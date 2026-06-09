Místo výkonu práce v novém hlášení: Jak vykázat „celou ČR“?

V rámci JMHZ se jako místo výkonu práce uvádí údaj vycházející z pracovní smlouvy zaměstnance. Ne vždy je však situace jednoznačná. Někteří zaměstnavatelé totiž sjednávají místo výkonu práce šířeji než pouze jednu obec, případně využívají formulaci „celá ČR“.
Jedná se o další ze situací, které přináší praxe při plnění povinností spojených s Jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatele (JMHZ).
Konkrétní dotaz:
Jaké se uvede místo výkonu práce dle pracovní smlouvy u zaměstnanců, kteří mají v pracovní smlouvě uvedeno „celá ČR“ a pro výpočet cestovních náhrad své bydliště?
Finanční správa problematiku vysvěltuje.
Když pracovní smlouva uvádí více obcí nebo celou republiku
Pokud je v pracovní smlouvě jako místo výkonu práce uvedena konkrétní obec, vykáže se právě tato obec. Jestliže je však místo výkonu práce sjednáno šířeji – například jako více obcí nebo celé území České republiky – pro účely JMHZ se jako místo výkonu práce uvádí sídlo zaměstnavatele, respektive plátce daně.
Tento postup se uplatní bez ohledu na to, kde zaměstnanec fakticky vykonává práci.
Bydliště jako místo výkonu práce
Specifická situace nastává v případě, kdy je v pracovní smlouvě jako místo výkonu práce uvedena přímo adresa bydliště zaměstnance. V takovém případě se do JMHZ uvádí právě tato adresa bydliště, protože představuje sjednané místo výkonu práce podle pracovní smlouvy.
Jak je to u dohodářů
Odlišné pravidlo platí pro osoby pracující na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ). U těchto zaměstnanců se jako místo výkonu práce pro účely JMHZ uvádí sídlo zaměstnavatele.
Cestovní náhrady nejsou rozhodující
Zaměstnavatelé by měli pamatovat také na to, že pravidelné pracoviště sjednané pro účely poskytování cestovních náhrad není pro vykazování údajů v JMHZ rozhodující.
I když zaměstnanec například používá pro výpočet cestovních náhrad své bydliště, na vykazování místa výkonu práce v JMHZ to nemá vliv. Rozhodující je vždy údaj vyplývající z pracovní smlouvy, případně pravidla stanovená pro jednotlivé typy pracovněprávních vztahů.