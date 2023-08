Meloun, štrúdl, nebo malinová se šampaňským? Víme, jaká zmrzlina letos vede

Jaké jsou prodeje zmrzlin?

Podle Tomáše Mrkose z Tomivo Gelato nebyla situace na trhu moc příznivá. Čekali pokles tržeb, ale nakonec zůstali přibližně na stejných hodnotách jako minulý rok. Teď už záleží na počasí. To zmiňuje i Kateřina Davidová z Joker zmrzliny s tím, že chladno, déšť a pro někoho možná překvapivě i extrémní horko prodejům zmrzliny nepřejí. V tomto ohledu je aktuální sezóna zejména díky studenějšímu a deštivějšímu jaru slabší než třeba sezóna minulá. Jinak jsme s prodeji spokojeni, a to zejména proto, že si k nám postupně zákazníci našli cestu a vracejí se, doplňuje. Také Lukáš Bartoš, obchodní manažer – divize Zmrzlina v ADRIA GOLD, označuje letošní počasí jako nestabilní s tím, že v květnu a v první půlce června bylo hodně deštivo, což zbrzdilo rozjezd sezony. Zároveň vnímá, že lidé mají tendenci šetřit.

Jak potvrzuje Jiří Daňkovský z rodinné cukrárny Mléčné lahůdky Pelhřimov, u nich jsou letošní prodeje zhruba na stejné úrovni jako loni. Ve společnosti ŇAM ŇAM mají prodeje zmrzliny dobré, i když samozřejmě vnímají, že někteří lidé velmi pečlivě zvažují, co si koupí. Radek Březina, zmrzlinář, kavárník a zakladatel firmy ŇAM ŇAM a značky Bombato, vysvětluje, že zmrzlina je něco jako malá odměna, zastavení, chvilka relaxu. Nemusíte ji mít každý den, ale když už, ať to stojí za to. Vidíme to za 30 let, kdy žijeme ve sladkém světě: mohou být lecjaké ekonomické výkyvy, ale když děláte produkty dobře a poctivě, lidé si k nim cestou najdou, zdůrazňuje.

Prodeje u nás rok od roku stoupají. Zmrzlinu vyrábíme řemeslně, je to poznat na chuti, lidé se vracejí, říká Martin Strnad, majitel a zmrzlinář v Campione Gelato. Markéta Voda, majitelka a jednatelka Maty’s Nice Cream, uvádí, že jsou velice poctěni a rádi, že si k nim každou sezonu najde cestu větší počet zákazníků – potkávají jak stejné tváře od dob jejich otevření, tak přibývá i spoustu nových a oni tak můžou být s každou sezónou spokojenější a motivovanější do dalších let.

AGROLA – Jogurtová zmrzlina Jindřichův Hradec jsou výrobci jihočeských jogurtů, z nichž vyrábí točenou jogurtovou zmrzlinu a zhruba po třech letech tvrdé práce pozorují nárůst prodeje a postupně se blíží k číslům, kterých chtějí dosáhnout. Můžeme říct, že si k nám pro zmrzlinu hledá cestu stále více lidí, kteří dostali doporučení nebo zrovna mají cestu kolem. Máme také několik desítek stálých zákazníků, za což jim tímto děkujeme, dodává Petr Dvořák. Podle Josefa Brandy ze Zmrzliny u Pepeho Holice se jejich prodeje vyvíjí podle jejich plánů. Když jsme začínali, dali jsme si jasné cíle na několik let dopředu. K tomu jsme připravili postup a plány, jak se k nim dostat. Nyní se nám daří své plány plnit, prozrazuje.

Stále je potřeba připravovat něco nového

V Campione Gelato je stálicí drobenkový koláč, do kterého si vyrábí i vlastní povidla a drobenku, tvaroh i mléko jim dodává farma z jižních Čech. Mezi nové příchutě patří například černý rybíz s levandulí. V Pelhřimově jde o extra dark chocolate nebo růžový grep. Grepový sorbet si připravili i v ŇAM ŇAM společně s příchutí kefír s borůvkou. Každý rok podle úrody připravujeme i sezónní zmrzliny, například štíhlou okurku, prozradila šéfzmrzlinářka Martina Březinová. Letos máme jako každý rok spoustu novinek, a to např. zmrzlinu s příchutí Lotus sušenek, oříšek s bílou čokoládou, italskou specialitu Al Bacio, mascarpone s malinovou omáčkou, jogurt s ostružinami nebo točenou jahodovou, vyjmenovává Markéta Voda. Kateřina Davidová říká, že několik novinek připravují každý rok s tím, že některé novinky se ujmou, jiné z různých důvodů nikoliv. Letošní novinkou, která určitě v nabídce i nadále zůstane, je sorbet gin & tonik, upřesnila.

