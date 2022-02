Máte přebytek peněz? Pak zvažte investici do fondů

Fondy oproti ostatním investičním produktům kombinují investice do akcií, dluhopisů, komodit a dalších aktiv tak, aby vytvořily ideální celek vzhledem k aktuálnímu i očekávanému dění na finančních trzích.

Fondy a jejich výhody

Podílové fondy představují nástroj kolektivního investování a jejich hlavním principem je svěření prostředků profesionálnímu správci, který je obhospodařuje. Investování do podílových fondů může být právě pro podnikatele výhodné v tom, že jim nezabere moc času a své peníze investují do už vytvořeného portfolia. Svěří své peníze portfolio manažerům, kteří se o fond starají a vhodně umisťují svěřené prostředky, dodává na úvod Jakub Heřmánek, tiskový mluvčí Fio banky.

Fondy mají potenciál vyšších výnosů a zhodnocení financí než klasické spořicí nástroje typu spořicí účet či termínovaný vklad. Investice není nijak časově vázaná a v případě potřeby lze jakoukoli část zdarma vybrat.Investování do fondů nemá za cíl konkurovat hlavnímu byznysu podnikatele nebo firmy, ale má sloužit jako vhodný doplněk a další pilíř finanční stability. Mnoho našich klientů z řad podnikatelů využívá investování do fondů jako tvorbu finanční rezervy, tvorbu zdrojů na budoucí investice a podobně, doplňuje Michal Teubner, specialista externí komunikace z Komerční banky.

Investor nemusí mít znalost finančních trhů a ani velký kapitál – investovat lze již od sta korun a o investici se mu stará profesionální správce. Klient si jen vybírá danou strategii. V rámci fondu má klient nakoupeno více titulů a tedy již rozloženo riziko. Získává přístup i na zahraniční trhy a k investicím, ke kterým by se jako běžný klient nedostal, dodává dále Martina Lambert, manažerka komunikace a CSR z Moneta Money Bank. Například některé domácí nebo středoevropské firemní dluhopisy dokážou výrazně navýšit výnos portfolia. Investice do jediného korporátního dluhopisu ale může být vysoce riziková. Při nákupu dluhopisů platí, že musíte firmu, která dluhopis emituje, dobře znát. Její historii, finanční výkazy, důvěryhodnost majitele atd. Málokdo si uvědomuje, že při nákupu firemního dluhopisu může o své peníze lehce přijít – bez jednoduchého dovolání u nějaké autority, upozorňuje Miloš Filip, Head of Product & Marketing z Generali Investments.

Velkou výhodou podílových fondů je likvidita – většina je jich likvidní do tří dnů. Dalším benefitem investování do fondů je obecně oddělení majetku fondu od investiční společnosti, která fond spravuje. Na investiční společnost navíc dohlíží další společnost, tzv. depozitář. Pokud si kupuji například certifikát určité finanční společnosti, beru na sebe riziko této finanční společnosti. Pokud si kupuji podílový fond, je od finanční společnosti oddělen, vysvětluje Petra Kopecká, External Communicaton Managerz Raiffeisenbank. Investiční fond navíc musí splňovat přísná kritéria ČNB nebo některého evropského regulátora. Další výhodou je, že podílové fondy mají zvýhodněnou 5% sazbu daně z příjmů. Navíc pokud držíte jako fyzická osoba podílové listy po dobu delší než tři roky, jsou výnosy z prodeje takových podílových listů osvobozeny od daně z příjmů.

Zhodnocovat peníze můžete také prostřednictvím spořicích účtů. Podívejte se na jejich nabídku: Plánujete si založit spořicí účet? Přímo pro podnikatele jich není mnoho

Co si nejprve ujasnit?

Vyhodnocení cílového produktu či produktů investování je u podnikatelů stejné jako u fyzických osob. Záleží tedy na výši investice – jak velkou procentuální část chce podnikatel investovat s ohledem na jeho celkové vlastnictví disponibilních prostředků a riziku investice, se kterým souvisí doba investování. Celkově doporučujeme investice rozložit do všech kategorií, jako jsou například konzervativní, vyvážené, dynamické. Tím se eliminuje riziko výkyvu investic. Ideálními produkty jsou tedy takové, které obsahují všechny tyto kategorie, dodává Kateřina Ikráthová, z oddělení interní a externí komunikace Allianz pojišťovny.

Podnikatel by si měl také odpovědět na otázky: Proč to vlastně dělám? Proč mám zájem začít investovat? Mezi odpovědi může patřit, že si připravuje takzvaný finanční polštář na stáří, investuje pro děti nebo vnoučata nebo má finanční přebytky a chce je zhodnotit výhodněji než na spořicím účtu. Měl by si také zjistit, co investování do podílových fondů obnáší a seznámit se s jejich výhodami a nevýhodami a tím si určit, zda je pro něj tento druh investování vhodný.

