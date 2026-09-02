Ministerstvo chystá roadshow k EET 2.0 v 10 městech. Některé semináře budou placené

Kromě Prahy se semináře uskuteční i v Brně, Plzni, Liberci, Ostravě, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Karlových Varech a Chebu. Semináře budou pořádány s podnikatelskými asociacemi a účast na některých z nich bude placená.
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Rozjíždí se roadshow k EET 2.0
Ministerstvo financí společně s finanční správou rozjíždí Roadshow EET 2.0, sérii seminářů pro podnikatele. Cílem roadshow je podle ministerstva představit připravovaný systém EET 2.0 srozumitelně, prakticky a přímo v regionech. Podnikatelé získají aktuální informace o podobě EET 2.0 a jejím fungování, včetně praktických rad ohledně přípravy. Semináře nabídnou i prostor pro dotazy a diskusi.
Část seminářů bude zpoplatněná
Jednotlivá setkání jsou organizována ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Asociací cestovních kanceláří a agentur, Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, Hospodářskou komorou ČR a Česko-vietnamským vzdělávacím institutem. Některé budou zdarma, jiné zpoplatněné.
První seminář proběhne 17. září v Praze ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR. Účast stojí 242 Kč. 30. září pak bude následovat další seminář v Praze, tentokrát ve spojení s Asociací cestovních kanceláří a agentur a Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR. Účast na tomto semináři bude zdarma. Následovat budou další setkání v Praze, Liberci, Pardubicích, Jihlavě, Karlových Varech, Plzni, Brně, Ostravě, Hradci Králové a Chebu.
Přehled seminářů k EET 2.0
|Datum
|Město
|17. září
|Praha
|30. září
|Praha
|1. října
|Liberec
|6. října
|Pardubice
|12. října
|Jihlava
|20. října
|Karlovy Vary
|27. října
|Praha
|18. listopadu
|Plzeň
|19. listopadu
|Brno
|1. prosince
|Ostrava
|2. prosince
|Hradec Králové
|Termín ještě bude upřesněn
|Cheb
K EET 2.0 byl spuštěn i nový web a infolinka
Ministerstvo financí s finanční správou dnes rovněž spustily na adrese eet.gov.cz nový web k elektronické evidenci tržeb, kde mohou podnikatelé zjistit všechny možné informace k EET 2.0. Na webu by navíc v budoucnu měly přibýt různé návody, které podnikatele provede přípravou na spuštění EET 2.0, které je v plánu od 1. ledna 2027. Web nabízí také odpovědi na nejčastější otázky či harmonogram projektu.
Finanční správa pak zprovoznila i infolinku k EET 2.0 na čísle 953 109 109, kde mohou podnikatelé od pondělí do čtvrtka od 9.00 do 17.00 hodin a v pátek od 9.00 do 14.00 hodin získat odpovědi na otázky, které se týkají EET 2.0. Na dotazy odpovídají proškolení zaměstnanci finančních úřadů přímo. Pokud operátor nebude mít potřebnou informaci okamžitě k dispozici, převezme telefonní kontakt a po získání odpovědi se ozve zpět. Současně může být zapojeno až 35 operátorů.