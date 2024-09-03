Minimální mzda bude v roce 2025 vyšší, než se původně počítalo

Důvodem je nová makroekonomická predikce ministerstva financí, která počítá s vyšší průměrnou mzdou v příštím roce, než kterou odhadovala předchozí predikce. Minimální mzda tak bude v roce 2025 činit 20 800 Kč.
Platí nový valorizační mechanismus
Od roku 2025 je pro určení výše minimální mzdy stanoven valorizační mechanismus. Nově se minimální mzda vypočítá jako součin predikce průměrné mzdy v národním hospodářství pro příslušný kalendářní rok a koeficientu, který stanoví vláda nařízením na následující dva roky, přičemž se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.
Při určování koeficientu pak vláda musí zohlednit analýzu základních povinných kritérií přiměřenosti minimální mzdy (kupní sílu zákonných minimálních mezd s ohledem na životní náklady, obecnou úroveň mezd a jejich rozdělení, tempo růstu mezd, dlouhodobou vnitrostátní míru produktivity a její vývoj).
Relace minimální a průměrné mzdy bude na základě tohoto nařízení v následujících dvou letech automaticky zvyšována. To povede k tomu, že vývoj minimální mzdy bude pro zaměstnavatele i zaměstnance předvídatelný, komentoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
Cílem MPSV je dosažení relace minimální mzdy k průměrné mzdě ve výši 47 % do roku 2029. Tato relace bude tedy v následujících letech postupně rovnoměrně zvyšována každý rok o 1,2 p. b.
Základní sazba minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí od 1. ledna 2024 nejméně 18 900 Kč za měsíc nebo 112,50 za hodinu.
Původní odhad byl 20 600 Kč
Když MPSV posílalo před měsícem do připomínkového řízení návrh nařízení vlády o koeficientu pro výpočet minimální mzdy v roce 2025 a 2026, odhadovalo na základě dubnové predikce ministerstva financí a navrhovaných koeficientů, že by minimální mzda měla v roce 2025 činit 20 600 Kč. Koeficienty budou dle návrhu činit 0,422 pro rok 2025 a 0,434 pro rok 2026. Vzhledem k tomu, že podle dubnové makroekonomické predikce měla průměrná mzda v roce 2025 činit 48 643 Kč a v roce 2026 50 912 Kč, vypočítalo MPSV pro rok 2025 minimální mzdu ve výši 20 600 Kč (48 643 × 0,422) a pro rok 2026 ve výši 22 100 (50 912 × 0,434).
Minimální mzda nakonec bude 20 800 Kč
Ministerstvo financí ovšem mezitím vydalo novou makroekonomickou predikci, ve které počítá v příštích letech s vyšší průměrnou mzdou. V roce 2025 by měla činit 49 233 Kč (vydáno již v oficiálním sdělení ministerstva financí) a o rok později 51 761 Kč. To znamená, že nakonec bude minimální mzda vyšší, než se původně předpokládalo. V příštím roce půjde o 20 800 Kč (49 233 × 0,422). Pro rok 2026 se predikce zřejmě ještě změní, ale dle posledních odhadů by šlo o 22 500 Kč (51 761 × 0,434). Konečná výše minimální mzdy bude pro příští rok vyhlášena sdělením MPSV ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv do 30. září 2024 a pro rok 2026 do 30. září 2025.
Koeficient pro rok 2026 se ještě může změnit
Přestože se koeficienty stanoví na následující dva roky, vláda může v případě podstatné změny vnitrostátních ekonomických podmínek změnit svým nařízením hodnotu koeficientu pro zbytek dvouletého období. Pro rok 2026 tak teoreticky může dojít příští rok ještě ke změně.
Jak se určí hodinová minimální mzda
Co se týče hodinové minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin, vypočte se jako podíl měsíční minimální mzdy a průměrného počtu pracovních hodin připadajících v kalendářním roce, pro který se výpočet provádí, na jeden kalendářní měsíc. Do počtu pracovních hodin se nebudou počítat pracovní hodiny, na které připadá při rovnoměrném rozvržení pracovní doby do pětidenního pracovního týdne v kalendářním roce svátek.
Ruší se zaručená mzda
Další novinkou pro rok 2025 je, že dojde ke zrušení zaručené mzdy. Nově bude pouze tzv. zaručený plat pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, přičemž zaměstnanci v soukromé sféře budou před nepřiměřeně nízkým oceněním práce chránění minimální mzdou stanovenou dle valorizačního mechanismu a prostřednictvím kolektivního vyjednávání.
U zaručeného platu pak dojde ke snížení počtu skupin prací ze současných 8 skupin na 4. Nejnižší úroveň zaručeného platu se stanoví:
- v 1. skupině prací na úrovní 1násobku minimální mzdy,
- ve 2. skupině prací na úrovni 1,2násobku minimální mzdy,
- ve 3. skupině prací na úrovni 1,4násobku minimální mzdy,
- ve 4. skupině prací na úrovni 1,6násobku minimální mzdy.
Rozdělení prací do 4 skupin odstupňovaných podle kvalifikační náročnosti vykonávaných prací stanoví vláda nařízením, které bude vydáno do konce září.
Pro letošní rok tak naposledy platí tyto úrovně zaručené mzdy:
|Skupina prací
|Hodinová zaručená mzda 2023
|Hodinová zaručená mzda 2024
|Měsíční zaručená mzda 2023
|Měsíční zaručená mzda 2024
|Odpovídá platové třídě ve státní sféře
|1
|103,80 Kč
|112,50 Kč
|17 300 Kč
|18 900 Kč
|1 + 2
|2
|106,50 Kč
|116,10 Kč
|17 900 Kč
|19 500 Kč
|3 + 4
|3
|117,50 Kč
|126,80 Kč
|19 700 Kč
|21 300 Kč
|5 + 6
|4
|129,80 Kč
|129,80 Kč
|21 800 Kč
|21 800 Kč
|7 + 8
|5
|143,30 Kč
|143,30 Kč
|24 100 Kč
|24 100 Kč
|9 + 10
|6
|158,20 Kč
|158,20 Kč
|26 600 Kč
|26 600 Kč
|11 + 12
|7
|174,70 Kč
|174,70 Kč
|29 400 Kč
|29 400 Kč
|13 + 14
|8
|207,60 Kč
|225,00 Kč
|34 600 Kč
|37 800 Kč
|15 + 16