Města se více zajímají o vzhled restauračních zahrádek. Co musí podnikatelé změnit?

Olomouc chce zahrádky regulovat

V Olomouci se rozhodli následovat příklad některých jiných měst a vedení magistrátu přišlo s tím, že bude restaurační předzahrádky nacházející se v městské památkové rezervaci regulovat. Vydali proto metodiku, ve které se mimo jiné uvádí, že vzhled zahrádek by měl být založený na co nejjednodušším souboru venkovního nábytku, který případně doplní stínicí prvky. Veškeré další součásti, jako je ohrazení, zeleň, podesty a podobně, jsou vnímány jako nadbytečné a většinou nežádoucí. Na úpravy mají mít provozovatelé až pět let a do 30. dubna mohli také podávat žádosti o dotaci ve výši 50 tisíc korun.

Jana Křenková z útvaru hlavního architekta a také jedna z autorek nové metodiky řekla, že tuto podporu bylo možné čerpat jak na realizaci nové restaurační zahrádky, tak na úpravu vzhledu té stávající s tím, že uznatelnými náklady jsou výdaje spojené s pořízením slunečníků, markýz, stolků a židlí. Podobně chtějí upravit zahrádky na několika místech ve Žďáru nad Sázavou, kde se hlavní zásady týkají umístění zahrádek, mobiliáře a stínicích prvků. Mobiliář musí být umístěn přímo na povrchu komunikace, bez podest, oplocení a zastřešení nebo koberců, uvedl pro server iDnes.cz starosta Martin Mrkos.

Praha vyžaduje pravidla, ale nabízí úlevy

Praha zveřejnila „Manuál pro kultivovanou Prahu“ obsahující pravidla pro provedení restauračních zahrádek v památkově chráněných územích hlavního města už v roce 2021 a od loňského jara platí. Letos rada hl. m. Prahy schválila uzavření celkem 109 nájemních smluv na umístění restauračních předzahrádek podle těchto pravidel. Těší mě, že i v tomto volebním období můžeme pokračovat v zaběhnutém trendu odstraňování vizuálního smogu a v tolik potřebné kultivaci historického centra města, což nepochybně patří k utváření města budoucnosti, doplnil Adam Zábranský, radní pro majetek, transparentnost a legislativu. Jiří Pospíšil, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče, dále podotýká, že by bylo jen dobře, kdyby byly regulované a odstraňované ty předzahrádky, které jsou naddimenzované nebo nějakým způsobem hyzdí historické centrum Prahy, potažmo narušují průchodnost ulicemi a prostranstvími.

Podnikatelům v Praze je nájemné sníženo o 50 % při provozu v zimním období (od listopadu do března) a navíc jim bude cena nájemného snížena o 5 Kč za metr čtvereční denně, pokud bude veřejnosti celoročně umožněno využít bezplatně WC a podnik bude viditelně označen samolepkou. O pětinu se naopak nájemné zvýší restauracím, kde bude provoz zahrádky po 22. hodině, a o 10 % v případě, že se vybavení zahrádky nesklízí z pozemku po ukončení provozu.

V Pardubicích budou mít zahrádky více prostoru

Zastupitel Pardubic Vojtěch Jirsa popsal, že se po vzoru dalších měst u nás i ve světě rozhodli vyzkoušet umístění některých předzahrádek až za chodníkem, tedy v dopravním prostoru. Tím se zvětší plocha předzahrádek, ale hlavně dojde ke zklidnění dopravy, po kterém dlouho volali místní rezidenti a živnostníci a které si tato část města, vjezd na hlavní náměstí, jistě zaslouží, dodává. Návrh předzahrádek a jejich umístění zpracoval odbor hlavního architekta, byl konzultován jak s památkáři, odborem dopravy, dopravní policií, tak s provozovateli místních vináren a kaváren. Mezi očekávané přínosy patří zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti a komfortu pohybu, eliminace nelegálního parkování v obytné zóně, snížení vibrací souvisejících s rychlou jízdou na dlažbě, zvětšení plochy předzahrádek a jejich materiálové a vizuální sjednocení ulice.

Zlínští podnikatelé budou nově platit nájem

Město Zlín patřilo k těm, kde byly restaurační zahrádky zdarma. To se změnilo na základě rozhodnutí zastupitelů s účinností od 1. května 2023. Jako důvod bylo uvedeno, že doposud neplatili poplatek provozovatelé restauračních zahrádek, kteří měli souvisle otevřeno od června do konce září, což splňují prakticky všichni tito provozovatelé. Vedoucí Odboru majetkové správy Magistrátu města Zlína Eva Husáková k tomu doplnila, že město nemá z tohoto typu užívání veřejného prostranství dlouhodobě žádný příjem, a to i přesto, že se často jedná o městské pozemky někdy v atraktivních lokalitách centra města.

Podnikatelé si mohou při placení vybrat z několika možností: základní denní sazbu, měsíční nebo roční paušál. Výběr typu sazby je primárně na provozovateli, který si může zvolit buď základní denní sazbu a platit podle skutečných dnů užívání veřejného prostranství, nebo si může zvolit platbu paušální částkou, která je oproti základní sazbě ve výsledku zvýhodněná o zhruba dvacet procent, upřesnila Eva Husáková s tím, že se v rámci paušálu nepřihlíží k počtu dnů faktického užívání veřejného prostranství.

Liberec poplatek odpouští

Jak jsme psali dříve, loni v dubnu členové Rady města Liberce a Zastupitelstva města Liberce schválili změnu vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce a stanovili pro rok 2022 nulovou sazbu za předzahrádky, prodejní stánky a vystavené zboží před obchody. Jejich snahou a cílem tehdy bylo podpořit rychlejší ekonomické oživení této oblasti služeb v Liberci. Jak informoval server Liberecká drbna, nově je nulový poplatek stanovený na dobu neurčitou a odpuštění poplatku se dotkne přibližně 50 míst ve městě. Postupně se provozovny zavírají, a pokud se tady posledních pět let bavíme o oživení města, které je poměrně oproti jiným městům chudé na život v ulicích, tak já se moc přimlouvám za to, abychom podpořili podnikatele, kteří tady podnikají, uvedl radní Marek Vávra.

Ceny za zahrádky záleží na městech

Výše poplatků za restaurační zahrádky záleží na městech a jsou dány vyhláškou. Nejčastěji se odvíjí podle dané lokality, využité plochy a počtu dní. Například v Hradci Králové podnikatelé zaplatí 3 koruny za každý i započatý m2 a každý i započatý den. V Olomouci se jedná v zóně A o 3 koruny za m2 denně na dobu do 30 dnů a 2 Kč za m2/den za dobu delší než 30 dnů. U zóny B se pak jedná o 2 Kč/m2 denně (do 30 dnů) a dnů 1 korunu za m2 a den v lhůtě delší než 30 dnů. Ve Zlíně půjde u denní sazby v zóně A (širší centrum města) o 4 koruny za m2 a v zóně B (zbytek města) 2 Kč. Měsíční paušální částka je 100 Kč/m2 v zóně A a 50Kč/m2 v zóně B a roční paušál je 1000 Kč/m2 (zóna A) a 500 Kč/m2 (zóna B). Nájemné v hlavním městě je například na Staroměstském náměstí ve výši minimálně 50 Kč za m2 denně a na Václavském náměstí a v ulicích Na Příkopě, Celetná, 28. října a Na Můstku 35 Kč za m2 denně.