Minimální zálohy na sociální pojištění OSVČ klesnou, schválili opětovně poslanci

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
Poslanecká sněmovna přehlasovala podle očekávání veto Senátu a schválila snížení minimálních záloh OSVČ na sociální pojištění. Novela nabyde účinnosti pravděpodobně v červenci.

Novela zároveň mění minimální zálohy zpětně od začátku letošního roku, přičemž rozdíl v zaplacených zálohách si půjde nechat vrátit. OSVČ s paušální daní si pak budou moct snížit jednu platbu paušální daně.

Co se dozvíte v článku
  1. Minimální zálohy na sociální pojištění klesnou zpětně
  2. Rozdíl mezi zálohami si půjde nechat vrátit
  3. U paušální daně si půjde snížit jednu platbu
  4. Kdy zákon nabyde účinnosti? 

Minimální zálohy na sociální pojištění klesnou zpětně

Poslanecká sněmovna včera přehlasovala veto Senátu a opětovně schválila návrh zákona, který pro letošní rok (a další roky) ponechává minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění OSVČ hlavních na 35 % průměrné mzdy. Dle dříve platné legislativy totiž od roku 2026 stoupl minimální vyměřovací základ na 40 % a minimální zálohy na sociální pojištění se tak zvýšily z 4759 Kč na 5720 Kč. Zálohu v této výši tak OSVČ musí platit do té doby, než nabyde účinnosti zmíněná novela. Následně pak minimální záloha klesne o 715 Kč na 5005 Kč.

Rozdíl mezi zálohami si půjde nechat vrátit

Zároveň novela počítá s tím, že v roce 2026 v období před účinností navrhovaného zákona rozdíl mezi zaplacenou zálohou na pojistné z nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu ve výši 40 % průměrné mzdy a zálohou na pojistné, která by byla stanovena podle navrhované úpravy z nejnižšího měsíčního vyměřovacího základu ve výši 35 % průměrné mzdy, si půjde nechat vrátit. OSVČ však bude muset podat žádost. 

Pokud příslušná územní správa sociálního zabezpečení žádosti vyhoví, rozdíl na zálohách zašle OSVČ do 2 měsíců ode dne jejího podání na účet, ze kterého OSVČ platí zálohy na pojistné, případně způsobem, který osoba samostatně výdělečně činná v žádosti určí. Pokud má být částka vyplacena v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence, bude náklady na doručení platit OSVČ. Žadatel rovněž bude vyrozuměn písemným nebo elektronickým oznámením. V případě nevyhovění žádosti zašle ÚSSZ žadateli písemné oznámení a poučení, že v případě nesouhlasu může do 30 dnů požádat o vydání rozhodnutí.

Jestliže OSVČ o vrácení uvedeného rozdílu nepožádá, zohlední se zaplacená záloha při stanovení pojistného za rok 2026 (tj. bude nižší nedoplatek na pojistném nebo vznikne přeplatek na pojistném) při podání přehledu.

U paušální daně si půjde snížit jednu platbu

Zastavení nárůstu minimálního vyměřovacího základu u sociálního pojištění se projeví i v prvním pásmu paušální daně OSVČ, ve kterém se platí minimální částka zdravotního pojistného, 1,15násobek minima sociálního pojistného a daň ve výši 100 Kč. V druhém pásmu OSVČ hradí 16 745 Kč a v třetím 27 139 Kč. 

V prvním pásmu tak paušální daň sice letos vzrostla na 9984 Kč, nakonec by ale měla klesnout „jen“ na 9162 Kč měsíčně. V druhém a třetím pásmu zůstane stejná. Zatímco u sociálního pojištění půjde požádat o vrácení přeplatku, u paušální daně bude jiný postup. Oproti zálohám na sociální pojištění sice nepůjde požádat o vrácení přeplatku, OSVČ si ale bude moct snížit další platbu paušální daně. 

Kdy zákon nabyde účinnosti? 

Jestli normu podepíše i prezident a vyjde ve Sbírce zákonů ČR v červnu, půjde nižší zálohy zaplatit prvně za červenec.

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

