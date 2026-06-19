Menstruační volno rozděluje sítě. Pomůže nemocným, nebo zkomplikuje život firmám?

V tomto týdnu se objevila Petice za zavedení menstruačního volna v České republice. Nemá se jednat o plošný benefit pro všechny ženy. Česká republika by tak následovala moderní trendy a mohla se připojit ke Španělsku, kde bylo toto volno zavedeno v roce 2023.
Co se dozvíte v článku
Podle tvůrců petice (zakladatelem je Petr Tůma) je toto opatření nezbytné, protože menstruace je přirozený biologický proces, ale v pracovním prostředí je tento projev často tabuizován nebo zcela přehlížen.
Současný model „předstírejme, že se nic neděje“ je v rozporu s realitou i zásadami důstojného pracovního prostředí, doplňují na petičním webu. Dále uvádějí, že menstruační volno má systém klasické nemocenské doplňovat, a ne nahrazovat a že k tomu nestačí Sick Days, protože jsou sice krokem vpřed, ale nejsou garantovány zákonem, závisí na dobré vůli zaměstnavatele a jejich počet často nepokrývá potřeby chronických potíží.
Muži v diskusích: Od solidarity po sarkasmus
Vyhlášení petice vyvolalo spoustu reakcí na sociálních sítích, a to především na profilech médií, která o této zprávě informovala.
Kdyby menstruovali muži, ani bychom tuto diskuzi nevedli a už dávno by toto platilo, myslí si jedna z žen. Řada z nich přidává své zkušenosti s tím, že by to uvítala:
Mně by stačilo volno jen na ten první den. To mi ani prášek nezabírá a nejraději bych se zahrabala pod deku s velkou bonboniérou a nevystrčila ani nos. Podle jedné z uživatelek by menstruační volno mělo být, protože ho mají v jiných zemích.
S volnem v příspěvcích souhlasí i muži:
Podepsal jsem to kvůli ženám, myslím si že jim to už dávno mělo být umožněno… nebo
Za mě by to volno ženské mít měly, každá ty své dny snáší jinak, každá ženská má jinačí bolesti. Jiní muži zmiňují, že by volno měli mít také a neztrácejí nadhled.
Asi se budu na jeden týden v měsíci identifikovat jako žena co má menstruaci, píše jeden.
Reálně to vlastně komplikuje náladu i mužům, kteří to v tom jejich období schytávají… Takže bych to volno bral pro sebe taky, dodává další.
Hezky napsáno.— Jikubek14 (@JiKubek14) March 18, 2026
Menstruační volno není o „dodatečných dnech volna.“
Jde o uznání toho, že ne všechna bolest je viditelná a že ne všichni pracovníci působí za stejných podmínek.
Ignorovat to ji nezpůsobí, že zmizí. https://t.co/OEKt27jelU
Strach ze zneužití a volání po lékařích
Někteří lidé menstruační volno vnímají negativně a jiní jsou vůči němu skeptičtí.
Právě jsem si představila jak u nás na jipce se sejde více děvčat s periodou a nepřijdou do práce. Já nechci kopat do vlastních řad, sama ob měsíc fakt trpím, ale vážně… menstruační volno. Čím dál tím víc mám pocit, že se svět v pr*el obrací, píše jedna žena.
Mně to přijde jako blbost. Nechala bych to spíš tak, aby gynekolog vystavil nějaké potvrzení. Ano, spousta žen s tím opravdu problémy, silné bolesti, zvracení, omdlévání a to bych, právě aby vystavil doktor. Jinak si stačí vzít prášek na bolest a hotovo. Tohle je fakt divná doba, přidává další.
Podobně jeden komentující uvádí, že když se na to zeptal své ženy, okamžitě odpověděla, že ani náhodou, že by to ženské jenom zneužívaly.
V principu ano, ale moznost zneužití je značné a kontrola nulová, zní další komentář. Podle jedné z uživatelek by stačilo
mít dostatek sick days pro všechny, bez ohledu na důvod a pohlaví zaměstnance.
Podnikatelé se bojí nákladů
Jiní se v této souvislosti obávají, co by menstruační volno udělalo se zaměstnaností. Jedna komentující chápe, že některé ženy to volno opravdu potřebují, podle ní si tímhle tak trochu kopeme hrob.
