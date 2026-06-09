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Místo výkonu práce v novém hlášení: Jak vykázat „celou ČR“?

Jana Knížková
Dnes
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Mladá žena s hnědými dlouhými vlasy stojí s rukou držící si bradu, mírně se usmívá a pohled míží vzhůru jakoby se nad něčím zamýšlela
Autor: Depositphotos
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U některých zaměstnanců nemusí být na první pohled jasné, jaké místo výkonu práce se má v hlášení uvést. Nejasnosti vznikají zejména tehdy, pokud pracovní smlouva obsahuje formulaci „celá ČR“, více obcí nebo adresu bydliště zaměstnance.

V rámci JMHZ se jako místo výkonu práce uvádí údaj vycházející z pracovní smlouvy zaměstnance. Ne vždy je však situace jednoznačná. Někteří zaměstnavatelé totiž sjednávají místo výkonu práce šířeji než pouze jednu obec, případně využívají formulaci „celá ČR“.

Jedná se o další ze situací, které přináší praxe při plnění povinností spojených s Jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatele (JMHZ).

Konkrétní dotaz: 

Jaké se uvede místo výkonu práce dle pracovní smlouvy u zaměstnanců, kteří mají v pracovní smlouvě uvedeno „celá ČR“ a pro výpočet cestovních náhrad své bydliště?

Finanční správa problematiku vysvěltuje. 

Když pracovní smlouva uvádí více obcí nebo celou republiku

Pokud je v pracovní smlouvě jako místo výkonu práce uvedena konkrétní obec, vykáže se právě tato obec. Jestliže je však místo výkonu práce sjednáno šířeji – například jako více obcí nebo celé území České republiky – pro účely JMHZ se jako místo výkonu práce uvádí sídlo zaměstnavatele, respektive plátce daně.

Tento postup se uplatní bez ohledu na to, kde zaměstnanec fakticky vykonává práci.

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Bydliště jako místo výkonu práce

Specifická situace nastává v případě, kdy je v pracovní smlouvě jako místo výkonu práce uvedena přímo adresa bydliště zaměstnance. V takovém případě se do JMHZ uvádí právě tato adresa bydliště, protože představuje sjednané místo výkonu práce podle pracovní smlouvy.

Jak je to u dohodářů

Odlišné pravidlo platí pro osoby pracující na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ). U těchto zaměstnanců se jako místo výkonu práce pro účely JMHZ uvádí sídlo zaměstnavatele.

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Cestovní náhrady nejsou rozhodující

Zaměstnavatelé by měli pamatovat také na to, že pravidelné pracoviště sjednané pro účely poskytování cestovních náhrad není pro vykazování údajů v JMHZ rozhodující.

I když zaměstnanec například používá pro výpočet cestovních náhrad své bydliště, na vykazování místa výkonu práce v JMHZ to nemá vliv. Rozhodující je vždy údaj vyplývající z pracovní smlouvy, případně pravidla stanovená pro jednotlivé typy pracovněprávních vztahů.

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Autor článku

Mgr. Jana Knížková, odborná redaktorka Podnikatel.cz

Jana Knížková

Je redaktorkou Podnikatel.cz a zajímá se o aktuální dění a dopady novinek na podnikatele. 

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