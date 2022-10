Maso není třeba, steak může být i rostlinný. Toto je byznys zaměřený na flexitariány

Poslouchejte podcast Podnikatel+

Nejnovější díly také na Podcasty.cz

Veganství jako životní styl a flexitariánství jako stravovací styl. Oba dva pojmy se v poslední době často skloňují a výrobci potravin na to slyší. Zhruba třetina Čechů chce změnit svůj stravovací styl. Uvědomuje si, že jejich jídelníček není zrovna ideální.

Konzumace masa v ČR je silně nad průměrem EU. Průměrný Čech sní a zkonzumuje přes osmdesát kilo masa na hlavu, a to včetně dětí, což je neuvěřitelný číslo, říká Zbyněk Haindl, Business Manager Food, Garden Gourmet, Nestlé.

Do toho přibývá lidí, kteří si uvědomují, že planeta není nafukovací, že drancujeme životní prostředí i tím, jak pořád navyšujeme i živočišnou výrobu. Proto je tu veganství, životní styl, který není jenom o stravování, jak si někteří mylně myslí.

Za mě veganství je záležitost především nějakého postoje a ten postoj je pro zvířata, pro nějakou udržitelnost na planetě. Není to žádný dietní styl, jak se často prezentuje v různých médiích, hlavně v těch mainstreamových, doplňuje Pavel Ovesný, podnikatel a zakladatel Vegmania.cz

I přes vysokou inflaci, která již nyní přesahuje 18 procent, je tu stále spousta lidí, kteří chtějí změnit svůj jídelníček, i když cena potravin roste raketově vzhůru.

Pokud někdo takový typ produktu preferuje, tak to není kvůli ceně, ale je to prostě kvůli některé z motivací: zdravý environmentální přístup, životní přístup, to, že nechci jíst maso a tak dále, přidává svůj pohled partner agentury Contexto Tomáš Vacek.





Kdo je to flexitarián a jak se na tom dá postavit byznys? Poslechněte si další díl podcastu Podnikatel+ na Podcasty.cz

Už jste ochutnali steak rostlinného původu? Ano a chuť mě příjemně překvapila. Ano, ale už se k tomu nikdy nevrátím. Ne, ale do budoucna o tom uvažuji. Ne, toto nikdy do pusy nedám. Zobraz výsledek