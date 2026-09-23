Minimální mzda a zaručený plat od roku 2027. Zdaleka nejde jen o čísla

Co se dozvíte v článku
Od roku 2025 se výrazně změnila pravidla odměňování. Stanovování minimální mzdy s dostatečným předstihem přineslo předvídatelnost a jistotu jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. O výši minimální mzdy pro rok 2027 již bylo rozhodnuto, přestože nařízení vlády a sdělení MPSV ve Sbírce zákonů teprve vyjdou, a to nejpozději 30. září 2026. Jiné je to se zaručeným platem, tato oblast se novelou zákoníku práce výrazně změní.
Minimální mzda
Zákoník práce stanovuje mechanismus výpočtu minimální mzdy, zatímco parametrické nastavení valorizačního mechanismu určuje nařízení vlády. Vláda má povinnost každé dva roky stanovit nařízením koeficienty, které se následně použijí pro výpočet minimální mzdy. Postupně by tak mělo být dosaženo relace minimální mzdy k průměrné mzdě ve výši 47 procent v roce 2029.
Minimální mzda je nejnižší přípustnou výší odměny za práci zaměstnance. Toto ustanovení je aktuálně platné pouze pro zaměstnance odměňované mzdou (podnikatelská sféra) a zaměstnance konající práci v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr.
Měsíční minimální mzda bude v roce 2027 činit 24 900 Kč a hodinová minimální mzda činí 148,30 Kč. Zaměstnanci, který má sjednánu kratší pracovní dobu nebo který neodpracoval v kalendářním měsíci pracovní dobu odpovídající stanovené týdenní pracovní době, se měsíční minimální mzda sníží úměrně k odpracované době. Naopak u zaměstnance se zkrácenou pracovní dobou se hodinová mzda úměrně zvyšuje.
Tabulka zobrazuje měsíční minimální a hodinovou sazbu minimální mzdy při zkrácené stanovené týdenní pracovní době podle § 79 zákoníku práce, kupříkladu ve dvousměnných, vícesměnných a nepřetržitých provozech.
|Týdenní pracovní doba
|Měsíční minimální mzda
|Hodinová minimální mzda
|40 hodin
|24 900 Kč
|148,30 Kč
|37,5 hodin
|24 900 Kč
|158,20 Kč
|38,75 hodin
|24 900 Kč
|153,10 Kč
Je aktuální zvýšení minimální mzdy podle vás adekvátní?
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Za dobu práce ve ztíženém pracovním prostředí přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek. Vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely odměňování, výši příplatku a podmínky pro jeho poskytování stanoví vláda nařízením. Jde o nařízení vlády č. 443/2024 Sb., o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí činí nejméně 10 % minimální mzdy. Pro rok 2027 půjde o částku 14,90 Kč za každou hodinu výkonu práce se ztěžujícím vlivem.
Zaručený a minimální plat
Odměňování ve státní sféře čeká významné změny. Jsou součástí návrhu novely zákoníku práce (sněmovní tisk č. 300), která do českého právního řádu promítá evropskou směrnici o transparentnosti odměňování. Především se navrhuje zrušení institutu zaručeného platu, nejnižší možná přípustná úroveň platu má být stanovena na úrovni měsíční minimální mzdy podle § 111 zákoníku práce. Již nebude možné, aby zaměstnavatelé ve státní sféře dorovnávali úroveň zaručeného platu osobním příplatkem. Celé ustanovení § 112 zákoníku práce (zaručený plat) má být vypuštěno. V této souvislosti budou přepracovány platové tabulky. Plánuje se snížení na osm platových stupňůze současných dvanácti, začátek přitom musí být vždy alespoň na úrovni minimální měsíční mzdy v souladu s upraveným § 111 zákoníku práce. Třídy mají být zachovány v současné podobě (šestnáct platových tříd). Aby nedošlo při případných následných změnách stupnic platových tarifů prováděcím právním předpisem k úplné nivelizaci platových tarifů, navrhuje se, aby minimální odstup sousedících platových tarifů činil nejméně 4 %.
Navrhuje se však změna u § 123 odst. 6 písm. e) a f) zákoníku práce. Podstatou úpravy je umožnit zvláštní způsob určení platového tarifu i pro zaměstnance v pracovním poměru napříč veřejnými službami a správou, kteří nejsou státními zaměstnanci, tak, aby byly využity materiální definiční znaky klíčového státního zaměstnance s ohledem a jeho kompetence a na specifika výkonu práce. Jak popisuje důvodová zpráva k návrhu novely zákona, platový tarif bude možné takovému zaměstnanci určit v rámci rozpětí mezi nejnižším a nejvyšším platovým tarifem v jedenácté až šestnácté platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen, avšak takto určený platový tarif bude muset dosahovat nejméně výše platového tarifu, která by jinak zaměstnanci příslušela podle míry započitatelné praxe a tzv. náhradních dob. Nebylo by logické, aby zaměstnavatel určil tarif v nižší výši.
Speciální změny se pak připravují pro pedagogické pracovníky v postavení třídních učitelů, vedoucích oddělení na konzervatořích a základních uměleckých školách a vedoucích studijních skupin na vyšších odborných školách. Konkrétní rozpětí výše příplatku a podrobnější podmínky jeho poskytování budou nadále stanoveny nařízením vlády. Zákonodárci tím chtějí přispět ke zvýšení atraktivity výkonu činnosti třídního učitele a dalších odborných funkcí ve školství.
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí ve státní sféře
Podle § 128 odst. 3 zákoníku práce se stanovuje příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí v rozpětí 5 % až 15 % měsíční minimální mzdy. Matematickým výpočtem vychází rozpětí od 1245 Kč do 3735 Kč měsíčně (přesnou korunovou částku pro rok 2027 vyhlásí MPSV ve Sbírce zákonů do konce měsíce září).