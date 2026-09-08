Ministerstvo objevilo Ameriku: Zaměstnavatelé potřebují, aby jim někdo poradil s JMHZ

Komunikační kampaň se proto rozšířila a její limit vzrostl na 1,95 milionu korun. To vše kvůli potřebám, které podle ministerstva při uzavření původní smlouvy nebylo možné předvídat „ani při vynaložení náležité péče“.
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JMHZ od počátku provází problémy
JMHZ je projekt, u kterého už si už všichni dotčení zvykli, že neprobíhá, eufemisticky řečeno, úplně podle předpokladů. Chyby, nejasnosti, změny a problémy při zavádění systému už ostatně vydaly na slušnou sbírku článků.
Jů a Hele mají na „zlobišárny“ Mufa, Ju(rečka) a Ju(chelka) zvládli JMHZ zvrtat sami
MPSV zjistilo, že lidé potřebují srozumitelnou komunikaci
O to bizarněji tak působí dodatek ke smlouvě s komunikační agenturou, který se před týdnem objevil v Registru smluv. Pomiňme, že ho ministerstvo zveřejnilo až teď, přestože byl uzavřen už na začátku června. Mnohem zajímavější jsou citace ministerstva z uzavřeného dodatku. MPSV například bezelstně přiznává, že během přípravy implementace „vyšlo najevo“, že cílové skupiny očekávají „výrazně vyšší míru praktické podpory a individuálně srozumitelné komunikace“.
Tak to je opravdu překvapení, že když zaměstnavatelům a mzdovým účetním naprosto od píky změníte způsob, jakým musí státu posílat informace o zaměstnancích, bude potřeba jim vše srozumitelně vysvětlit. Je to poměrně zásadní změna administrativy. A ministerstvo nyní překvapivě zjišťuje, že lidé očekávají, že jim někdo srozumitelně vysvětlí, co všechno se změnilo a jak mají nový formulář vyplňovat a posílat.
Nešlo to předvídat, říká ministerstvo
Přitom už původní smlouva říká, že informace o JMHZ mají být komunikovány „tak, aby byly srozumitelné jak pro odbornou, tak i laickou veřejnost“. Což se ale zjevně nepovedlo, když se následně musel uzavřít dodatek o potřebě „individuálně srozumitelné komunikace“. Opět překvapivě se totiž ukázalo, že když někomu změníte povinnosti, nebude mu stačit několik PR letáků, jak je JMHZ skvělý projekt, který mu usnadní administrativu. Kdo mohl navíc čekat, že lidé by kromě srozumitelnosti ocenili také praktickou podporu, návody, odpovědi na dotazy, reakce na problémy a moderování diskusí? Aby ironie nebylo málo, ministerstvo v dodatku zdůraznilo, že rozsah těchto potřeb nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat „ani při vynaložení náležité péče“.
A tak se komunikační kampaň rozšířila, smlouva prodloužila a finanční limit vzrostl až na 1,95 milionu korun bez DPH. Samotný dodatek samozřejmě není důkazem toho, že je JMHZ zpackaný projekt. To už ostatně ukázal samotný průběh jeho zavádění. Dodatek je zajímavý z jiného důvodu. Dokonale ilustruje, že nemůžete dobře vykomunikovat projekt, který od počátku provází jeden průšvih za druhým.