Minimální mzda se v roce 2027 rekordně zvýší, otázkou je jen, o kolik přesně

Pro rok 2028 pak bude koeficient 0,458 (tedy 45,8 %), což by při stávající predikci znamenalo minimální mzdu ve výši 26 900 Kč. Stále nicméně platí, že definitivně jasno bude až po zveřejnění srpnové makroekonomické predikce.
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Od roku 2025 platí valorizační mechanismus
Od roku 2025 se výše minimální mzdy stanovuje za pomoci valorizačního mechanismu. Nově se minimální mzda vypočítá jako součin predikce průměrné mzdy v národním hospodářství pro příslušný kalendářní rok a koeficientu, který stanoví vláda nařízením na následující dva roky, přičemž se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.
Při určování koeficientu pak vláda musí zohlednit analýzu základních povinných kritérií přiměřenosti minimální mzdy (kupní sílu zákonných minimálních mezd s ohledem na životní náklady, obecnou úroveň mezd a jejich rozdělení, tempo růstu mezd, dlouhodobou vnitrostátní míru produktivity a její vývoj). Cílem je podle ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) dosažení relace minimální mzdy k průměrné mzdě ve výši 47 % do roku 2029. Pro rok 2026 činí koeficient 0,434.
Minimální mzda v roce 2027 rekordně vzroste
Podle návrhu nařízení vlády o koeficientu pro výpočet minimální mzdy budou v letech 2027 a 2028 koeficienty činit 0,446 pro rok 2027 a 0,458 pro rok 2028.
Vzhledem k tomu, že podle poslední makroekonomické predikce by průměrná mzda měla v roce 2027 činit 55 795 Kč, vzrostla by minimální mzda v příštím roce na 24 900 Kč. Šlo by o nejvyšší meziroční nárůst v historii (o 2500 Kč). Doposud nejvíce vzrostla minimální mzda v roce 2025, a to o 1900 Kč. Srpnová predikce sice odhady průměrné mzdy ještě upraví, předpokládanou výši minimální mzdy to však změní maximálně jen o stokoruny.
Jak se změní zaručené platy v roce 2027
Od roku 2025 sice došlo ke zrušení zaručené mzdy, stále se však stanovuje tzv. zaručený plat pro zaměstnance ve veřejných službách a správě. U zaručeného platu nicméně došlo ke snížení počtu skupin prací z dřívějších 8 skupin na 4. Nejnižší úroveň zaručeného platu by pro rok 2027 dle dubnové predikce činila:
- v 1. skupině prací 24 900 Kč,
- ve 2. skupině prací 29 880 Kč,
- ve 3. skupině prací 34 860 Kč,
- ve 4. skupině prací 39 840 Kč.
Koeficient pro rok 2028 se ještě může změnit
Přestože se koeficienty stanoví na následující dva roky, vláda může v případě podstatné změny vnitrostátních ekonomických podmínek změnit svým nařízením hodnotu koeficientu pro zbytek dvouletého období. Pro rok 2028 tak teoreticky může dojít příští rok ještě ke změně.
Kolik změna bude stát
Ministerstvo práce a sociálních věcí ve zprávě RIA odhaduje, že nárůst minimální mzdy bude znamenat zvýšení ročních mzdových nákladů zaměstnavatelů ve mzdové (podnikatelské) sféře o cca 5,9 miliardy Kč v roce 2027 a o dalších cca 4,7 miliardy Kč v roce 2028. V platové sféře by nárůst mzdových nákladů v souvislosti se zvýšením nejnižších úrovní zaručeného platu byl cca 20,61 miliardy Kč, resp. o dalších cca 25,67 miliardy Kč v roce 2028.