Z pohledu výběru konkrétního podílového fondu by se měl podle Petra Žabži, odborníka na podílové fondy banky ING Bank, investor vždy zaměřit na:

velikost fondu (větší fondy jsou stabilnější a případné problémy se vždy řeší přednostně),

měnu fondu,

vstupní a případné výstupní poplatky,

manažerský poplatek za správu fondu.

Investor musí také zvážit, jakou část svých finančních prostředků vloží do zvoleného produktu a zda se bude jednat o jednorázovou, pravidelnou nebo kombinovanou investici. Je zapotřebí si vytvořit takzvaný investiční trojúhelník, který kombinuje výnos, likviditu (jak investice převést na peníze a s jakými vynaloženými náklady) a riziko. Zde je vhodné zvyšovat potenciální výnos, a přitom snižovat riziko spojené s investicí diverzifikací (rozložením investice do několika produktů s různým potenciálním výnosem a rizikem, které na sobě nejsou přímo závislé), doplňuje Petr Plocek, tiskový mluvčí z UniCredit Bank.

Investovat peníze můžete také do nemovitostí. Pokud na ni nemáte prostředky, můžete využít hypotéky, o které jsme psali v článku Přemýšlíte nad koupí nemovitostí pro podnikání? Poohlédněte se po hypotéce

Na co si dát pozor?

Investování podnikatelů má určitá specifika, která je důležité pochopit a zvážit při rozhodování o tom, do čeho investovat. Některé z nich vyjmenovává Petra Kopecká. Za prvé jde podle ní o to, že u podnikatelů se, na rozdíl od lidí, kteří mají příjmy ze závislé činnosti, obecně stírá hranice mezi penězi „na podnikání“ a „penězi na žití“. Za druhé, potřeba použít peníze, které jsem si jako podnikatel chtěl odložit a investovat stranou na jiné účely, se může v čase relativně rychle změnit. Tedy peníze, o kterých si myslím, že je odložím na pět let a budu investovat, mohu za tři měsíce potřebovat použít na podnikání. Za třetí, podnikání samo o sobě je činnost riziková, ve které vážu svoje peníze a očekávám výnos jako při investování do akcií. Tedy moje podnikání je vlastně v mém portfoliu již obsažená akciová složka mých investic, popisuje.

Ze strany investora je třeba zvážit, jakou částku chce reálně investovat. Musí volit takové produkty a částky či jejich kombinace, které mu v případě nenadálé události umožní rychlý přístup k finančním prostředkům. Při tvorbě portfolia (souboru investičních instrumentů) je opět vhodné kombinovat produkty jak pro krátké, tak i pro dlouhé období, a to právě z důvodu finanční rezervy vytvořené na „horší časy“, dodává Petr Plocek. Podnikatelé by také měli vybírat podle kvality a serióznosti investičního poradce, transparentnosti a srozumitelnosti investičních návrhů, a pak i ceny. Jinými slovy by si měl vybrat seriózního partnera, kterému jde o dlouhodobou spolupráci a jehož práce prodejem začíná a bude dávat klientovi následnou péči, servis a informace, popisuje Patrik Madle, tiskový mluvčí ČSOB.

Také je nutné vyhnout se nákupu jednoho fondu, respektive ještě hůře „omezeným speciálním akcím“. Investování je dlouhodobá záležitost a je tedy důležité mít portfolio z různě zaměřených fondů od různých správců aktiv. Doporučujeme se také zaměřit na poplatkovou strukturu, vyhnout se poplatkům, které se platí předem z tzv. „cílové částky“, protože tím klient ztrácí jednu z výhod podílových fondů, kterou je flexibilita, respektive likvidita. Obvyklé je platit vstupní či výstupní poplatek z investované či aktuální hodnoty, radí dále Martina Lambert.

V dnešní digitální době může jednoduše a on-line investovat téměř každý, avšak právě tato jednoduchost v sobě skrývá několik rizik, na které si musíte dát pozor. Tím prvním jsou právě poplatky a dalším výběr investičního instrumentu. Platí, že čím delší má investor časový horizont, tím si může “dovolit” agresivnější (například čistě akciové) podílové fondy a naopak. Třetím faktorem, na který si investoři musí dát pozor, je případná daňová povinnost, která se liší u podnikatelů zahrnujících nakoupené cenné papíry do svého obchodního majetku a běžných investorů, dodává Petr Žabža.

