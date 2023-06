Máte hluboko do kapsy? Podívejte se na nabídku kreditních karet

Jaké jsou na trhu novinky?

V loňském roce skončil na českém i slovenském trhu poskytovatel karet Diners Club CS. Společnost na svém webuuvedla, že v souladu se strategickým rozhodnutím jediného společníka ukončit činnost na českém a slovenském trhu stáhne z oběhu všechny vydané platební karty. Doposud vydané karty měly fungovat až do vypršení platnosti uzavřených smluv. Klienti společnosti byli informováni individuálně. Československá obchodní banka od začátku července chystá změny v sazebnících, ale kreditních karet pro podnikatele se dotknou jen minimálně. Konkrétně se bude jednat o změny u vydávání náhradních karet v zahraničí a upraví se podmínky vkladu prostřednictvím vkladového bankomatu.

Česká spořitelna od 15. června 2023 nebude poskytovat kreditní kartu s názvem Kredit+ Mastercard Business. To evidentně souvisí s tím, že na konci roku 2023 budou mít všichni klienti České spořitelny výhradně platební karty Visa. Platební karty Mastercard v České spořitelně končí. Jak informoval sesterský web Měšec.cz, držet dvě kartová schémata v produktovém portfoliu banky je nákladné a Česká spořitelna se rozhodla kartovou nabídku zjednodušit (a zlevnit). Vsadila tak jen na jednu značku – Visu. Nově budeme od 15.6. již klientům vydávat výhradně kartu VISA Business kreditní s tím, že cena bude zachována. Od začátku prosince již bude Kredit+ Mastercard Business plně nahrazen kartou Visa Business kreditní, upřesnil serveru Podnikatel.cz Lukáš Kropík z tiskového centra České spořitelny.

Nabídka kreditních karet

Česká spořitelna v současné době nabízí elektronickou kreditní kartu Kredit+ MasterCard Business nebo Visa Business Charge, což je chargé karta. Bezúročné období u kreditní karty je až 50 dnů a čerpání limitu je zdarma po celé bezúročné období, a to včetně hotovostních transakcí. ČSOB má produkt Kreditní karta pro podnikatele s názvem KREDITKA. Bezúročné období je zde až 45 dní a mezi výhody patří například členství v benefitním programu mujmastercard/business, sleva 0,5 Kč/litr paliva v síti EuroOil nebo 2 % zpět z každé platby až do výše 3000 Kč měsíčně.

Ve Fio bance nabízí kreditní karty spotřebitelům i fyzickým osobám podnikatelům, a to s úrokem 17,90 %. Je zde volitelný začátek bezúročného období, které je až 45 dní. Je zde možnost nastavit si inkaso na splácení celé vyčerpané splátky zdarma a také si můžete kreditní kartu přednabít, dostat se tak do kladného zůstatku a neplatit úroky z výběrů z bankomatu. S kreditní kartou Mastercard i Visa je možné platit mobilem i hodinkami. Úvěrový limit kreditní karty je od 10 000 do 500 000 korun a minimální měsíční splátka činí 5 %, minimálně 500 Kč.

U Kreditní karty Business World od Komerční banky je bezúročné období 45 dní a úvěrový limit je 50 tisíc korun pro nové klienty a 500 000 Kč pro stávající klienty. Navíc je zde cashback, kdy banka podnikatelům vrátí 1 % z každé platby kreditní kartou na jejich podnikatelský účet. Další výhodou je jeden výběr z bankomatu v zahraničí zdarma nebo benefity Můj Mastercard, mezi které patří například služba uLékaře.cz, asistenční služby nebo užití letištních salónků.

Moneta Money Bank nabízí kreditní kartu pro živnostníky, u které si také můžete nastavit 100% inkaso, její vedení je zdarma a bezúročné období je 55 dní. Klienti zde dostanou z každého nákupu jedno procento zpět a pro nově sjednané karty platí akce, kdy banka vrátí 5 % z každého tankování nebo dobití elektromobilu. Ušetřit peníze je možné také díky věrnostnímu programu bene+.

Základní parametry kreditních karet

Banka Název produktu Bezúročné období Úroková sazba Úvěrový limit Česká spořitelna Elektronická kreditní karta Kredit+ MasterCard Business 50 dní 18 % / 29 % * neuvedeno ČSOB KREDITKA 45 dní 18 % neuvedeno Fio banka Kreditní karta 45 dní 17,90 % 500 000 Kč Komerční banka Kreditní karta Business World 45 dní neuvedeno 500 000 Kč Moneta Money Bank MONETA Business Card 55 dní 18,99 % 500 000 Kč

*Při splátce menší než 100 % celkové dlužné částky (min. však 5 % z čerpané částky) do data splatnosti / Při nesplacení celkové minimální splátky do data splatnosti

Přehled vybraných poplatků

Banka Název produktu Zřízení kreditní karty Správa a vedení kartového účtu ročně Zaslání výpisu poštou Výběr z vlastního bankomatu Výběr z cizího bankomatu Náklady spojené s prodlením Česká spořitelna Elektronická kreditní karta Kredit+ MasterCard Business 650 Kč ročně zdarma 30 Kč 50 Kč 80 Kč 300 Kč (za 10 dní v prodlení) ČSOB KREDITKA zdarma 600 Kč zdarma 5 Kč + 1 % 50 Kč + 1 % upomínka 300 Kč, výzva 500 Kč Fio banka Kreditní karta zdarma zdarma 25 Kč zdarma zdarma neuvedeno Komerční banka Kreditní karta Business World zdarma 59 Kč/zdarma* 60 Kč 1 %, min. 30 Kč 1 %, min. 100 Kč 500 Kč (zaslání upomínky) Moneta Money Bank MONETA Business Card zdarma 49 Kč/zdarma 100 Kč 1 % z transakce 1 % z transakce + 30 Kč 300 Kč (přečerpání rámce), 600 Kč (prodlení se splátkou)

*Zdarma v případě, že zaúčtované bezhotovostní platby prostřednictvím Karty Business World jsou v daném kalendářním měsíci 5000 Kč a více.

Kolik stojí pojištění karet?

Některé banky nabízejí ke kreditním kartám i pojištění. A to jak pokrývající rizika ztráty nebo odcizení karet, tak cestovní pojištění a další.

Banka Název produkt Ceny za cestovní pojištění Ceny za pojištění ztráty nebo odcizení karty Ceny za pojištění právní ochrany řidičů D.A.S. Ceny za pojištění karty a osobních věcí Česká spořitelna Elektronická kreditní karta Kredit+ MasterCard Business 300 Kč/450 Kč (Classic/Classic family) 170–780 Kč ročně ČSOB KREDITKA 560 Kč / 1 345 Kč (Classic/Classic family), 1 410 Kč / 2 750 Kč (Extra/Extra family) 135 Kč/390 Kč/800 Kč (Basic, Classic, Extra) Fio banka Kreditní karta 49 Kč / 99 Kč měsíčně (Exclusive / Gold) 10 Kč/30 Kč/60 Kč (Basic, Classic, Extra) 500 Kč/1000 Kč Komerční banka Kreditní karta Business World 468 Kč ročně (Profi Merlin) Moneta Money Bank MONETA Business Card* – – – –

* Tato banka nabízí pojištění pouze k debetním kartám.