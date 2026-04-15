Město chtělo vyšší daň z nemovitostí pro brownfieldy, zdanilo však i školku

Město Hronov tak nedostatečně zdůvodnilo, proč stanovilo vyšší koeficient právě pro vybrané nemovitosti. Minulý rok soud podobně zrušil opatření obecné povahy (OOP) i města Lovosice.
Koeficienty lze stanovit i opatřením obecné povahy
Pokud chce obec stanovit místní koeficient pro konkrétní jednotlivé nemovité věci, musí tak od roku 2025 učinit opatřením obecné povahy namísto obecně závazné vyhlášky. Místní koeficient musí být přitom stanoven opatřením nediskriminačním a odůvodněným způsobem. Ministerstvo financí tuto novinku vysvětlovalo tím, že chce umožnit obcím cíleněji reagovat na specifika svého území, která nelze podle ministerstva zohlednit v rámci obecně závazných vyhlášek kvůli tomu, že by nebyl naplněn požadavek na jejich obecnost.
Systém funguje tak, že zastupitelstvo obce musí nejdříve schválit návrh opatření obecné povahy, který je následně zveřejněn na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů způsobem umožňujícím i dálkový přístup. K návrhu mohou dotčené osoby (tedy zpravidla firmy) uplatnit připomínky a námitky, které musí být následně vypořádány. Poté zastupitelstvo obce projedná návrh opatření obecné povahy podruhé společně s odůvodněním vypořádávajícím připomínky a námitky vznesené k návrhu opatření obecné povahy. Kromě možnosti námitek a připomínek, pokud jim nebude vyhověno, mají dotčené osoby možnost napadnout vše u soudu či podat podnět k zahájení přezkumného řízení podle správního řádu.
Firmě se nezamlouvala vyšší daň v Hronově
A právě žalobou skončilo zvýšení daně z nemovitých věcí pro rok 2025, které stanovilo opatřením obecné město Hronov. Žalobu podala společnost Textonnia Czech, které se nelíbilo, že opatření mířilo jen na její nemovitosti a nebylo dostatečně obecné a zdůvodněné. Firma také namítala, že město postupovalo nezákonně, když vydalo opatření na základě platné, avšak dosud neúčinné právní úpravy. U krajského soudu firma sice neuspěla, ale NSS její kasační stížnosti vyhověl a zrušil jak rozsudek, tak samotné opatření.
Město mířilo na brownfieldy, ale postihlo o školku, upozornil NSS
NSS sice odmítl argument, že města pro rok 2025 nemohla vydat k dani z nemovitých věcí opatření obecné povahy a odkázal na svůj dřívější rozsudek v obdobném případě, souhlasil však s tím, že opatření nebylo dostatečně zdůvodněno.
Odpůrce totiž v odůvodnění napadeného opatření obecné povahy jen obecně uvedl, že se ve vybraných oblastech nacházejí bývalé výrobní závody ponechané z vůle vlastníků v nevhodném a zdevastovaném stavu, ačkoliv podle jím nerozporovaného tvrzení stěžovatelky jsou na území města Hronov další brownfieldy, které rovněž nepochybně kladou vyšší nároky na infrastrukturu města i životní prostředí a které ovšem nebyly OOP dotčeny. Pokud tedy bylo cílem odpůrce získat finanční prostředky na kompenzaci těchto negativních vlivů od jejich původců, není z odůvodnění napadeného opatření obecné povahy zřejmé, proč tak učinil výhradně ve vztahu k nemovitostem stěžovatelky, v důsledku čehož je OOP nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů, což namítla stěžovatelka již v návrhu, vysvětlil v rozsudku NSS.
Soud také upozornil, že ačkoli město argumentovalo tím, že cílí na brownfieldy, které vytváří negativní externality, vyšší místní koeficient k dani se týkal i pozemku, na němž je provozováno předškolní zařízení.
Opatření bylo loni zrušeno i v Lovosicích
Město Hronov není přitom prvním, kterému soudy opatření obecné povahy k dani z nemovitých věcí zrušily. Loni v srpnu prohrály obdobný spor i Lovosice, se kterými se soudila společnost Lovochemie z holdingu Agrofert. Podle NSS bylo i tomto případě odůvodnění opatření nedostatečné a město se v něm protiřečilo ohledně rozhodných kritérií pro zařazení pozemků a nemovitostí do vyšší daňové zátěže, která navíc nebyla stanovena jasně.
Nebylo například zřejmé, zda město chtělo vyšší daní zatížit majitele pozemků anebo majitele budov umístěných v označených plochách.
Jakkoliv zpravidla půjde o stejné osoby, nemusí tomu tak být vždy. Kritéria pro vymezení nemovitostí s vyšším zdaněním pak nebyla nastavena přezkoumatelně. V neposlední řadě nebylo zřejmé vymezení ploch dle územního plánu, které určují okruh nemovitostí s vyšším koeficientem. Nejvyšší správní soud proto nesouhlasí se stěžovatelem, že by v odůvodnění zásadní teze byly. Odůvodnění sice obsahuje výčet postihovaných negativních vlivů (dopravní zátěž, hluk, prach), nicméně krajský soud správně vytkl jinou vadu odůvodnění – nepřezkoumatelnost zařazení konkrétních nemovitostí do vyššího koeficientu. Krajský soud správně shledal, že napadené opatření obecné povahy je nepřezkoumatelné, jelikož protichůdně vyjevuje objektivní a racionální kritéria. V takovém případě nelze přezkoumat splnění podmínek pro zákaz svévole a zajištění rovnosti a je namístě napadené opatření zrušit, uzavřel tehdy NSS.