Minimální mzda bude v roce 2026 nižší, než se původně předpokládalo

Důvodem je nová makroekonomická predikce ministerstva financí, která počítá s nižší průměrnou mzdou v příštím roce, než kterou odhadovala předchozí predikce. Minimální mzda tak bude v roce 2026 činit 22 400 Kč.
Co se dozvíte v článku
Od roku 2025 platí valorizační mechanismus
Od roku 2025 je pro určení výše minimální mzdy stanoven valorizační mechanismus. Minimální mzda se stanovuje jako součin predikce průměrné mzdy v národním hospodářství pro příslušný kalendářní rok a koeficientu, který stanoví vláda nařízením na následující dva roky, přičemž se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.
Při určování koeficientu pak vláda musí zohlednit analýzu základních povinných kritérií přiměřenosti minimální mzdy (kupní sílu zákonných minimálních mezd s ohledem na životní náklady, obecnou úroveň mezd a jejich rozdělení, tempo růstu mezd, dlouhodobou vnitrostátní míru produktivity a její vývoj).
Cílem je dosažení relace minimální mzdy k průměrné mzdě ve výši 47 % do roku 2029. Podíl na průměrné mzdě je tedy každý rok rovnoměrně zvyšován o 1,2 p. b.
Původní odhad byl 20 600 Kč
Když MPSV posílalo před měsícem do připomínkového řízení návrh nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců, odhadovalo v něm na základě dubnové predikce ministerstva financí a navrhovaných koeficientů, že by minimální mzda měla v roce 2026 činit 22 600 Kč.
Vzhledem k tomu, že podle dubnové makroekonomické predikce měla průměrná mzda v roce 2026 činit 51 870 Kč, vypočítalo MPSV původně pro rok 2026 minimální mzdu ve výši 22 600 Kč (51 870 × 0,434).
Minimální mzda nakonec bude 22 400 Kč
Ministerstvo financí ovšem mezitím vydalo novou makroekonomickou predikci, ve které počítá v příštích letech s nižší průměrnou mzdou. V roce 2026 by měla činit 51 497 Kč. To znamená, že nakonec bude minimální mzda nižší, než se původně předpokládalo. V příštím roce půjde o 22 400 Kč (51 497 × 0,434). Pro rok 2027 se predikce zřejmě ještě změní, ale dle posledních odhadů by šlo o 24 100 Kč (54 020 × 0,446). Konečná výše minimální mzdy bude pro příští rok vyhlášena sdělením MPSV ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv do 30. září 2025 a pro rok 2026 do 30. září 2026.
Koeficient pro rok 2027 se ještě může změnit
Protože se koeficienty stanovují na následující dva roky, pro rok 2027 a 2028 se bude schvalovat nové nařízení a může tak dojít ke změně.
Jak se určí hodinová minimální mzda
Co se týče hodinové minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin, vypočítá se jako podíl měsíční minimální mzdy a průměrného počtu pracovních hodin připadajících v kalendářním roce, pro který se výpočet provádí, na jeden kalendářní měsíc. Do počtu pracovních hodin se nepočítají pracovní hodiny, na které připadá při rovnoměrném rozvržení pracovní doby do pětidenního pracovního týdne v kalendářním roce svátek.
Jak se změní zaručené platy v roce 2026
Od roku 2025 sice došlo ke zrušení zaručené mzdy, stále se však stanovuje tzv. zaručený plat pro zaměstnance ve veřejných službách a správě. U zaručeného platu nicméně došlo ke snížení počtu skupin prací z dřívějších 8 skupin na 4. Nejnižší úroveň zaručeného platu by tak pro rok 2026 měla být:
- v 1. skupině prací na úrovní 1násobku minimální mzdy (pro rok 2026 má jít o 22 400 Kč),
- ve 2. skupině prací na úrovni 1,2násobku minimální mzdy (26 880 Kč),
- ve 3. skupině prací na úrovni 1,4násobku minimální mzdy (31 360 Kč),
- ve 4. skupině prací na úrovni 1,6násobku minimální mzdy (35 840 Kč).