Josef Branda popisuje, že každý rok připravují pro zákazníky něco nového. Ať už jde o nové výrobky, chutě zmrzliny nebo prostředí, ve kterém si jejich výrobky můžou vychutnat. Loni rozšířili nabídku o smetanový shake, v nabídce mají řadu fit zmrzlin a specialitou jsou čokoládové zmrzliny, pro které si čokoládu nechávají dovézt z celého světa. Letos jsme si vše ztížili a k čokoládové zmrzlině vždy připravíme ovocnou zmrzlinu z ovoce ze stejného místa nebo země. Samozřejmostí jsou i naše alkoholové večery, kde připravujeme zmrzliny z různých druhů alkoholu. To je jen zlomek, a proto přijeďte a ochutnejte, dodává. V Tomivo Gelato si pro letošní rok připravili novinky v podobě lískového ořechu s čokoládou a jádry lískových ořechů, nugátu s bílou čokoládou a jádry lískových ořechů a tvarohového Míšu s hořkou čokoládou. Na závěr sezóny pak ještě chystají štrúdl.

Právě jablečný štrúdl je netradiční novinkou ADRIA GOLD. Ten je podle Lukáše Bartoše nádherný i svým zdobením, jelikož si sami pečou listové těsto do mřížky, která vytváří krásný vzhled zmrzliny a doplňuje chuťový profil. V Jindřichově Hradci letos poprvé kromě točené zmrzliny nabízí také kopečkovou verzi jogurtové zmrzliny, která je vyráběna ze stejného základu. V kamenné prodejně jsme rozšířili nabídku o další příchutě, jako je například karamel nebo štrúdl, doplnil Petr Dvořák.

V příchutích vede vanilka a slaný karamel

Podle Tomáše Mrkose je u nich nejoblíbenější zmrzlinou kinder – je to čokoládová zmrzlina z holandského kakaa, která se prolévá ještě lískooříškovou a bílou čokoládou. Dále vede pistácie, slaný karamel, mango sorbet a jahoda sorbet. V AGROLE sklízínejvětší ohlas bílý jogurt – zákazníci ho nejraději jedí v kombinaci ještě s druhou příchutí, která je zrovna v nabídce. Je to dlouhodobý trend, který se stále drží, popisuje Lukáš Bartoš.V Campione Gelato patří mezi nejoblíbenější příchutě pistácie, čokoláda, vanilka, mango a také aktuálně vodní meloun, který je v plné sezóně. Naši zákazníci velmi rádi zkoušejí nové trendy, nové chutě, láká je exotické ovoce, zdravé zmrzliny bez cukru a jiné, ale hlavní chutí, která by neměla žádnému prodejci zmrzliny chybět, je vanilka, přidává Josef Branda. Právě točená vanilková zmrzlina je dlouhodobě nejoblíbenější v pelhřimovské cukrárně.

Dlouhodobým hitem ŇAM ŇAM je Bombato Letní hruška, se kterou „dobyli Evropu“, neboť se s ní umístili na 2. místě prestižní evropské zmrzlinářské soutěže Gelato Festival World Masters. U nás platí, že stejnou pozornost věnujeme ale všem zmrzlinám a sorbetům, takže velmi oblíbený je také například Královský nugát anebo pak klasiky jako Bombato Jahoda nebo Bombato Belgická čokoláda, vyjmenovává Radek Březina. V Maty’s Nice Cream jsou každoročně bestsellery slaný karamel, mák, máta & čokoláda, mascarpone & Nutella, ale i klasiky jako vanilka a pravá belgická čokoláda. Lidé také milují naši meruňkovou, jelikož je dělaná z meruněk z naší zahrady na jižní Moravě, říká Markéta Voda.

