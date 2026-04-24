Město omylem zvýšilo daň z nemovitostí u bytů, pokusilo se to hodit na berňák

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 3 minuty
Říčanské majitele bytů zaskočilo, že jim finanční správa pro letošek spočítala vyšší daň z nemovitostí. Město zareagovalo tím, že šlo o pochybení finanční správy. Ve skutečnosti ale pochybilo zastupitelstvo, které skutečně vyšší daň pro byty schválilo.

Město Říčany si totiž nesprávně vyložilo zákon. Že je pravda na straně finanční správy, potvrzuje daňový expert i veřejný právní výklad ministerstva vnitra.

Říčany tvrdí, že finanční správa udělala u daně z bytů chybu

Město Říčany vydalo ve čtvrtek rozhořčenou tiskovou zprávu, podle které udělala finanční chybu a předepsala vlastníkům bytů v Říčanech vyšší daň z nemovitostí. Město stojí na straně obyvatel a vlastníků bytů. Rád bych ubezpečil všechny Říčaňáky, že město činí maximum pro to, aby finanční úřad zjednal nápravu. Cílem města je, aby u bytů byla daň stejná jako v minulém roce, komentoval starosta David Michalička.

Finanční úřad je státní institucí, která nijak nespadá pod město a je řízena Ministerstvem financí ČR. Aktuálně analyzujeme možnosti, jak by město mohlo bránit své občany, resp. vlastníky bytů, kteří mohli být poškozeni tímto nestandardním postupem finančního úřadu, doplnil tajemník městského úřadu Jaroslav Brandejs.

Podle názoru města použil finanční úřad chybný výklad, když byty nezařadil do „obytných budov“, nýbrž do zbytkové kategorie „ostatní zdanitelné jednotky“. Pro obytné budovy totiž město stanovilo místní koeficient 3, zatímco pro ostatní zdanitelné jednotky koeficient 5. Jak uvedly Říčany v tiskové zprávě, cílem města v posledních letech bylo a je zpoplatnit zejména logistické a průmyslové areály a nikoli měnit daň u bytů.

Podle berňáku pochybily Říčany

Vůči vyjádření Říčan se ovšem ohradila finanční správa, která upozornila, že jen stanovila daň podle obecně závazné vyhlášky schválené zastupitelstvem. Finanční správa se musí vydanou vyhláškou řídit, přestože zastupitelstvo dodatečně zjistilo, že si při formulování vyhlášky mylně vyložilo zákon. I když bychom městu rádi pomohli omyl napravit, finanční úřad nemohl pro stanovení daně použít jiný koeficient, než město v rámci svého zákonného zmocnění uvedlo v obecně závazné vyhlášce, napsala finanční správa.

Pravdu má finanční správa, chybu udělaly Říčany

A nutno říct, že pravda je na straně finanční správy a chybu skutečně udělalo říčanské zastupitelstvo. Jak upřesnil pro server Podnikatel.cz daňový expert Petr Koubovský, schválená vyhláška zvyšuje místní koeficient pro byty na hodnotu 5. Zákon mluví jasně, jednotka – byt, spadá skutečně pod kategorii „ostatní zdanitelná jednotka“. Pokyny k vyplnění formuláře to také zmiňují. Tedy dle vydané vyhlášky obce skutečně byty musí podléhat místnímu koeficientu 5, potvrdil Petr Koubovský, vedoucí sekce majetkových daní při Komoře daňových poradců ČR a daňový poradce ze společnosti Rödl Tax.

Ostatně i právní výklad ministerstva vnitra z roku 2024 říká, že byty spadají pod ostatní zdanitelné jednotky. Ve výkladu se uvádí:

Pro účely předmětného zákona tvoří skupinu:

  • „obytných budov“ budovy obytných domů a ostatní budovy, s výjimkou budovy garáže, pokud tyto ostatní budovy tvoří příslušenství k budově obytného domu 
  • „ostatních zdanitelných jednotek“ zdanitelné jednotky jiné než dle § 10a odst. 1 písm. c) až f) zákona o dani z nemovitých věcí – zjednodušeně řečeno, ve většině případů bytové jednotky.

Říčany tak tím, že zvýšily místní koeficient pro ostatní zdanitelné jednotky z 3 na 5 skutečně, ač omylem, zvýšily daň z nemovitostí majitelům bytů.

Říčany nejsou jediné, kdo změnil daň omylem

Říčany ovšem nejsou jediné, které daň z nemovitých věcí změnily v posledních letech jinak, než původně zamýšlely. Například v Chodově v Karlovarském kraji omylem zvýšili pro rok 2025 daň všem obyvatelům. Město totiž stanovilo místní koeficient 1,6 pro všechny obytné budovy a stavební pozemky, což znamenalo, že se základní koeficient 2, který je v Chodově už nyní, navíc nově násobil 1,6. Všem obyvatelům tak daň vzrostla. Město nepočítalo s tím, že dochází u zmíněných nemovitostí k násobení místního koeficientu a koeficientu stanoveného zákonem dle velikosti obce.

Chybu ve vyhlášce udělali i v Litoměřicích a Litomyšli, v obou městech si toho však včas všimli a stihli vyhlášku opravit.

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

