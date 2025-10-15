Merkur: stoletý příběh šroubků, fantazie i české vytrvalosti

Značka Merkur oslavila v září 100 let šroubování. O těchto oslavách i výzvách spojených s koupí firmy serveru Podnikatel.cz více prozradil Richard Hrbáč, majitel společnosti Merkur Toys, která dnes stavebnici vyrábí.
Nezalekli se a šli do toho
Richard Hrbáč na úvod přiznává, že cesta k akvizici firmy Merkur Toys byla dlouhá a složitá. V oblasti hraček se pohybuje už přes 30 let, takže o značce věděli z trhu, věděli, kde se vyrábí, znali muzeum i majitele. Postupem času se k nim dostávaly informace, že značka stagnuje, následně, že má nějaké objektivní problémy a potom shodou okolností dostali z Workoutového oddělení (vymáhání firemních pohledávek) jejich banky nabídku, aby vykoupili podíl. Takže začali zjišťovat informace ohledně celé záležitosti a nakonec se shodli, že do toho projektu půjdou.
Vykoupili jsme podíl od banky a následně jsme se dohodli i s původními majiteli a postupně jsme vykoupili celý podíl, takže dneska máme 100% a jsme na to hrdí a pyšní, dodává.
Ke koupi firmy došlo v roce 2019, potažmo 2020, tedy před covidovou krizí a před všemi následnými problémy jako byl zmatek na trhu energií a plynu nebo následně zásah v Ukrajině. Za těch pět let se toho podle Richarda Hrbáče událo opravdu hodně a už před tím věděli, že to nebude jednoduché. Na základě zkušeností s výrobou hraček po celém světě věděli, že české prostředí je složité na výrobu, protože je zde nedostatek pracovních sil atd. Ale nezalekli se a šli do toho.
Jaké byly hlavní výzvy?
Výzva byla podle Richarda už jenom v tradici Merkuru. Popisuje, že tato značka má za sebou různá období, a to jak úspěšná, tak méně úspěšná nebo neúspěšná.
Věděli jsme, že se každá značka pohybuje po nějaké sinusoidní trajektorii, to znamená, že chvilku je nahoře, chvilku je dole. A my jsme věděli, že dostat značku nahoru na ten pomyslný kopec bude znamenat dost práce, času, energie i peněz, doplňuje.
Richard uvádí, že fabriku převzali ještě v živé době, tedy když vyráběla, ale hodně neekonomicky a nehospodárně. Takže první, co museli udělat, bylo obsadit ji personálně, což byl asi nejsložitější úkol. Měli v plánu, že musí mít firmu pod jejich kontrolou.
Nebylo to jen o tom, že jsme nakoupili a optimalizovali management a tím jsme vyhráli. Žádný management v té době nebyl, takže jsme to museli obsadit a strukturálně uchopit, protože tam nebyly nastavené procesy a chyběl kvalitní software, upřesňuje s tím, že také museli překonat negaci, která byla v té době se značkou spojena.
Kromě Merkuru je Richard spojen se značkou Woody zaměřenou na dřevěné hračky. To mu velmi pomohlo, protože kromě toho, že mají zkušenosti, disponují také týmy, které udělaly kus práce také v rámci Merkuru. Woody mají od roku 2002 a naučili se toho hodně, například, že je výrobek potřeba optimalizovat a může se skládat z více subdodavatelů, kteří nemusejí být ani z jedné země nebo z jedné oblasti. Také je podle Richarda potřeba výrobek nejen najít, uchopit nebo vyrobit, ale také „zmarketovat“, to znamená dát mu nějakou podporu na trhu. Tyto zkušenosti chtěli přenést do Merkuru, protože je umí.
A to všechno jsme vložili do vínku Merkuru hned na začátku, protože dostal silnou logistickou společnost plus obchodní kontakty ve světě, přidává Richard.
Po koupi značky se Richardovi a jeho týmu povedlo, že se stavebnice opět začaly prodávat. Když přišli do fabriky, vyráběla kolem 30 tisíc stavebnic a dnes jsou téměř na pětinásobku.
Umíme to dostat k zákazníkům, našli jsme cesty, jak je přemluvit, že Merkur má cenu i pro jejich rodinu. A to byl asi ten nejtěžší úkol a musím říct, že zdaleka nemáme ještě vyhráno, shrnuje Richard Hrbáč.
Vývoj je nutný
Podle Richarda se dá těžce říct, v čem tkví jedinečnost a oblíbenost Merkuru. Může za tím být složitost s tím, že i ve světě Merkur nemá moc konkurence. Podobně stará byla britská firma Meccano ovládající západní svět, která dnes spadá pod Spin Master a také zde byla holandská společnost která vyrábí v Číně nebo jedna polská firma a poté hromada čínských kopií.