Ženy v produktivním věku už tak nikde nechtějí zaměstnávat, protože mají/budou mít děti. Po tomhle už ženy nebudou chtít nikde, jen do zaměstnání, které nechtějí dělat muži kvůli nízkým platům, jako sociální služby, zdravotnictví atd…, podotýká.
Další muž se ptá:
Pokud by se to schválilo, kolik žen si myslíte, že by podnikatelé a korporáty zaměstnali, když by věděli, že jim musí každý měsíc dat několik dnů volna? a dodává:
Nebo když by vám jako zákazníkovi řekli v obchodě, nezlobte se, je sice pátek, ale dnes máme jen jednu pokladní, protože dvě naše zaměstnankyně mají své dny. Všichni byste určitě mávli rukou a řekli: „To je v pohodě, já mám čas a budu rad čekat ve frontě, hlavně že jsou ženský doma”.
Otázek je kolem takového volna v komentářích více:
A to budou mít neplacené volno? To se pak budou super dohánět pracovní hodin a kdo tam v tom volnu bude za ní? Nebo to bude platit zaměstnavatel? To si potom každý třikrát rozmyslí, jestli přijme do práce ženu…
Pokud to projde, tak si to ženy stejně budou muset napracovat, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, shrnuje jiný komentář.
Jedna uživatelka přidává v komentáři pohled zaměstnavatele:
Mám přijmout ženu, která si může vzít 24 dní volna ročně navíc nad rámec řádné dovolené na dvoudenním menstruačním volnu nebo muže, kterému stačí řádná dovolená? Už takhle to mají ženy těžší kvůli dětem, respektive OČR a tohle, byť myšlenka dobrá, by byl jen další důvod proč dát přednost muži před ženou.
Umožňuje vám zaměstnavatel zdravotní volno neboli sick day?
Praxe z Česka: Když šéf řekne, že ženy nejsou roboti
V české marketingové agentuře (ant) zavedli menstruační den už před několika měsíci. Její CEO Petr Zápotocký o tom informoval na svém LinkedInovém profilu s tím, že se o tom ve většině firem vůbec nemluví.
Protože víme, že ženy nejsou roboti. A že součástí našeho prostředí je i schopnost říct: „Tohle je realita. A my ji respektujeme.“, dodal.
V příspěvku se zeptal, jak to vidí ostatní a také se v komentářích sešlo hodně názorů. Podle jedné uživatelky je to krok správným směrem, protože má i u sebe odpozorováno, že pokud má možnost si minimálně ten jeden nejnáročnější den pořádně odpočinout, násobí se energie v celém měsíci. A pokud ne, cítí to na sobě opravdu dlouho. Tento názor se objevuje vícekrát, někdo zmiňuje diskriminaci.
Je ten den v měsíci jen pro ženy? I muži mají své dny. Jestli je jen pro ženy, nezavání to diskriminací?. Nebo:
Kdy se chystáte zavést něco pro muže? Pokud totiž zavedete benefit pro někoho pouze z důvodu pohlaví, dopouštíte se tím automaticky diskriminace ostatních.
Mělo by jít o standard. Ale peníze na prvním místě, že ano, přidává jeden z diskutujících mužů a jiný se s usměvavým emotikonem ptá:
A kolegové místo toho fasujou lahev ferneta?
Jedna uživatelka toto opatření vnímá negativně, i když nechce hejtovat skvělou iniciativu, kterou asi většina žen ocení. A o to jde.
Ale já bych se upřímně styděla si pak kdykoliv vzít den volna, aby se ostatní domnívali, čím asi procházím. Za mě výsostně soukromá věc. Osobně bych si nepřála speciální zacházení. Ale samozřejmě, pokud to má podporu od žen u vás ve společnosti, tak palec nahoru, že jste je vyslyšeli! Já bych seděla asi někde rudá v obličeji v koutě, vysvětluje.
Podle jedné z komentujících je tohle hodně lidské, novátorské, odvážné a vlastně fakt husté. Smeká klobouk dolů a dotazuje se:
Chystáte následný průzkum, jak to ovlivnilo chod společnosti? Zda se Vám něžné květinky menstruačně synchronizovaly? Zda se nálada v kolektivu změnila? A jiné faktory, které tím mohou být ovlivněny? Na to Petr Zápotocký odpovídá, že určitě něco vypozorují a dají vědět.
Následně Petr Zápotocký sdílel reakční příspěvek, kde shrnul reakce a také přinesl odpovědi na nejčastější dotazy.