Měsíce počítání a na konci často nula. Velké firmy poprvé přiznávají novou daň

Dorovnávací daň je označována také jako globální minimální daň. Velké firmy nově odvádí ze zisku alespoň 15 % v každé zemi, kde působí. Dorovnávací daň má připravit daňové ráje o jejich hlavní lákadlo.
Velké nadnárodní skupiny budou v ČR odvádět minimální daň 15 %, což je důležitý krok k zajištění spravedlivého a vyváženého zdanění v naší zemi. Připojíme se tím ke státům, které odmítají umožnit odklon firemních zisků do tzv. daňových rájů, potvrdil již v roce 2023 tehdejší ministr financí Zbyněk Stanjura.
Nová daň znamená pro velké firmy náročnou administrativu a státní kasa si přitom polepší jen mírně. Ministerstvo financí původně odhadovalo výnos dorovnávací daně na čtyři až šest miliard korun ročně. Po zvýšení daně z příjmů právnických osob z 19 na 21 %, ale odhad snížilo zhruba na dvě miliardy, protože pod hranicí 15 % zůstane méně firem.
Výnos daně bude nižší oproti plánům
Firmy musí sbírat data ze všech zemí, kde působí, a počítat efektivní sazbu podle zcela nových pravidel. Kolik daň skutečně vynese, ukážou až první přiznání, již nyní se ale předpokládá, že výnos daně bude oproti původním plánům poloviční, případně až třetinový, komentuje Milan Mareš z poradenské společnosti Rödl.
Princip daně je jednoduchý. Pokud efektivní zdanění skupiny v některé zemi klesne pod 15 %, musí rozdíl doplatit. Rozhoduje skutečně odvedená daň, nikoli sazba uvedená v zákoně. Česko si navíc zavedlo českou dorovnávací daň, aby rozdíl za firmy působící u nás vybralo samo a nepřenechalo ho jinému státu.
Přiznání i splatnost se posouvá na 2. listopad
Zákonná lhůta pro podání přiznání sice končí 31. října, kvůli víkendu se ale posouvá na pondělí 2. listopadu a ve stejný den je daň i splatná. Prvním obdobím, za které se daň přiznává, je pro většinu firem rok 2024.
Práce s ní je přitom nesrovnatelně větší než to, kolik nakonec většina z nich zaplatí. Řada firem zjistí, že jim žádná daň nevznikla, přestože výpočtem strávily měsíce, uzavírá Milan Mareš z Rödl.