Mountfield prohrál Kolo štěstí, korunovými dluhopisy za Béďu Trávníčka zneužil právo

Soud v rozsudcích zdůraznil, že ani legální konstrukce nemusí obstát, pokud jejím hlavním smyslem bylo získání daňové výhody a že v takovém případě jde o zneužití práva.
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Mountfield čachroval s ochrannými známkami a korunovými dluhopisy
Oba spory měly společný základ. Mountfield v roce 2012 koupil ochranné známky Kolo štěstí a Béda Trávníček od svého majoritního akcionáře Ivana Drbohlava, který je měl původně přihlášené na svoji osobu. Následně je ale vložil do struktury zahraničních společností, kde docházelo k přeprodejům práv a licencování mezi personálně, kapitálově či jinak spojenými společnostmi. Mountfield pak za užívání ochranných známek platil licenční poplatky v řádech desítek až stovek milionů korun ročně, než je v roce 2012 koupil. Licenční poplatky firma vykazovala jako daňové náklady.
K nákupu ochranných známek navíc vydala firma korunové dluhopisy (tvrdila, že je zadlužená a že by nedostala bankovní úvěr) v objemu 300 000 000 ks (tedy celkově za 300 milionů korun) s úrokovou sazbou 11 % p. a. Polovinu dluhopisů koupil Ivan Drbohlav, druhou tehdejší místopředseda představenstva a menšinový akcionář firmy Miroslav Schön. K úhradě upisovací ceny dluhopisů došlo započtením proti pohledávkám za firmu, které Drbohlav a Schön koupili od panamské společnosti Wigmore Group. Také peníze za tyto pohledávky byla předmětem dalších zápočtů.
Jak zjistili finanční úřad, v důsledku série přeprodejů (zápočtů) došlo k částečné úhradě kupní ceny za ochranné známky, aniž by došlo k faktickému transferu finančních prostředků. Pouze 84 000 000 Kč z ceny bylo uhrazeno převodem na účet, zbylá částka byla předmětem další série zápočtů. Následně začal Mountfield odepisovat kupní cenu ochranných známek. V reakci na probíhající daňové kontroly sice firma podala dodatečné daňové přiznání, kterým tyto odpisy z nákladů vyjmula, ale v důsledku emise dluhopisů pak mohla uplatnit daňově uznatelné náklady (úroky z nich). Kupní cenu mohla bez jakékoliv sankce uhradit později.
Podle finanční správy bylo hlavním účelem tohoto schématu snížení daňové povinnosti a šlo tak o jasné zneužití práva.
Veškeré transakce probíhaly mezi personálně, kapitálově či jinak propojenými osobami sídlícími v zahraničních jurisdikcích, které nevykonávají žádnou činnost. Vše proběhlo v krátkém časovém období (od 14. 11. 2012 do 17. 12. 2012). Uskutečnění transakcí pak svědčí o naplnění záměru popsaného v optimalizačním schématu (které si žalobkyně nechala v lednu 2001 zpracovat). Jedině žalobkyně ochranné známky používala a dlouhodobě je zhodnocovala, ač je nevlastnila. Žalobkyně systematicky vytvořila strukturu tak, aby došlo ke snížení daňového základu, shrnuje se v rozsudku NSS.
První rozsudek: Kolo štěstí nepřineslo štěstí
V prvním z rozhodnutí se NSS zaměřil na samotnou ekonomickou logiku financování nákupu ochranných známek. Klíčovým argumentem bylo, že Mountfield měl podle smluv možnost uhradit významnou část kupní ceny až za několik let a navíc bez úročení. Přesto si současně vytvořil nový závazek v podobě dluhopisů s jedenáctiprocentním úrokem. Podle soudu firma nedokázala přesvědčivě vysvětlit, proč nahrazovala neúročený závazek závazkem výrazně úročeným. NSS proto přisvědčil finanční správě, že hlavním přínosem celé konstrukce bylo vytvoření daňově uznatelných úrokových nákladů. Celkově se jednalo o doměrku daně ve výší 75,9 milionu korun
Mountfield se bránil tím, že financování pořízení ochranných známek mělo být původně zajištěno prostřednictvím bankovního úvěru, avšak banky jej odmítly poskytnout. Stejně tak údajně nevyšla možnost externího financování soukromých investorů a tak firma nakonec musela zvolit financování prostřednictvím jakéhokoliv z tehdejších akcionářů.
Úrokový náklad by na její straně vznikl vždy. Neměla dostatek vlastních finančních prostředků a není jisté, že by si je vydělala vlastní činností v letech 2013 až 2018. Nemohla „tlačit“ vlastníka ochranných známek, aby jí je „daroval“, ani čekat na splacení kupní ceny, neboť závazek se nelíbil České spořitelně, která hrozila zesplatněním všech úvěrů. Užívání a následná koupě ochranných známek byla zcela racionálním ekonomickým rozhodnutím a win-win situací pro všechny (stěžovatelku a její akcionáře či věřitele, prodávající i stát), shrnuje argumentaci firmy v rozsudku NSS.
Soud však argumenty o tlaku financujících bank odmítl. Předložená vyjádření banky označil za příliš obecná a navíc vzniklá s velkým časovým odstupem od samotné transakce.
