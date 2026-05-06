Moravští vinaři připravili speciální akci. Zvou na koštování i regionální speciality

Michael Hovorka
Dnes
Ochutnávka vína
Autor: Shutterstock
Ilustrační obrázek
Vinařský byznys podpoří akce Májové putování okolím Modrých hor. Ta proběhne v sobotu 16. května. Turisté se mohou těšit na pohodové koštování i místní atmosféru.

Připraveny jsou tři trasy, otevřené sklepy, ochutnávky, regionální speciality i živá muzika. Turisté tak mohou navštívit vinařské perly mezi obcemi jako jsou Velké Pavlovice, Bořetice, Kobylí nebo Němčičky.

Putování je připraveno pro pěší turisty, ale také pro cyklisty či koloběžkáře. Mezi lákadla patří třeba rozhledna Slunečná, Kraví hory, Stezka nad vinohrady v Kobylí, odkud je vidět až na Pálavu a Novomlýnské nádrže.

Moravští vinaři k tomu chystají ochutnávky vín, biomoštů i specialit jako jsou domácí sýry, paštiky, vegetariánský boršč nebo škvarky.

Ve Vinařství Mikulica předvedou sabráž předvede sabráž a nabídne hroznový olej, trdelník či koláče. V Morkůvkách bude otevřeno Muzeum generálporučíka Františka Peřiny s ochutnávkou kuchyně RAF a pivem z mikropivovaru Myjavka a vína z vinařství Krátký, upřesňuje organizátorka Romana Tomášková z Partnerství, o.p.s.

Ta doplnila, že v cíli bude na turisty čekat cimbálová muzika, festival vín VOC Modré Hory, certifikovaná soutěž Modrohorská pecka i teplé občerstvení.

Michael Hovorka, šéfredaktor Podnikatel.cz

Je šéfredaktorem Podnikatel.cz a jeho hlavní doménou jsou rozhovory s odborníky. Zajímá se o sociální sítě, AI a další nástroje z pohledu byznysu.

