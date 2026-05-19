Mistrovské zkoušky vyjdou na 30 tisíc Kč, platit se bude Hospodářské a Agrární komoře

Zkoušky budou organizovat Hospodářská komora ČR (HK ČR) a Agrární komora ČR (AK ČR), kterým za ně budou uchazeči platit. Příslušný návrh zákona schválila minulý týden vláda.
Mistrovské zkoušky mají obnovit slávu řemesel
Už třetí volební období v řadě zkouší ministerstvo průmyslu a obchodu legislativně ukotvit mistrovské zkoušky, které by měly být nejen oceněním řemeslníka za práci nejvyšší kvality, ale také obnovit funkci a prestiž mistrů řemesel. Nyní to vypadá, že by k realizaci skutečně mělo dojít. Příslušný návrh zákona schválila minulý týden vláda. Prvně byl návrh předložen za Babišova kabinetu v roce 2019, ale nestihl projít Sněmovnou. Podruhé pak loni, ale Fialova vláda se k jeho projednání vůbec nedostala.
Kdo bude moci mistrovské zkoušky složit?
Mistrovské zkoušky nicméně nebude moct složit každý a uchazeči budou muset mít určitou odbornou způsobilost. Odborně způsobilou osobou bude fyzická osoba, která pro výkon stanoveného povolání
- získala střední vzdělání s výučním listem v odpovídajícím oboru vzdělání,
- získala střední vzdělání s maturitní zkouškou v odpovídajícím oboru vzdělání,
- získala vyšší odborné vzdělání v odpovídajícím studijním programu,
- získala vysokoškolské vzdělání v odpovídajícím studijním programu,
- získala odpovídající úplnou profesní kvalifikaci podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, nebo
- dosáhla kvalifikace uznané postupem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace
a zároveň nejméně 3 roky v průběhu 10 let před podáním přihlášky k mistrovské zkoušce vykonávala stanovené povolání nebo vykonávala pedagogickou činnost v oboru vzdělání odpovídajícím stanovenému povolání, ve kterém se ověřuje mistrovská kvalifikace, jako učitel s odbornou kvalifikací podle § 9 odst. 1 až 5 zákona o pedagogických pracovnících nebo jako držitel osvědčení o získání profesní kvalifikace Instruktor/instruktorka odborného výcviku podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
Jak bude zkouška vypadat?
Mistrovská zkouška má mít tři části. V manažerské části se ověří znalosti žadatele z témat orientace v podnikání, personální řízení a finanční řízení. Teoreticko-odborná zkouška ověří, zda je řemeslník schopen vykonávat a řídit práci v této profesi a zpracovat v plném rozsahu zadanou zakázku. Poslední částí bude realizace mistrovského díla, kterou budou garantovat profesní společenstva. Pro jednotlivé mistrovské kvalifikace se budou realizovat různá mistrovská díla.
Příklady z důvodové zprávy
- V rámci mistrovské kvalifikace Zedník bude muset uchazeč navrhnout celkovou dispozici mistrovského díla, které bude splňovat nejnáročnější kritéria na kvalitu a funkčnost. Bude muset zhotovit např. sklípek, který bude mít specifickou klenbu (půlkruhovou, valenou, křížovou, klášterní apod.) za použití vhodných materiálů.
- V rámci mistrovské kvalifikace Číšník bude muset uchazeč navrhnout celkovou dispozici mistrovského díla v požadované kvalitě v souladu s moderními technologickými postupy a trendy v gastronomii. Bude muset připravit např. slavnostní hostinu pro 6 osob s prvky zážitkové gastronomie, tři druhy míchaných nápojů (odborné dovednosti barmana), tři druhy kávy (odborné dovednosti baristy), dva druhy čaje (odborné dovednosti teatendra) a předvést dekantaci a servis vína (odborné dovednosti sommeliéra).
Jaké konkrétní dovednosti a znalosti budou při mistrovské zkoušce ověřující konkrétní mistrovskou kvalifikaci ověřovány a jak bude vypadat mistrovské dílo, bude popsáno v příslušném standardu pro ověření příslušné mistrovské kvalifikace.
Prozatím byly vytvořeny návrhy vzorových standardů a rámců zadání pro mistrovské zkoušky pro 48 mistrovských kvalifikací v předpokládané 1. vlně zkoušek. Jedná se například o povolání cukrář, kameník, čalouník-dekoratér, kamnář, číšník, keramik, obkladač, dlaždič, stavební klempíř, florista, krejčí, podkovář, instalatér-topenář, kuchař, podlahář, kadeřník, malíř (natěrač-lakýrník-tapetář), pokrývač, strojní mechanik-zámečník, tesař, kosmetik, zlatník-klenotník nebo zedník.
Za zkoušku se má platit 30 tisíc korun
Organizaci mistrovských zkoušek budou mít na starosti Hospodářská a Agrární komora, které povedou i evidenci mistrů a které vytvoří standardy pro ověření mistrovské kvalifikace. Zároveň se oběma komorám bude za skládání mistrovských zkoušek platit. Náklady na mistrovskou zkoušku ponesou samotní řemeslníci. Ministerstvo průmyslu a obchodu předpokládá, že výdaje uchazeče spojené se složením mistrovské zkoušky budou okolo 30 tisíc Kč.
Komory také povedou veřejnou evidenci, ve které budou řemeslníci, kteří mistrovské zkoušky splnili, zapsáni. Podle odhadu Hospodářské komory ČR lze očekávat v prvních 5 letech ročně průměrně 2000 vykonaných zkoušek a 1600 vydaných mistrovských listů.
Jak se půjde na zkoušku přihlásit?
Přihláška k vykonání mistrovské zkoušky se bude podávat příslušné komoře podle toho, k jaké mistrovské zkoušce se dotyčný řemeslník chce přihlásit. Přihláška bude muset obsahovat příslušné doklady, které potvrzují splnění předpokladů fyzické osoby pro konání mistrovské zkoušky (tj. doklady potvrzující odbornou způsobilost).
Co když ve zkoušce uchazeč neuspěje?
Uchazeč, který nesloží určitou část mistrovské zkoušky, bude moci každou tuto část jednou opakovat, a to nejpozději do 3 let ode dne vykonání první části mistrovské zkoušky (tou je ta část, kterou časově vykonal, ať úspěšně nebo neúspěšně, jako první).
Také pro opakování zkoušky sice bude nutné podat přihlášku, nebude však potřeba opět přikládat příslušné doklady. Ty se budou přidávat jen v případě, pokud se změnily nějaké skutečnosti.
Jestliže uchazeč v určité části mistrovské zkoušky opakovaně neuspěje, znamená to, že mistrovskou zkoušku nesložil. Přihlásit se znovu k mistrovské zkoušce bude moci nejdříve za 12 měsíců ode dne neúspěšného opakování části mistrovské zkoušky.