Nejenže však nejde o jasně formulovanou a přímou hrozbu budoucího zesplatnění (jde o vyjádření hrozby spíše hypotetické), ale především takové prohlášení pro svoji značnou obecnost nemůže být bez dalšího dostatečné k úplnému vysvětlení ekonomické racionality postupu stěžovatelky. Samotná vysoká míra úvěrové angažovanosti a neochota České spořitelny ji zvyšovat nic nevypovídá o skutečné (úplné) finanční (hospodářské) situaci stěžovatelky a už vůbec ne o nutnosti (téměř okamžité) úhrady závazku splatného až v dosti vzdálené budoucnosti, uvedl NSS.
Jak dále upřesnil NSS, přestože úroky dluhopisů nepochybně představovaly náklad související s koupí ochranných známek, předčasné splacení závazku vzniklého ze smlouvy o prodeji ochranných známek nutně vedlo k závěru, že důvodem takového postupu bylo daňové zvýhodnění stěžovatelky.
Postup stěžovatelky v nynější věci za daných podmínek (s ohledem na odklad splatnosti úhrady kupní ceny) nemá žádné jiné objektivní vysvětlení než získání nároku vůči správci daně, uzavřel NSS.
Druhý spor řešil stejnou konstrukci z jiného úhlu
Jen o několik dnů později NSS rozhodoval v obdobném sporu týkajícím se stejné emise korunových dluhopisů a stejného nákupu ochranných známek. Také zde Mountfield neuspěl. V tomto sporu šlo o to, že finanční správa firmě neuznala části úrokových nákladů z korunových dluhopisů, které Mountfield zahrnul do daňově uznatelných nákladů. Podle finančního úřadu však firma vydáním korunových dluhopisů nezískala žádné externí finanční prostředky a jediným účelem bylo získání daňového zvýhodnění a šlo tak i v tomto případě o zneužití práva. Mountfieldu tak zvýšil daň z příjmů právnických osob o 6,3 milionu korun.
Společnost se bránila žalobou a následně i kasační stížností. Mountfield stejně jako v prvním případě namítal, že nákup ochranných známek byl legitimní obchodní operací a že finanční správa pouze zpětně hodnotí podnikatelská rozhodnutí. „Úvěrující banka odmítla úvěrovou angažovanost zvýšit, navíc pohrozila zesplatněním dosavadních úvěrů, pakliže stěžovatelka své dluhové zatížení zvýší. Stěžovatelka proto přistoupila k vydání korunových dluhopisů, s čímž úvěrující banka souhlasila,“ argumentovala firma, která rovněž upozorňovala, že zákon v době emise korunové dluhopisy umožňoval.
Hlavním efektem byla daňová výhoda, potvrdil NSS
Nejvyšší správní soud jí však nedal za pravdu a potvrdil závěry finančních orgánů i krajského soudu. Soud připomněl, že i transakce formálně odpovídající zákonu může představovat zneužití práva, pokud je její hlavní účel získání daňové výhody odporující smyslu právní úpravy. Právě proto soud nehodnotil pouze jednotlivé smlouvy izolovaně, ale celou transakční strukturu a její ekonomické důsledky. Za významnou okolnost označil NSS nastavení kupní ceny za ochranné známky. Část kupní ceny totiž měla být podle smluv uhrazena až po několika letech a bez jakéhokoli úročení. Mountfield však současně emitoval dluhopisy s úrokovou sazbou 11 % ročně.
Soud proto považoval za podstatnou otázku, proč společnost nahrazovala neúročený závazek závazkem výrazně úročeným. Právě zde podle NSS firma nedokázala přesvědčivě vysvětlit ekonomický přínos celé operace. Další pochybnosti vyvolalo i načasování transakce. Pokud byla část kupní ceny splatná až o několik let později, nebylo podle soudu zřejmé, proč bylo nutné financování řešit již v roce 2012.
Podle NSS se finanční správa nedopustila nepřípustného přehodnocování podnikatelských rozhodnutí. Naopak dostatečně prokázala, že hlavním výsledkem celé konstrukce bylo vytvoření daňově uznatelných úrokových nákladů. Soud zdůraznil, že nelze posuzovat pouze jednotlivé kroky odděleně. Rozhodující je celkový ekonomický obraz. Právě ten podle soudu ukazoval, že transakce nepřinášela společnosti odpovídající hospodářský přínos, který by ospravedlnil vznik desítek milionů korun úrokových nákladů. NSS proto kasační stížnost rozsudkem zamítl.
Další střípek do mozaiky sporů o korunové dluhopisy
Rozhodnutí zapadly do širší linie sporů týkajících se korunových dluhopisů, které byly v minulosti populárním nástrojem daňové optimalizace. Korunové dluhopisy mimo jiné využil i premiér Andrej Babiš, který v letech 2013 a 2014 nakoupil od své firmy Agrofert korunové dluhopisy v objemu 1,5 miliardy korun. Z jejich výnosů, které činila ročně přibližně 90 milionů korun, ale neplatil žádnou daň.
Samotná existence korunových dluhopisů sice nebyla nezákonná a zákon jejich vydávání umožňoval, finanční správa i soudy však opakovaně zdůrazňují, že je třeba zkoumat skutečný ekonomický obsah konkrétních transakcí. Pokud bylo hlavním účelem vytvoření daňové výhody bez odpovídajícího hospodářského důvodu, mohla být taková konstrukce označena za zneužití práva.
Rozsudek Mountfieldu tak potvrzuje, že ani po více než deseti letech od emisí korunových dluhopisů nejsou některé příběhy uzavřené. A že argument „zákon to tehdy umožňoval“ nemusí být před soudem rozhodující, pokud celá transakce postrádá přesvědčivý ekonomický smysl.