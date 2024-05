Máte pocit, že je vaše logo zastaralé? Poradíme, jak na jeho změnu

Kdy přistoupit ke změně loga?

Martin Kokeš za Kokešdesign uvádí, že důvodů pro změnu loga může být několik. Tím nejčastějším, se kterým se setkává, je potřeba modernizace zastaralého loga, aby se zlepšilo vnímání veřejnosti. Podnikatelé a firmy by měli rovněž přemýšlet o změně loga, neodráží-li správně hodnoty firmy, pokud není dostatečně zapamatovatelné nebo pokud ztrácí relevanci ve změněném trhu nebo cílové skupině, vyjmenovává. Lucie Hloušková, designérka z grafického studia Loomen zmiňuje jako další důvod změnu cílové skupiny anebo snahu o větší rozlišení značky od konkurence.

Jak říká Jiří Gerat, grafik ze společnost Webfusion, dalším důvodem může být, že současné logo „pouze“ nesplňuje technické parametry potřebné pro praktické užívání v rámci vizuálního stylu nebo v rámci zvolené strategie komunikace se zákazníky. Může to být často i reakcí na současné trendy, které jsou ale především také odrazem současných požadavků na užívání (v rámci sociálních sítí, mobilních zařízení apod.), doplňuje.

V této souvislosti Jan Diblík, freelance brand & digital product designer pod značkou DIBLIK.DESIGN zmiňuje další případ poplatnost době, kdy logo vzniklo. Jakmile logo v době svého vzniku bylo co nejvíce moderní, trendy apod., tak s největší pravděpodobností není příliš nadčasové a je na něm hodně vidět, ze kdy pochází. Typicky krásná 3D loga s barevnými přechody, se kterými se roztrhl pytel okolo roku 2000, konkretizuje s tím, že toto často řeší facelift loga a ne jeho kompletní změna.





Podle Petra Jančárka ze společnosti WolfWay bývá nejčastějším důvodem změna ve firmě, například zaměření jiným směrem, nové produkty, sloučení s jinou firmou, modernizace, digitalizace apod. Díky změně nejen loga, ale celého vizuálu se pak tato změna komunikuje s veřejností a ta na první pohled vidí, že se ve firmě něco děje a majitel jde s dobou, upřesňuje.

Grafik a logotvůrce Tomáš Vachuda podotýká, že redesign loga je samostatná disciplína, která by měla být založena na datech, která odůvodní, proč je změna potřeba a jakým směrem by se mělo nové logo vydat, aby naplnilo cíle dané firmy i očekávání zákazníků. Někdy je podle něj lepší ponechat logo, které možná působí trochu zastarale, ale lidé ho znají třeba 5 nebo 10 let a důvěřují mu.

Je potřeba postupovat systematicky

Jan Diblík vždy doporučuje navázat na současnou vizuální identitu/brand a pokračovat v ní, rozvíjet ji, modernizovat, což platí i o logu. Navázat tedy na jeho message a příběh a ne všechno spálit a začít na zelené louce. Je to pak podle něj celé mnohem pochopitelnější pro zákazníky. Co by se ale mělo udělat vždy, je oslovit odborníky, kteří se věnují designu logotypů a značek. Nedělat to inhouse, upřesňuje.

Lucie Hloušková zdůrazňuje, že je třeba si před začátkem procesu redesignu loga stanovit konkrétní cíle: proč je redesign potřeba a jakým směrem se bude firma dále ubírat. Je podle ní také důležité vzít v potaz historii značky, ale nelpět na ní zbytečně moc – značka se musí rozvíjet. Správně provedená změna loga udrží stávající zákazníky a zároveň přitáhne pozornost nových, shrnuje. Společnost by si měla nejdříve ujasnit, co je (nebo si myslí) cílem redesignu, a poté toto diskutovat s lidmi, kteří se na to specializují. S těmi vypracují zadání, protože kvalitní zadání a nastavení očekávání je alfou a omegou celého procesu, radí Jiří Gerat.

Petr Jančárek dodává, že je důležité stanovit si rozpočet. Pokud mám menší rozpočet v nižších desítkách tisíc, mohu najmout freelancera. S vyšším rozpočtem mohu najmout agenturu, kde na logu pracuje více lidí a tím pádem může vzniknout i lepší výsledek, popisuje s tím, že v obou případech je určitě dobré být co nejvíce otevřený a říct co nejvíce informací. Chybou může být vágní zadání, z kterého se člověk nic nedozví a vznikne z toho pak i špatný výsledek. Není potřeba se bát, že by vám někdo ukradl vaše podnikání a know-how. Buďte co nejvíce otevření, ať grafici pochopí, jak to u vás funguje a co se k vám nejlépe bude hodit, doporučuje.

Na co si dát pozor

Podle Jiřího Gerata by obecně stačilo říct, že by si společnost měla být jistá tím, proč redesign chce, respektive potřebuje, aby tento proces měl pozitivní vliv na zákazníky stávající, a přitom přitáhl zákazníky nové. Martin Kokeš radí myslet na to, aby bylo nové logo dostatečně flexibilní, aby fungovalo na různých platformách a v různých médiích. Třeba na profilové fotce na sociálních sítích nebo na vertikálně/horizontálně orientovaném banneru. Logo by nemělo být příliš složité, aby nenastal problém při vyšívání na textil nebo s čitelností v malém rozměru, přidává.

