokáže,“ popsala.
Čerstvé houby odebírají i vyhlášené podniky
S True Shiitake pravidelně vaří hned několik restaurací, a to i těch prestižních. Jejich shiitake se postupně dostaly například do kuchyní La Degustation Bohême Bourgeoise, Čestru nebo Fieldu. „Pro nás je důležité, že s nimi pracují kuchaři, kteří mají mimořádné zkušenosti se surovinami a dokážou ocenit jejich chuť, strukturu i čerstvost,“ zdůraznil Dalibor.
V gastronomii je nejdůležitější samotná surovina. „Můžete o ní dlouze vyprávět, vysvětlovat způsob pěstování a jeho náročnost, ale ve chvíli, kdy ji šéfkuchař dostane na pánev, rozhoduje především chuť a kvalita,“ popisuje Markéta. Samotná spolupráce s restauracemi je podle ní potom především o kvalitě a spolehlivosti. „Houby sklízíme ručně a snažíme se je dodat v co nejlepší kondici. Protože pracujeme s přírodním způsobem pěstování, musíme zároveň dobře plánovat sklizně a reagovat na jejich přirozené výkyvy,“ doplnila.
A tím se vrací na začátek. Věnují obrovské množství práce tomu, aby tradiční přírodní metodou vypěstovali co nejlepší shiitake. Výsledkem ale není nic komplikovaného. „Je to jednoduše skvělá surovina, se kterou může pracovat šéfkuchař ve špičkové restauraci, ale stejně dobře si ji může člověk připravit doma na másle. A díky Shiikmenu si ji dnes může dokonce sám vypěstovat,“ uzavřela.
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