S daňovou zátěží vám uleví úvěr na automobil, kterému jsme se věnovali zde: Úvěr na automobil je alternativou leasingu. Optimalizujte si díky němu náklady

Instituce nabízejí různé fondy

Fondů, do kterých je možné investovat, je mnoho. S konkrétním výběrem klientům pomohou dané bankovní instituce. Například Společnost Allianz Global Investors nabízí kromě akciových a dluhopisových fondů také fondy typu multi-asset a alternativní investiční fondy. Navíc disponuje i širokou sítí zprostředkovatelů. Československá obchodní banka nabízí institucionální fondy, tedy fondy určené především pro „právnické osoby“ a instituce, jako jsou města, nadace a státní podniky. Dále mají v nabídce fondy peněžní, dluhopisové (alternativa k depozitům), akciové i nemovitostní nebo fondy „šité na míru“ – takzvané fondy kvalifikovaných investorů. Standardně lze v ČSOB investovat do fondů od 500 Kč v případě pravidelných investic, standardně od 5000 Kč v případě jednorázové úložky, do fondů pro instituce pak od částky 5 milionů Kč, popisuje Patrik Madle.

Fio banka loni na podzim založila vlastní Fio investiční společnost, která aktuálně nabízí na výběr ze dvou fondů: Fio fond domácího trhu a Fio globální akciový fond. Jeden se věnuje firmám působícím na domácím trhu, druhý firmám z celého světa. Klient neplatí žádné vstupní poplatky, banka neúčtuje ani žádné poplatky při vystoupení z fondu, pokud zde klient má peníze uložené alespoň 1 rok. Investovat u nich jde navíc plně online. Přes internetové bankovnictví si můžete založit obchodní účet a pak přes naši vlastní aplikaci e-Broker investovat do podílových fondů. Již brzy také plánujeme tyto investice integrovat přímo do internetového bankovnictví, takže to bude pro naše klienty ještě jednodušší a pohodlnější, doplňuje Jakub Heřmánek.

V Generali Investments CEE se zaměřují především na investice ve středo a východoevropském regionu. Investiční portfolia pojišťoven a penzijních fondů řídí v 11 zemích Evropy a mají dobrý přehled o výhodách těchto trhů. Investice přitom spravují z Prahy a na své klienty mluví česky. Co se týká limitu investování, ten je skutečně nízký. Kvůli drobným investorům začíná již na 500 Kč, říká Miloš Filip.

ING Bank má v aktivní nabídce 42 fondů, denominovaných ve všech hlavních měnách – CZK, EUR a USD. Spolupracujeme s renomovanými investičními společnostmi (ING ISIM, NN IP, Fidelity International, Franklin Templeton a BlackRock) a pro naše klienty-investory pravidelně revidujeme nabídku fondů tak, aby reflektovala aktuální situaci na trhu, dodává Petr Žabža. Investovat je zde možné již od stokoruny, a to jak jednorázově, tak také pravidelně. Všichni klienti mají navíc automaticky přístup do online platformy, kde vidí vývoj svých investic v reálném čase.

S online správou účtů souvisí také multibanking. Zjistěte, kdo jej nabízí, v článku Je multibanking výhodou, nebo jen trendem? Zjistěte, kdo ho klientům nabízí

Komerční banka nabízí širokou paletu fondů od největšího evropského správce aktiv společnosti Amundi, která spravuje peníze pro více než 100 milionů klientů, včetně penzijních fondů, pojišťoven či centrálních bank. Nabízíme jak velmi konzervativní a bezrizikové fondy, garantované fondy, tak i rizikovější řešení pro vyšší výnosy. Vybere si u nás jak začátečník, tak profesionální investor, vyjmenovává Michal Teubner. Moneta Money Bank nabízí nezávislou nabídku – nemají v ní vlastní fondy, ale pro klienty vybírají vždy ty nejlepší fondy od nejlepších partnerů v daných kategoriích. Klient si u Monety může vybrat z opravdu široké nabídky světových fondů, například od společností Fidelity, Franklin Templeton, Generali, AXA, NN Investment partners, BFM. Tuto nabídku neustále rozšiřujeme, nově jsme například nedávno přidali 3 nové fondy od společnosti AXA. Naše nabídka je zaměřena na všechny klienty, doplňuje Martina Lambert.

V Raiffeisenbank nabízí investorům veškeré typy investičních aktiv, a to od dluhopisů, přes akcie a alternativní investice až k realitnímu fondu (komerční nemovitosti) se zajímavým výnosem. Na pobočkách Raiffeisenbank mají osobní poradce, kteří znají velmi dobře svět investování a ve spolupráci s podnikatelskými poradci, tedy těmi, kteří se u nich starají o podnikatele, dokážou najít to správné řešení pro každého podnikatele.