Je to dáno tím, že kovové stavebnice jsou náročné a drahé z hlediska materiálu. Navíc je to pomalé na skládání, což jde proti rychlému světu i tomu dětskému, protože děti jsou netrpělivé a chtějí mít všechno hned, podotýká.
Richard nerad říká, že je Merkur retrohračka, i když jeho díly se příliš nemění a nových dílů jsou jednotky. Pracují s portfoliem výsekových forem, kterých je přes 130 a kombinací vznikne kolem 250 součástek. Vývoj je však nutný, ale ne přímo v oblasti součástek. Je to podle Richarda v marketingu, v přístupu, dále jde o návody a balení a také dodržování stále přísnějších norem. Musí se pohybovat tak, aby hračka byla stále bezpečná a odpovídala evropské legislativě.
My do ní naopak chceme přinášet více nových technologií, takže do stavebnic dáváme mikropočítač, prozradil.
Merkur je tedy kvalitní a nadčasová hračka, která se dědí z generace na generaci. Zbytek už je podle Richarda Hrbáče o tom, aby to pořád dávalo smysl, aby byly stavebnice cenově přístupné, aby to lidem dávalo zpětnou vazbu, že za ty peníze kupují nějakou adekvátní hodnotu a potom je to zase o marketingu.
Musíme to propagovat, musíme lidem říkat, že hračky nejsou jenom autíčka, panenky nebo LEGO, ale že je je tady i Merkur, který je ve své kategorii jedinečný, říká dále.
Merkur ukáže vesmír
V Merkuru chtějí jít s dobou a mají například několik licencí známých značek jako je Tatra nebo Zetor. Richard s úsměvem sděluje, že poslali panu Muskovi model rakety od Space-X a zatím nemají žádnou reakci. V muzeu staví raketu Ariane 6, která má mít šest metrů a skládat se z příspěvků návštěvníků muzea. Právě vesmírné prostředí bude podle Richarda další kategorií pro Merkur, kdy se budou snažit přiblížit lunární svět v rámci Merkur modelů, které se dají postavit v duchu hesla, že z Merkuru se dá postavit všechno.
Dnes mezi nejprodávanější modely z Merkuru patří skupina veteránů automobilů, dále kolekce zvířat, ať už to jsou pavouci, broučci nebo něco ze zoologické zahrady.
Z těch dražších modelů máme nově udělanou limitovanou edici Bombardéru B-24. Prodej jsme začali na oslavě 100 let šroubování a stavebnice se prodává na denní bázi, doplňuje Richard.
Oslavy se vydařily
Oslavy 100 let Merkuru byly podle Richarda skvělé a podařily se i přes mírnou nepřízeň počasí.
Musím říct, že naši kolegové z Merkuru a z Police a z muzea to opravdu skvěle zvládli, zdůrazňuje s úsměvem. Brigádní generál Jaroslav Jírů zde pokřtil stavebnici bombardéru, pokřtěna byla i nová kniha o Merkuru, v muzeu bylo plno škol, které předváděly, co všechno se s Merkurem dá udělat. Nechyběla ani další zábava pro děti jako byly dílničky a předváděčky. Richard to hodnotí jako krásný den.
Následující den se konal sraz všech současných i minulých zaměstnanců, kteří historicky pracovali s Merkurem, takže pro ně vařili guláš a dávali jim Merkur pivo. Třetí den byl pro veřejnost a dětský den, takže v rámci něj bylo snížené vstupné do muzea a bylo tam plno atrakcí pro děti. V celém parku se nacházely také informační tabule o historii firmy.
Myslím si, že další velká oslava bude spojená se založením ochranné známky v Americe, což je v roce 2030, takže zase za pět let, usmívá se Richard a vyzývá, ať jsou lidé věrní Merkuru a pomáhají svou přízní zachraňovat značku.
Důraz na dospělé i západ
Do budoucna se chce Merkur zaměřit také na kategorii adults kids, tedy hraček pro dospělé, chystají proto na příští rok limitované edice výrobků. Jejich vývojářská kapacita je však omezená a musí se zaměřit nejen na limitované edice, ale i na klasické hračky. Takže každý rok uvádějí kolem deseti novinek a maximálně dvě limitované edice, což jsou většinou velké stavebnice spojené ještě s nějakým příběhem. Je tam tedy poměrně velký podíl grafiky a jsou s tím spojené i autorské smlouvy. Také chystají velké změny v muzeu Merkuru a cílem je i vstup do západního světa.
Českou a Slovenskou republiku má Merkur podle Richarda relativně dobře pokrytou, ale export je relativně těžký. Na trhu totiž musí najít správného partnera, což Merkur historicky neměl, protože se tomu nevěnoval.
Jak už to tak bývá i v životě, když o to nepečujete, tak to nějakým způsobem zhasne a usne. Musíme tu distribuci v rámci západní Evropy opravdu znova obnovit, takže to je náš největší cíl. Proto se zúčastňujeme plno mezinárodních výstav, popisuje v závěru Richard.
