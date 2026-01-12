Místo valorizačního oznámení důchodů jen informativní dopis. Nejde o chybu

Při přihlášení do služby se vám místo očekávaného valorizačního oznámení zobrazil pouze informativní dopis? Tato situace může být matoucí, ve skutečnosti ale nejde o chybu ani o problém na vaší straně.
Informativní dopis není problém
Pokud se v systému zobrazí informativní dopis místo valorizačního oznámení, znamená to, že dokument zatím nebyl dokončen. Valorizační oznámení se připravuje postupně a u některých klientů může být dostupné o něco později než u jiných. Informativní dopis slouží pouze jako dočasná zpráva, že proces valorizace stále probíhá.
Proč se oznámení nezobrazuje hned
V období valorizace se do systému nahrává několik milionů dokumentů, které se zpracovávají postupně. Není proto možné, aby se všechna valorizační oznámení objevila ve stejný okamžik. Zobrazení informativního dopisu je běžnou součástí tohoto procesu a neznamená, že by se na vaše oznámení zapomnělo nebo že by valorizace neproběhla.
Upozornění přijde e-mailem
Jak ujišťuje Česká správa sociálního zabezpečení na svém webu, jakmile bude valorizační oznámení připraveno, obdržíte automatickou notifikaci na e-mail, který jste zadali při spuštění služby. Teprve poté má smysl se znovu přihlásit a dokument otevřít. Oznámení bude mít stejnou platnost jako papírová verze a bude jej možné také vytisknout.
Není nutné nic řešit ani kontaktovat úřad
V této fázi není potřeba podnikat žádné kroky, opakovaně kontrolovat systém ani kontaktovat Českou správu sociálního zabezpečení. Vše probíhá automaticky a informativní dopis slouží pouze jako přechodné sdělení.
Přihlaste se v den splatnosti důchodu
Nejlepší je službu využít nejdříve v den splatnosti vašeho důchodu. Do té doby už bývá valorizační oznámení ve většině případů dostupné a systém je stabilnější. Tím si zajistíte, že zobrazované informace budou aktuální a bez zbytečných komplikací.