Kateřina Davidová zmiňuje, že mají v nabídce dvě stálé příchutě, které jsou nejprodávanější. Dalo by se tedy říct, že jsou i nejoblíbenější, a to jak aktuálně, tak i celkově. Jde o kávovou zmrzlinu ze 100% arabiky a sorbet limetka + kokosové mléko + čili. Jinak se oblíbenost samozřejmě mění. Mimo dvou předchozích stálic patří letos mezi nejžádanější slaný karamel s crème fraîche a sorbet maliny v šampaňském, podotkla dále.

Prohlédněte si popisované zmrzliny

Některé suroviny pětkrát zdražily

Martin Strnad serveru Podnikatel.cz potvrdil, že u nich kvůli vyšším vstupům došlo k mírnému zdražení. Podobně nebylo možné setrvat na starých cenách ve Zmrzlině u Pepeho, kde se snažili o co nejmenší navýšení cen. V cukrárně Mléčné lahůdky Pelhřimov museli zvednout ceny zmrzlin vzhledem ke zdražení cen surovin a energií, a to o 15–20 %. V Joker zmrzlině většinu sortimentu tvoří vařené smetanové zmrzliny s vaječným krémovým základem. Ceny smetany, mléka, cukru a vajec – základních surovin do takovéhoto typu zmrzliny, oproti loňsku stouply, a to podle Kateřiny Davidové u některých i docela dramaticky. Proto jsme byli i my nuceni přistoupit ke zvýšení cen. Stále ovšem platí, že pokud si pořídíte větší balení zmrzliny, vyjde vás to na jednotku množství levněji než jediný kopeček, uvedla.

Zdražování cítí jak na energiích, surovinách nebo třeba termoizolačních boxech, do kterých zákazníkům zmrzlinu balí s sebou, také v Maty’s Nice Cream, kde přistoupili k mírnému zvýšení cen, které je na jedné porci v rámci jednotek korun. Také Radek Březina popisuje, že zdražily energie, suroviny i náklady na práci. A protože nechtějí dělat kompromisy a kvalita zmrzliny je to, z čeho neustoupí, museli zdražit. Ale víme, že lidé si špičkovou zmrzlinu dopřejí. A věříme, že je lepší si čas od času dát pořádnou řemeslnou zmrzlinu, o které ví, odkud pochází, než si každý den kupovat průmyslově vyráběné produkty, které ovoce neviděly ani zdálky, zdůrazňuje. Podle Lukáše Bartoše se jich dotklo zdražování jak z pohledu surovin a obalů, tak zejména z důvodu vysokých cen energií. Pracují hodně s technologiemi a mají mrazicí sklady. Takže během posledního roku a půl zdražovali znatelně a v několika vlnách. Problémy totiž přicházely postupně.

Značky Tomivo Gelato se zdražování dotklo hodně a některé suroviny šly i na pětinásobek ceny. Původně počítali s tím, že se ceny za energie vrátí k původním hodnotám, a tak se letos rozhodli nezdražit. Bohužel se tam nevrátily, i když šly dolů. Už teď víme, že příští rok budeme muset zdražovat. Asi jsme unikát, protože neznám nikoho kromě nás, kdo by letos nezdražil, doplňuje s úsměvem Tomáš Mrkos. Další firma, která nezdražila, je jindřichohradecká AGROLA. I tady se na vstupu zvýšily ceny u všech potřebných surovin. Prodáváme jednu velikost přibližně 160 g za 40 Korun. Dětem do pěti let dáváme malou zmrzlinu zdarma, konkretizoval Petr Dvořák.

Za kvalitní zmrzlinou jsou suroviny, čas a péče

Podle Josefa Brandy je výroba kvalitní zmrzlina hlavně o čase, který chcete přípravě věnovat, o ochotě stále se učit, o výběru opravdu kvalitních surovin a samozřejmě je nutné mít k výrobě dobré stroje. Ale to není vše. Je nutné sledovat nové trendy, nové chutě, vědět, co si zákazník žádá. To vše se vyvíjí. Já osobně jsem příznivcem staré řemeslné výroby, kterou doplňuji o nové trendy, dodává. U AGROLY spočívá kouzlo v kvalitním a chutném jogurtu, který jejich zmrzlině dodává tak výjimečnou chuť.