Lucie Hloušková doporučuje pohlídat si všechny právní aspekty nového loga ve smlouvě s grafickým studiem a nezbytná je podle ní také důkladná komunikace ohledně redesignu zákazníkům, aby nedošlo k nejasnostem. Tomáš Vachuda vysvětluje, že pokud stálí zákazníci nevědí, že se logo mění, tak ho dost možná ani nepoznají, až se s ním setkají (záleží na tom, jak moc velkou proměnou logo prošlo, může být velmi podobné nebo úplně jiné). Potom se může stát, že člověk projíždí srovnávač zboží a v seznamu obchodů, které to zboží nabízejí, intuitivně kouká po tom starém logu, které zná. A když ho nenajde, tak klikne na logo druhé nejlepší volby. Tím pádem může nedostatečná propagace nového loga způsobit to, že část svých zákazníků přepošlou ke konkurenci, doplňuje.

Petr Jančárek zmiňuje, že je potřeba si uvědomit, že opravdu dobří grafici a agentury si mohou své klienty vybírat, a pokud je urazíte svým přístupem, tak pro vás prostě pracovat nebudou a pravděpodobně vám ani neodepíšou. Buďte tedy co nejvíce otevření. Stanovte si rozpočet, který na rovinu řeknete. Je hodně možností, jak logo zpracovat, a tím, že řeknete dopředu rozpočet, grafik nebo agentura bude vědět, do jaké kategorie si vás má zařadit. Na základě toho zvolí postup realizace a řekne vám, co všechno za tento rozpočet dostanete, vysvětluje.

Časté chyby při redesignu loga

Podle Jana Diblíka je první chyba tvorba loga svépomocí bez profesionálů – jako v jakémkoliv oboru. Je to stejný případ, jako kdyby si váš zákazník místo toho, aby si vás najal, si danou věc udělal místo toho sám. Možná to dokáže, ale jak to dopadne? zamýšlí se. Druhá chyba je pak použití loga z fotobanky nebo v dnešní době tvorba loga pomocí AI (umělé inteligence). Logo má být unikátní, vaše, jediněčné. To přímo vyvrací nákup loga z fotobanky, která jednak nejsou moc kvalitní a jednak si ho může koupit 100 dalších firem jako vy, popisuje.

Martin Kokeš vidí jako časté chyby nedostatečný výzkum a porozumění značce, přílišné přizpůsobení se aktuálním trendům bez ohledu na trvalou hodnotu a historii značky nebo příliš radikální změny, které mohou zmást zákazníky. A také nevhodný výběr grafika. Věnujte pozornost tomu, komu tento úkol svěříte. Nebojte se ocenit kvalitní práci. Vaše logo vás v ideálním případě bude reprezentovat dlouhé roky a vyšší počáteční investice se vám v dlouhodobém horizontu rozhodně vyplatí, zdůrazňuje.

Lucie Hloušková uvádí, že průzkum ve špatné cílové skupině může mít zásadní dopad na úspěch redesignu. Pokud není cílová skupina správně identifikována, nové logo pro ni nebude atraktivní a úspěch značky klesá. Další častou chybou podle ní je nedostatečné technické provedení nového loga, což může snížit jeho efektivní používání a za pár let bude potřeba redesignovat znovu. Taky přílišná inspirace u konkurence může mít spíš negativní výsledky. Líbí se nám, co mají jiní, a chceme to taky. Jít ale naopak jinou, odlišnou a originální cestou mívá mnohem pozitivnější ohlas, dodává.

Podle Petra Jančárka bývá nejčastější chybou navrhování samotného loga bez vizuální identity. Takto to dnes nefunguje a je potřeba navrhnout celý vizuál. To znamená: jaký se bude používat font, jaké se budou používat barvy či grafické prvky a jak to spolu kombinovat. Při návrhu pak vzniknou určitá pravidla, jak značku používat, a ta se zanesou do logomanuálu nebo brandbooku. Díky tomu, že se logo navrhuje společně s vizuální identitou, výsledek vypadá skvěle, protože to spolu celé ladí, doplňuje.

Logo se nemusí slepě řídit trendy

Trendy nemusejí sledovat zadavatelé v podobě podnikatelů a firem, ale jak říká Martin Kokeš, určitě není na škodu mít přehled. Zároveň je však nezbytné najít rovnováhu mezi trendy a jedinečností. Jeden z nejnáročnějších cílů, kterého chceme při návrhu nového loga dosáhnout, je, aby bylo logo nestárnoucí a nevyšlo z módy. To může být v případě trendů obtížné, a proto je důležité tuhle problematiku předem zvážit. Mezi aktuální trendy patří například barevné přechody, zjednodušená geometrie nebo minimalismus, popisuje.

Souhlasí s ním i Jiří Gerat, který uvádí, že dnes trendy padají do jednoduchosti a minimalismu s tím, že důvod je prostý: jelikož účel světí prostředky. Prostředí aplikace značek si to samo o sobě vyžaduje a pak už je jen na dané společnosti, v jakém prostředí potřebuje se svojí identitou a brandem pracovat a jak potřebuje působit vůči případné konkurenci, dodává.

Podle Jana Diblíka trend, na který je dobré se vždy podívat, je, jak vypadá váš segment trhu, jak vypadá konkurence, a to u nás i ve světě. To je hřiště, kam s novým logem/brandem budeme hrát, musíme tam patřit, ale zároveň tam musíme být dostatečně vidět, zdůrazňuje. Lucie Hloušková podotýká, že redesign by se neměl jen slepě řídit aktuálními trendy, měl by se zaměřit na požadavky firmy a její cíle. Trendy v designu se totiž rychle mění, proto je lepší investovat do designu, který bude mít dlouhodobou hodnotu než spadnout do pasti trendům a za rok redesignovat znovu, uzavírá.