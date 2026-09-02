Podnikatel.cz  »  Byznys

Ministerstvo chystá roadshow k EET 2.0 v 10 městech. Některé semináře budou placené

Daniel Morávek
Dnes
Doba čtení: 2 minuty
přidejte názor

Sdílet

Ministerstvo financí ve spolupráci s finanční správou připravuje Roadshow k EET 2.0 – sérii informačních seminářů pro podnikatele. V plánu je navštívit celkem 10 měst, přičemž v Praze proběhne seminářů hned několik.
Přidat mezi oblíbené zdroje na Googlu

Kromě Prahy se semináře uskuteční i v Brně, Plzni, Liberci, Ostravě, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Karlových Varech a Chebu. Semináře budou pořádány s podnikatelskými asociacemi a účast na některých z nich bude placená.

Co se dozvíte v článku
  1. Rozjíždí se roadshow k EET 2.0
  2. Část seminářů bude zpoplatněná
  3. K EET 2.0 byl spuštěn i nový web a infolinka

Rozjíždí se roadshow k EET 2.0

Ministerstvo financí společně s finanční správou rozjíždí Roadshow EET 2.0, sérii seminářů pro podnikatele. Cílem roadshow je podle ministerstva představit připravovaný systém EET 2.0 srozumitelně, prakticky a přímo v regionech. Podnikatelé získají aktuální informace o podobě EET 2.0 a jejím fungování, včetně praktických rad ohledně přípravy. Semináře nabídnou i prostor pro dotazy a diskusi.

Část seminářů bude zpoplatněná

Jednotlivá setkání jsou organizována ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociací cestovních kanceláří a agentur, Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, Hospodářskou komorou ČR a Česko-vietnamským vzdělávacím institutem. Některé budou zdarma, jiné zpoplatněné.

První seminář proběhne 17. září v Praze ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR. Účast stojí 242 Kč. 30. září pak bude následovat další seminář v Praze, tentokrát ve spojení s Asociací cestovních kanceláří a agentur a Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR. Účast na tomto semináři bude zdarma. Následovat budou další setkání v Praze, Liberci, Pardubicích, Jihlavě, Karlových Varech, Plzni, Brně, Ostravě, Hradci Králové a Chebu.

MM_AIvideo

Přehled seminářů k EET 2.0

Datum Město
17. září Praha
30. září Praha
1. října Liberec
6. října Pardubice
12. října Jihlava
20. října Karlovy Vary
27. října Praha
18. listopadu Plzeň
19. listopadu Brno
1. prosince Ostrava
2. prosince Hradec Králové
Termín ještě bude upřesněn Cheb

K EET 2.0 byl spuštěn i nový web a infolinka

Ministerstvo financí s finanční správou dnes rovněž spustily na adrese eet.gov.cz nový web k elektronické evidenci tržeb, kde mohou podnikatelé zjistit všechny možné informace k EET 2.0. Na webu by navíc v budoucnu měly přibýt různé návody, které podnikatele provede přípravou na spuštění EET 2.0, které je v plánu od 1. ledna 2027. Web nabízí také odpovědi na nejčastější otázky či harmonogram projektu.

Finanční správa pak zprovoznila i infolinku k EET 2.0 na čísle 953 109 109, kde mohou podnikatelé od pondělí do čtvrtka od 9.00 do 17.00 hodin a v pátek od 9.00 do 14.00 hodin získat odpovědi na otázky, které se týkají EET 2.0. Na dotazy odpovídají proškolení zaměstnanci finančních úřadů přímo. Pokud operátor nebude mít potřebnou informaci okamžitě k dispozici, převezme telefonní kontakt a po získání odpovědi se ozve zpět. Současně může být zapojeno až 35 operátorů.

Jak bude vypadat EET 2.0 a doprovodné daňové změny? Připravili jsme detailní přehled Přečtěte si také:

Jak bude vypadat EET 2.0 a doprovodné daňové změny? Připravili jsme detailní přehled

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Daniel Morávek

Daniel Morávek

Je zástupcem šéfredaktora Podnikatel.cz a zajímá se o novinky a změny v legislativě s dopadem na byznys. Věnuje se také analýzám a komentuje aktuální dění. 

Témata:

Kvíz týdne

KVÍZ: Pravda, nebo lež? Jak dobře znáte legendární československé retroznačky?
1/10 otázek
Spustit kvíz


Komerční sdělení

Školení pro účetní
Podzimní novinky pro mzdové účetní 2026
15. 9. 2026
9:00
Více
Fakturace v praxi roku 2026
5. 10. 2026
9:00
Více
Změny v personální a mzdové oblasti v r. 2027
2. 11. 2026
9:00
Více

Důležité změny

Důchodová reforma

Pro zaměstnavatele

Začínající podnikatel

Daňový portál

Užitečné nástroje

Online školení: Podzimní novinky pro mzdové účetní
VÍC INFO
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).