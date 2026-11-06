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Máte v podniku šipky nebo fotbálek? I tržby z nich budete muset evidovat

Daniel Morávek
Dnes
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Stolní fotbálek
Autor: Shutterstock
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EET 2.0 budou podléhat i tržby, které vyděláte prostřednictvím šipkových automatů, stolních fotbálků či kulečníků.
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Finanční správa nicméně stanovila úlevu, že nebude nutné evidovat každou jednotlivou tržbu, ale bude stačit zaevidovat tržby souhrnně jednou částkou, zpravidla na konci provozní doby.

Výjimka pro prodejní automaty je omezená

Z EET 2.0 jsou vyjmuty tržby z prodeje zboží nebo služeb prostřednictvím prodejního automatu. Prodejním automatem se rozumí samoobslužné technické zařízení, které je samostatnou provozovnou podle živnostenského zákona, sloužící k prodeji zboží nebo služeb vyžadující pro dosažení výsledku zapojení zákazníka pouze v míře jednání nezbytného k objednání nebo přijetí zboží nebo služby.

Evidovanou tržbou nejsou také tržby z prodeje zboží nebo služeb prostřednictvím samoobslužného zařízení, které se nachází mimo provozovnu, za podmínky, že okolnosti ani při vynaložení přiměřených nákladů neumožňují nebo zásadně ztěžují evidenci tržeb.

Tržby z fotbálku či šipek bude nutné evidovat

Podle finanční správy však nelze ani pod jednu z těchto výjimek zařadit stolní fotbálek, šipky nebo kulečník. Tedy hrací zařízení umístěné v provozovně, do kterého vloží zákazník minci/mince a následně může hrát, přičemž zařízení není technicky uzpůsobeno pro platbu kartou nebo jinou elektronickou komunikaci.

Platí tedy, že i peníze z fotbálku, šipek a kulečníku musí podnikatelé evidovat. Nebude nicméně nutné evidovat každou jednotlivou tržbu. Okolnosti ani při vynaložení přiměřených nákladů neumožňují nebo zásadně ztěžují evidenci tržeb. Správce daně v tomto případě bude akceptovat postup, kdy poplatník zaeviduje veškeré tržby přijaté tímto zařízením po jejich převzetí souhrnně jednou částkou, zpravidla na konci provozního úseku/doby, uzavřela finanční správa ve svém metodickém materiálu.

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Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

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